รัฐบาลจ่อยุบ ศบ.ทก. สัปดาห์นี้ "บุ๋ม ปนัดดา" ชี้หวังคืนพื้นที่ปลอดภัย ชาวเน็ตเดือด! แห่วิจารณ์ยับถึงความจริงใจต่อชาติ

รัฐบาลเตรียมยุบศูนย์บัญชาการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ภายในสัปดาห์นี้ อ้างหวังแสดงความจริงใจต่อกัมพูชาและสร้างสันติภาพ "บุ๋ม ปนัดดา" โฆษกอาสาฯ เผยข้อมูลและแสดงความหวังให้รัฐบาลรักษาผลประโยชน์ชาติผ่านการทูต แต่ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่นถึงความจริงใจของรัฐบาล และตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของทหารและประชาชนชายแดน
จากกรณี โฆษก ศบ.ทก. ยอมรับ เตรียมยุติบทบาท ศบ.ทก. สัปดาห์นี้ ให้กลไกหลักดำเนินการแทน แต่หากเกิดเหตุการณ์สามารถกลับมาใหม่ได้ ชี้สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นอยู่ภายใต้ภาวะที่ควบคุมได้ เชื่อยุติ ศบ.ทก. เป็นการแสดงความจริงใจให้กัมพูชาได้เห็น
ล่าสุด วันนี้ (13 ส.ค.) บุ๋ม ปนัดดา โฆษกอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสา กองบัญชาการพัฒนากองทัพไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นรัฐบาลเตรียมยุบศบ.ทก. โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ข้อสรุปที่บุ๋มรับทราบมา คือรัฐบาลตั้งใจยุบศบ.ทก. ภายในสัปดาห์นี้เป็นการเร่งด่วน เพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชา ว่าประเทศไทยมีเจตนาดีในการแก้ปัญหา และการคงอยู่ของศูนย์ก็เหมือนสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าทางเราไม่มีความตั้งใจในการสงบศึก
ตัวบุ๋มเองก็คิดว่าสันติภาพคือทางออกที่สำคัญที่สุด เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ไม่มีใครสบายใจที่จะอยู่ในพื้นที่ตึงเครียด ก็ได้แต่คาดหวังว่าครั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถเจรจา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและป้องกันอธิปไตยผ่านการทูตอย่างที่ลั่นวาจาไว้ อย่าทำคนไทยผิดหวังนะคะ”
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อคำสั่งยุบ ศบ.ทก. เป็นจำนวนมาก โดยมีการคอมเมนตกันว่า
“ยอมรับในความจริงใจ และ จงรักภักดี ที่รัฐบาลนี้มีต่อเขมรจริงๆ“
”แล้วที่ทหารต้องเสียขาเกือบรายวัน นี้คือการสงบสุขแล้วเหรอค่ะในสายตาของรัฐบาลชุดนี้ ทำไมเราต้องให้ความเชื่อมั่นต่อกัมพูชาในเมื่อทางนั้นยังไม่มีความสื่อสัตย์ต่อเรา ให้ทางนั้นถอนทุ่นระเบิดออกไปให้หมดเพื่อแสดงความจริงใจกับทางเราก่อนค่ะ“
”มีใคร เขื่อใจรัฐบาลชุดนี้มั้ย หรือว่ามีใครบางคนจะเสียผลประโยชน์ถึงต้องรีบยุบ ศบ.ทก“
“ผิดหวังตั้งแต่เห็นชื่อคนจะไปเจรจาแล้วคร่า”
“รัฐบาลเขมรหรือเปล่าวะ เขมรรบอีกจะทำไง จังไรประเทศจริงๆที่มีผู้นำแบบนี้ กูบ้านติดชายแดนคอยหวาดระแวงวันต่อวันว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะกลัวเขาอะไรขนาดนั้น“
“อ้าวและประชาชนและทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บคุนไม่จริงใจด้วยหรอรัฐบาล”