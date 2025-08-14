พ่อเลี้ยงเจเผย อ.ปานเทพเสนอ 3 ทางออก หากรัฐบาลไม่ต่ออายุราชการแม่ทัพภาคที่ 2

พ่อเลี้ยงเจเผยโพสต์ “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ชี้ผลงาน “พล.ท.บุญสิน พาดกลาง” เป็นที่ประจักษ์ แม้รัฐบาลอ้างเหตุระบบไม่เอื้อให้ต่ออายุราชการ เสนอ 3 ข้อเรียกร้อง ตั้งแต่การคงตัวว่าที่แม่ทัพฯ ตามเดิม ถึงการพระราชทานยศ “พลเอก” และเชิญนั่ง รมว.กลาโหม
วันนี้ (14 ส.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” โพสต์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 แสดงข้อเสนอเชิงทางออก 3 ประการต่อรัฐบาล ภายหลังมีท่าทีว่าจะไม่ต่ออายุราชการให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 แม้จะยอมรับว่ามีผลงานโดดเด่น
นายปานเทพระบุว่า หากรัฐบาลยืนยันจะไม่ต่ออายุราชการด้วยเหตุผลด้านระบบราชการ แต่เห็นคุณูปการของ พล.ท.บุญสิน ควรพิจารณาตามข้อเสนอใหม่ ได้แก่
คงรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ให้เป็นไปตามที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เสนอเท่านั้น
พระราชทานยศ “พลเอก” ให้แก่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสามารถยึดคืนแผ่นดินไทยได้มากที่สุดในรอบ 17 ปี
เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งขณะนี้ตำแหน่งยังว่างอยู่
ทั้งนี้ นายปานเทพยังเรียกร้องให้ประชาชนที่เห็นด้วยร่วมแสดงพลังด้วยการกดถูกใจและแชร์ข้อความดังกล่าว เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ไปยังรัฐบาล