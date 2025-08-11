กต.โต้ “มาลี” บิดเบือนคำพูด “แม่ทัพกุ้ง” ยันไทยไม่ได้เคลื่อนกำลัง ขอหยุดแพร่ข้อมูลเท็จ หลีกเลี่ยงเข้าใจผิด

กระทรวงการต่างประเทศแถลงโต้กลาโหมกัมพูชา บิดเบือนคำพุดแม่ทัพภาคที่ 2 ยัน ไทยไม่ได้เคลื่อนย้ายกำลัง ยังรักษาสถานะเดิมหลังหยุดยิง ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการหยุดยิงอย่างเคร่งครัด งดเว้นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด
วันนี้(11 ส.ค.) กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การบิดเบือนคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย ความว่า
ตามที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์เกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ของพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เรื่องปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 และปรากฏการนำเสนอข่าวผ่านบุคคล และสื่อต่าง ๆ ของกัมพูชา นั้น
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า กองทัพบก ได้ยืนยันแล้วว่า ฝ่ายไทยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยได้รักษาสถานะการวางกำลังในปัจจุบัน ภายหลังมาตรการหยุดยิงมีผลเท่านั้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา ตามเงื่อนไขเวลาสองสัปดาห์หลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อให้กองกำลังในพื้นที่ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการหยุดยิงในแต่ละพื้นที่ต่อไป
ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในการประชุม GBC อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชา ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การงดเว้นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวปลอม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจผิด และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยอย่างสันติต่อไป