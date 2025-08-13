สื่อเขมรแจกกาว! อ้าง “สม รังสี” ร่วมมือกองทัพไทยล้วงความลับกัมพูชา ลั่นทรยศประเทศ ต้องถอนสัญชาติ

สื่อกัมพูชาใต้อาณัติฮุนเซน ออกบทวิเคราะห์เป็นตุเป็นตะ อ้าง “สม รังสี” ตำหนิกองทัพกัมพูชายิงมั่วโดนพื้นที่ชุมชน เท่ากับช่วยไทยกล่าวหากัมพูชาว่ายิงใส่พลเรือน ขณะที่ข้อเรียกร้องให้เปิดเผยจำนวนทหารที่ตาย ก็สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทยที่อยากรู้สถานะของกองทัพกัมพูชา เพื่อเตรียมเปิดศึกรุกรานอีกรอบ อ้างไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะผู้นำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่แล้ว ชี้การกระทำของ “สม รังสี” ถือว่าทรยศ ยอมรับไม่ได้ ต้องถอนสัญชาติ
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ฮุน มานา ลูกสาวของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้นำเสนอรายงานที่อ้างว่าเป็นบทวิเคราะห์ เรื่อง เมื่อประเทศชาติถูกโจมตี จะเห็นชัดยิ่งขึ้นถึงการทรยศ ของนักโทษสม รังสี และพรรคพวก โดยนายวัน สุคันธา (Vann Sokunthea) ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ของ Kampuchea Thmey Daily เอง
รายงานดังกล่าวระบุว่า แม้ว่ากัมพูชาและไทยจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและเห็นพ้องต้องกันว่ากระบวนการจัดการหยุดยิงนี้จะมีผลบังคับใช้ตามข้อตกลงในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสันติภาพโดยสมบูรณ์และไม่มีสงครามรุกรานอีกต่อไป
ในเวลานี้ กองทัพกัมพูชากำลังเตรียมพร้อมรับมืออย่างเข้มข้น เพราะกองทัพไทยยังคงหาข้ออ้างในการละเมิดในรูปแบบต่างๆ
ขณะที่รัฐบาลและกองทัพกำลังรับมือกับเรื่องนี้และปกป้องอธิปไตยของชาติ นักโทษสม รังสี และพรรคพวกกำลังพยายามแทงข้างหลัง
ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ก็มักจะมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มฝ่ายค้านอยู่เสมอ ซึ่งบางกลุ่มได้หลบหนีออกนอกประเทศเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านหาทางยึดอำนาจคืน แต่ละประเทศจะไม่ต่างกันมากนัก เมื่อประเทศของพวกเขาถูกรุกรานหรือทำสงครามกับศัตรู ฝ่ายค้านจะหยุดการเคลื่อนไหวต่อต้านและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลเพื่อปกป้องประเทศและต่อต้านผู้รุกราน หรือดำเนินการอื่นเพื่อต่อต้านการรุกราน เป็นต้น
แต่สิ่งที่ผิดพลาดสำหรับกัมพูชาคือมีนักการเมืองฝ่ายค้านที่ทรยศต่อชาติและผลประโยชน์ของประชาชน เมื่อวันอาทิตย์(10 ส.ค.) ที่ผ่านมา ณ เมืองชองเบรี ประเทศฝรั่งเศส นายสม รังสี นายคิม ซก และนายซอน ดารา พร้อมด้วยพรรคพวก ได้พบปะกัน
นายสม รังสี ซึ่งเป็นผู้นำขบวนการกบฏนอกประเทศ ได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยและดูหมิ่นกองทัพกัมพูชา โดยกล่าวว่ากองทัพกัมพูชาไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับกองทัพไทย และยิงขีปนาวุธเข้าใส่ประเทศไทยโดยไม่ถูกเป้าหมาย ตกใส่บ้านเรือน วัดวาอาราม และทุ่งนาของประชาชน เป็นต้น นักโทษผู้นี้กล่าวหาว่าสมเด็จฮุนเซนไม่มีทางสู้กับประเทศไทยได้เลย คำพูดแบบนี้มาจากผู้มีเชื้อสายเขมรหรือ คำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดของผู้รักชาติหรือคนทรยศ?
เห็นได้ชัดว่าคำพูดของนักโทษสม รังสี และพวกของเขา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนทรยศ ทรยศต่อเจตนารมณ์และผลประโยชน์ของประชาชนชาวกัมพูชา เหตุใดพวกเขาจึงเป็นคนทรยศ? ในเวลานี้ รัฐบาลและกองทัพไทยกำลังกระทำการอันหลอกลวงและสร้างสถานการณ์เท็จต่างๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ โดยกล่าวหาว่ากองทัพกัมพูชายิงถล่มเป้าหมายพลเรือน วัด และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นี่เป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ
บทวิเคราะห์ ยังอ้างอีกว่า ข้อกล่าวหานี้ถูกปฏิเสธโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาหลายครั้ง ในทางตรงกันข้าม มีเพียงกองทัพไทยเท่านั้นที่ทิ้งระเบิดหนัก ระเบิดลูกปราย ใช้เครื่องบินขับไล่โจมตี และพ่นแก๊สพิษในดินแดนกัมพูชา โจมตีบ้านเรือน ตลาด วัดวาอาราม และโรงเรียนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควายในกัมพูชา สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง และทำให้พลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติในกัมพูชาได้ตรวจสอบประเด็นนี้อย่างละเอียด เพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าฝ่ายใดได้รับความเสียหายมากกว่ากันจากการสู้รบที่ไม่จำเป็นในช่วงห้าวันที่ผ่านมา และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ทันใดนั้น นักโทษสม รังสี และพรรคพวกได้ออกมาเพิ่มภาระให้กองทัพกัมพูชาด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการยิงจรวดเข้าดินแดนไทย ซึ่งเป็นการเข้าทางผู้รุกรานที่กำลังหาข้ออ้างโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง นี่คือการทรยศหักหลังอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ของนักโทษสม รังสี และพรรคพวก
อีกหนึ่งการกระทำอันน่าขันและเป็นการทรยศต่อเจตนารมณ์ของประชาชนชาวกัมพูชา คือ สภาต่อต้านแห่งชาติ นำโดยนักโทษ สม รังสี พร้อมด้วยนายคิม ซก และนายจาม จานี ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่กองทัพกัมพูชาควบคุมอยู่หลังการหยุดยิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องให้แสดงจำนวนทหารแนวหน้า ทั้งที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ข้อเรียกร้องนี้ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทยหรือไม่? จนถึงขณะนี้ ฝ่ายไทยได้ใช้กลอุบายทุกรูปแบบและทุกภาพลักษณ์ เพื่อต้องการทราบว่ากองทัพกัมพูชามีสถานภาพอย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อผลประโยชน์ทางทหารของตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่าไทยต้องการทราบว่ากองทัพกัมพูชามีสถานภาพอย่างไร เพื่อวางแผนโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง
สำหรับประเด็นเรื่องจำนวนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในการรบนั้น ฝ่ายไทยมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลอกลวงประชาชนว่าได้รับชัยชนะในสงครามและสังหารทหารกัมพูชาไปจำนวนมาก ในทางกลับกัน ไทยก็ต้องการให้ตัวเลขเหล่านี้เชิดชูความเหนือกว่าของกองทัพ และบั่นทอนกำลังใจนักสู้ของกองทัพกัมพูชาผู้กล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยต้องการใช้ประเด็นเรื่องจำนวนทหารที่เสียชีวิต บาดเจ็บ และจุดยืนของกองทัพกัมพูชาเป็นเวทีในการหลอกลวง หลอกลวง และยุยงให้ประชาชนชาวกัมพูชาแตกแยก กล่าวโดยสรุป ไทยต้องการใช้ประเด็นเหล่านี้เป็นสงครามจิตวิทยา โดยมีเป้าหมายที่กองทัพกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชา
ผู้นำรัฐบาลกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาต่างตระหนักดีถึงยุทธวิธีของไทย จึงไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงแต่เน้นย้ำว่ากองทัพกัมพูชายืนหยัดอย่างมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา ส่วนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ผู้นำประเทศได้ไตร่ตรองและใส่ใจอย่างถี่ถ้วน โดยไม่ทิ้งทหารไว้เบื้องหลัง ผู้นำประเทศได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและยาวนาน จึงไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยและกลุ่มฝ่ายค้านทุกกลุ่มที่ทรยศชาติ
“อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดี จะเห็นว่าเจตนาของนักโทษสม รังสี และพวกพ้องข้างต้น กับเจตนาของกองทัพไทยนั้นเหมือนกัน หมายความว่านักโทษสม รังสี และพวกพ้องน่าจะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อแสวงหาข้อมูลลับจากฝ่ายกัมพูชา นี่เป็นการทรยศที่ไม่อาจยอมรับได้ เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายเพิกถอนสัญชาติมีผลบังคับใช้ ควรบังคับใช้กับนักโทษสม รังสี, คิม ซก, จาม จันนี, ซอน ดารา, ปัง โสกึน และนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านไร้ยางอายคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยทันที” บทวิเคราะห์ดังกล่าวสรุปลงท้าย