เล่นใหญ่อีกแล้ว! “ผอ.เฮง” ฟ้องคณะผู้ช่วยทูต อ้างไทยทิ้งระเบิด 1,549 ลูกใส่จังหวัดอุดรมีชัย

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาสรุปรายงานต่อคณะผู้ช่วยทูต 9 ประเทศ อ้างไทยทิ้งระเบิดใส่จังหวัดอุดรมีชัยทั้งหมด 1,549 ลูก รวมทั้งระเบิด MK-84 ที่หมู่บ้านทมาดวน ที่ยังไม่ระเบิด
วันนี้(11 ส.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานโดยอ้างคำกล่าวของ นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) ว่า ระหว่างการสู้รบช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.2568 เครื่องบินรบของไทยได้ทิ้งระเบิดในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัย รวม 1,549 ลูก
ทั้งนี้ นายเฮง รัตนา ได้แถลงหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 14 นาย จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ลาว และเวียดนาม ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ในจังหวัดอุดรมีชัย รวมทั้งลูกระเบิด MK-84 ที่ยังไม่ระเบิด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายเฮง ยืนยันกับคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 14 คน ว่า ระเบิดเอ็มเค-84 ซึ่งพบที่หมู่บ้านทมาดวน ตำบลกกม่อน อำเภอบันทายอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย มีน้ำหนักเกือบหนึ่งตัน ยาวประมาณ 3.5 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบครึ่งเมตร ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ระเบิดลูกนี้ถูกทิ้งโดยกองทัพไทยโดยใช้เครื่องบินเอฟ-16 ระหว่างการบุกกัมพูชาเมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ.2568
นายเฮงกล่าวอีกว่า ณ จุดเดียวกันนี้ กองทัพไทยทิ้งระเบิด 10 ลูก และระเบิด 4 ลูก ส่วนระเบิดอีก 6 ลูกไม่ได้ระเบิด รวมถึงระเบิดเอ็มเค-84 ลูกนี้ด้วย
นายเฮงกล่าวอีกว่า อ้างอิงตามรายงานในจังหวัดอุดรมีชัย พบระเบิด 1,549 ลูกถูกทิ้งจากเครื่องบิน ขณะนี้ CMAC ของเขากำลังทำการสำรวจ ทำเครื่องหมาย และเก็บกู้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดและกระสุนปืนใหญ่ทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
อนึ่ง สำหรับลูกระเบิด MK-84 ที่พบในหมู่บ้านทมาดวนนั้น นายเฮง รัตนา เคยแถลงว่าเป็นระเบิดที่ผลิตในอิสราเอล ในปี 2539 โดยไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมากกว่านั้น แต่ก็สรุปทันทีว่าเป็นลูกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบิน F-16 ของไทย ขณะที่กองทัพอากาศไทยได้เคยปฏิเสธไปแล้วว่า ไม่เคยซื้อระเบิด MK-84 จากแหล่งที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างถึงแต่อย่างใด