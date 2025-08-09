ทบ.สดุดี 15 วีรชนทหารกล้า พลีชีพปกป้องอธิปไตยไทย

“กองทัพบก ” โพสต์รำลึกและสดุดี 15 วีรชนทหารกล้า ผู้สละชีพปกป้อง-พิทักษ์แผ่นดินไทย ด้วยความหาญกล้า ไม่หวาดหวั่นต่ออริราชศัตรูผู้รุกราน
วันนี้ (9 ส.ค.) เพจ ”กองทัพบก Royal Thai Army“ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความรำลึกและสดุดี 15 วีรชนทหารกล้า ผู้สละชีพปกป้อง-พิทักษ์แผ่นดินไทย โดยระบุว่า “นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การปะทะ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ในวันที่ 24 ก.ค. 68 ที่ผ่านมา ด้วยหัวใจ ทหารกล้า ที่ประจักษ์แล้วว่า “เบื้องหน้าคือข้าศึก เบื้องหลังคือแผ่นดินเกิด และครอบครัว ที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิต”
ตลอดแนวรบ ทุกสมรภูมิ พวกเขาจึง ยืนหยัด ต่อสู้ ปกป้องอธิปไตยของชาติ ด้วยความหาญกล้า ไม่หวาดหวั่นต่ออริราชศัตรูผู้รุกราน ด้วยจิตวิญญาณของทหาร ที่พร้อมแลกเลือดทุกหยาดหยดในกาย ทุกรอยแผลจากคมศัสตราวุธ ทุกชีวิต และลมหายใจ ที่ถูกแลก และฝากไว้ในทุกสมรภูมิ
ณ สมรภูมิ บ้านโนนวันชัย จ.ศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2568
1. สิบตรีกองประจำการ วรัญชิต ยวงสุวรรณ
สังกัด กรมทหารราบที่ 13 กองพลทหารราบที่ 3
ณ สมรภูมิ สัตตะโสม จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2568
2.จ่าสิบเอก ธวัชชัย บุสภา
สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
ณ สมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ 25 กรกฎาคม 2568
3.สิบเอก นพพล บุญเลิศ
สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
4.สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร
สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
5.สิบเอก จิรายุ สิงห์อัน
สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
ณ สมรภูมิ ฐานตาสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2568
6.สิบโท ศราวุธ นามสวัสดิ์
สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8
ณ สมรภูมิ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2568
7.สิบเอก จิรายุทธ อินทุมาน
สังกัด กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3
ณ สมรภูมิ ปราสาทโดนตวล จ.ศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2568
8.พลทหาร ญาณพัฒน์ โคตรสาขา
สังกัด กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3
ณ สมรภูมิ ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์ 28 กรกฎาคม 2568
9.สิบเอก อมรินทร์ ผาสุก
สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 3
ณ สมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ 28 กรกฎาคม 2568
10.จ่าสิบเอก อโณทัย ป้องแก้ว
สังกัด กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 3
ณ สมรภูมิ พื้นที่ซำแต จ.ศรีสะเกษ 28 กรกฎาคม 2568
11.พลทหาร สิรวิชญ์ ภิญโญสุข
สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8
ณ สมรภูมิ ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ 28 กรกฎาคม 2568
12.จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย
สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13
ณ สมรภูมิ ฐานตาฮอง จ.ศรีสะเกษ 28 กรกฎาคม 2568
13.จ่าสิบเอก อภิรมย์ ทรงพุฒิ
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
14.พลทหาร ธีรยุทธ กระจ่างทอง
สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
ณ สมรภูมิ ฐานแดนไกล จ.อุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2568
15. สิบโท ต่อพงษ์ พันดวง
สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16
จวบวันที่ร่างถูกคลุมด้วยผืนธงชาติไทย...วันนี้ ทั้ง 15 วีรชนทหารกล้า ได้สละสิ้นแม้ชีวิต เพื่อยืนหยัดปกป้องให้ทุกคนในชาติหลับสบาย...
กองทัพบกขอสดุดี ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินเกิดด้วยชีวิต ทุกท่านคือ วีรบุรุษของชาติ ที่จะถูกจารึกไว้ในหัวใจของคนไทยตลอดไป ไม่ว่าอย่างไร กองทัพบกจะดูแลสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวและทายาท เพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่อย่างดีที่สุด”