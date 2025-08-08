“ปลาหมอคางดำ” อีกหนึ่งเอเลี่ยนผู้น่ารัก

เวทีเสวนาวิชาการ “เอเลี่ยนผู้น่ารัก” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ได้เปิดมุมมองใหม่ต่อ “สัตว์ต่างถิ่น” หรือ “Alien Species” ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม แต่เสียงจากผู้เชี่ยวชาญในวงเสวนาชี้ว่า แท้จริงแล้วสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไป หากรู้จักบริหารจัดการและอยู่ร่วมอย่างเข้าใจ
ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล ประธานเครือข่ายเสียงจากป่า อธิบายว่า “เอเลี่ยน” คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่นำเข้า ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในไทยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ และประเทศไทยก็มีสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเหล่านี้อยู่มากมาย แต่ความจริงแล้วอาจต้องมาทบทวนว่า เอเลี่ยน “ผิด” จริง หรือแค่ “แตกต่าง”
สอดคล้องกับข้อมูลจาก ดร.สรสัณห์ อาภาภิรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าที่กล่าวว่า ปลาหมอคางดำ เป็นสัตว์ต่างถิ่น ที่กำลังถูกพูดถึงแต่มันอยู่ในพื้นที่แหลมผักเบี้ยและปราณบุรีมากว่า 20 ปีแล้ว และมีบทบาทในเศรษฐกิจชุมชน โดยถูกนำมาใช้ทำน้ำปลาและน้ำหมักชีวภาพคุณภาพดี พร้อมยกตัวอย่าง ตั๊กแตนปาทังก้า เอเลี่ยนที่มีต้นกำเนิดในแอฟริกา สัตว์ตัวนี้ทำให้คนแอฟริกันต้องอดอยาก แต่มันกลับทำให้คนไทยได้ลิ้มรสของอร่อย เป็นอาหารโปรดของคนไทยไปอีกชนิด ขณะที่หอยเชอรี่ จากอเมริกาใต้ ที่เริ่มต้นด้วยการนำมากำจัดตะไคร่น้ำและเศษอาหารในตู้ปลา แล้วพอหลุดออกไปมันทำให้หอยโข่งลดลง แต่ทุกวันนี้หอยเชอรี่ก็กลายเป็นอาหารเมนูเด็ดของคนไทยไปแล้ว
“ในเมื่อเราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันอยู่ในประเทศได้ ก็ควรหาทางใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้ ก็จะทำให้ทุกอย่างไปได้ดี” ดร.สรสัณห์กล่าว
ด้าน สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์แปลกจาก Animal Space Ribbit and Exotic Pet Hospital ให้ข้อมูลว่า สัตว์ต่างถิ่น สัตว์แปลก หรือ Exotic Pet มีทั้งที่นำเข้าและที่เพาะพันธุ์ในไทยมายาวนาน ยกตัวอย่างเช่น อิกัวน่า หรือกระรอกดิน โดยเธอย้ำว่า “คนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์แปลกกันมาก และสัตว์เหล่านี้มีชีวิต เราจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันก่อนตัดสินใจเลี้ยง”
ความนิยมเลี้ยงสัตว์แปลกนี้สามารถวัดได้ จากการที่ปัจจุบันโรงพยาบาลรับรักษา Exotic Pet สูงถึงวันละ 100–150 ตัว ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากทีเดียว หรือคิดเป็น 98% ของสัตว์ที่เข้ารับการรักษาทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่งนี้
ขณะที่ สุทธิลักษณ์ นากผสม นายกสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุว่า สัตว์ต่างถิ่นมีการลักลอบนำเข้ากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสัตว์กลุ่มนี้มีทั้งแบบรุกรานและไม่รุกราน นิยามของเธอหากสิงโตอยู่ในกรงย่อมถือเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ไม่รุกราน
“ในอดีตสัตว์ต่างถิ่นอาจถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ เพราะคนไม่รู้ว่ามันมีโทษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผนวกกับการเป็นชาวพุทธก็มีส่วนที่ไม่อยากทำลายมัน แต่หากเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ ก็อย่านำไปปล่อย เพราะสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นผ่านทางสมาคมได้ ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างรับผิดชอบ โดยสัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ที่มีมูลค่า และทางสมาคมก็มีบทบาทช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการกับภาครัฐอยู่แล้ว”
จากเสียงของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด งานเสวนาครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า “เอเลี่ยน” ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดเสมอไป หากเรายอมรับความจริง และมีการบริหารจัดการที่ดี สัตว์ต่างถิ่นก็อาจกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน./