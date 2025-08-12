"แม่ทัพกุ้ง" ขอบคุณแม่ทุกคนอนุญาตลูกชายมาทำหน้าที่เพื่อชาติ พร้อมเปิดคลิปข้อความพิเศษจากทหารชายแดน

มทภ.2 ขอบคุณคุณแม่อนุญาตให้ลูกชายมาทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน พร้อมเปิดคลิปข้อความพิเศษจากทหารชายแดนไทย-เขมร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.68 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่2 ระบุว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ผมขอขอบคุณ คุณแม่น้องๆ ทหารทุกนาย ที่เสียสละ อนุญาตให้บุตรชายของท่าน ไปทำหน้าที่เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และเพื่อคนไทยทุกคน ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่คลิป ข้อความพิเศษจากทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น อาทิ
"ผมเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่า ผมเป็นทหาร ไปอยากจะบอกคนข้างหลังว่าไม่ต้องเป็นห่วง ทุกคนที่นี่คือนักสู้ เราจะกลับไปพร้อมกับความภาคภูมิใจ ผ้าถุงที่อยู่หน้าอก เป็นของ ปู่ ย่า พ่อแม่ ติดตัวไว้ เพราะผมไม่มีพระ เครื่องรางของขลัง แต่ผมคิดว่านี่คือพระที่ดีที่สุดของผม ผมคิดถึงพ่อกับแม่มากๆ อยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ลูกชายแม่คือนักสู้ จะกลับบ้านไปพร้อมกับความภาคภูมิใจ"
"แม่ผมภูมิใจในตัวผมมาก ซึ่งผมก็บอกแม่กับพ่อไปว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผมมาอยู่ในจุดนี้ ผมมารักษาแผ่นดิน อยากกลับไปกอดพ่อกับแม่ ถ้าได้กลับไป ไม่ต้องเป็นห่วงผม"
"ผมยืนอยู่แนวหน้า เพื่อให้แม่อยู่แนวหลังอย่างสบายใจ ผมเฝ้ารอวันที่จะกลับไปหาแม่เร็วๆ ตอนนี้ผมทำหน้าที่ปลอดภัยดี ไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะกลับไปอย่างปลอดภัย ผมรักแม่ครับ ทำหน้าที่เสร็จจะรีบกลับไปหา อยากให้แม่ดูแลตัวเองดีๆ"
"บอกแม่ครั้งแรก แม่ไม่อนุญาต บอกว่า จะไปทำไม มันอันตราย ถ้าแม่ดูอยู่ ผมอยากบอกว่า ผมสบายดีปลอดภัย รอจบภารกิจจะกลับไปกอด ผมรักแม่ และคิดถึงมาก ขอบคุณแม่ที่ให้ผมเกิดมา ที่ผ่านมาผมไม่เคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจ แต่ครั้งนี้เชื่อว่าแม่จะภูมิใจตัวผมมาก "
"ผมอยู่ทางนี้สบายดี แม่ไม่ต้องเป็นห่วง"
"แม่เลี้ยงผมมา ผมปลอดภัยดี รักแม่มากๆ ไม่ต้องห่วงอยู่ตรงนี้ ผมสบายดี"
"ที่นี่ปลอดภัย มีหลุมหลบภัยที่แข็งแรง อาหารการกินก็ครบถ้วนสมบูรณ์ อยากได้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดี ช่วงนี้เป็นฤดูฝน โรคภัยไข้เจ็บก็มาเยอะ อายุก็เยอะแล้ว ต้องดูแลสุขภาพ อยากฝากถึงคุณแม่ของน้องๆ ทุกคน ที่อยู่กับผม ณ ที่แห่งนี้ ไม่ต้องกังวลใจอะไรไป เพราะฐานนี้แข็งแรง สมบูรณ์ หลุมหลบภัยดี อยู่ที่นี่พวกเราเข้มแข็งสบายดีแน่นอน"