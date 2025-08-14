อาลัย 'ศักดา สัจจะมิตร' ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ผู้ปิดทองหลังพระเสียชีวิตแล้ว

แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ผู้ที่มีความรักชาติไทย จงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูงสุด เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
วันนี้ (14 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “ถนอม อ่อนเกตุพล” พิธีกรทางช่องททบ.5 เอชดี ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันในวัย 76 ปี
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ขอไว้อาลัย กับคนดี ปิดทองหลังพระ ผู้ใจดีและจงรักภักดีผู้จากไป....นายห้างศักดา สัจจะมิตร ชาวไทยซิกข์ เชื้อสายอินเดีย...
นายห้างเสียชีวิตหลังกลับจากไปรับเสด็จวันแม่12 สิงหา ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได้เจอและพบเห็นท่านในฐานะประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย มีความรักชาติไทย จงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูงสุด และนายห้างจะเดินสายบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือตามมูลนิธิและโครงการการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่เป็นประจำ กลับมาเกิดเป็นไทยนะนายห้าง คารวะนายห้างศักดา“
สำหรับ นายห้างศักดา มักจะเดินสายบริจาคเงินช่วยเหลือตามมูลนิธิและโครงการการกุศลต่างๆ อยู่เป็นประจำ แม้จะไม่ได้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่แพ้คนไทย