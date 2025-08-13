ทัพภาค 2 ตรวจพบกัมพูชาวางตาข่ายป้องกันทิ้งระเบิดจากโดรน 61 จุด

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 13 ส.ค.พบกัมพูชาติดตั้งตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากโดรน 61 จุด ขณะที่ในไทย จนท.ตรวจพบโดรนหลายพื้นที่ใน จ.ศรีสะเกษ ทหารไทยยังตรึงกำลังในที่ตั้ง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และยึดมั่นตามข้อตกลง GBC
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม ทหารกัมพูชาได้เปิดเผยการติดตั้งวางตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่กัมพูชา จำนวน 61 แห่ง และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวนหลายลำในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันยังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทย ไม่มีการปะทะ ฝ่ายเรายังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา
การทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด หรือชุด EOD ยังคงดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อทำลายวัตถุระเบิดที่ยังตกค้าง และตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อทำการเข้าตรวจสอบต่อไป
การดำเนินงานด้านจิตอาสา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำแจกันดอกไม้ กระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อกำลังพลที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ ณ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
กำลังพลจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิต ช่วยเหลือทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากมณฑลทหารบกที่ 25 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 รวม 16 นาย ได้บริจาคโลหิตช่วยเหลือ สิบเอก พีรพล เพียขันที สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2610 ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.สุรินทร์ หลังได้รับบาดเจ็บ เหยียบกับระเบิดในระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางบริเวณจุบตะโมก พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยบริจาคโลหิตได้รวมทั้งสิ้น 7,200 ซีซี
ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุรินทร์ โดยหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายสิ่งของบริจาคจากหอประชุม ศาลากลาง จ.สุรินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.พนมดงรัก และ อ.กาบเชิง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถปฏิบัติการจำนวน 3 คัน จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงมายังกองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา การสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่และรักษาความมั่นคงของประเทศ
ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 ได้รับลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรับเกินความจำเป็น จึงขอประกาศปิดการรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 2 จะใช้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ
สุดท้าย กองทัพภาคที่ 2 ยังคงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น เช่น เพจ “กองทัพบก” และเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา