กัมพูชาขายขำทั่วโลก "ฮุน มาเนต" เสนอ "ทรัมป์" รับรางวัลโนเบล เพจสำนักดัง CNN ทัวร์ลงยับ

ขายขำทั่วโลก "ฮุน มาเนต" นายกฯ กัมพูชาเสนอชื่อ "โดนัลด์ ทรัมป์" ให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ คนอ่านเพจ CNN สำนักข่าวดังขำกลิ้ง ถามจ่ายไปเท่าไหร่ ไปสัญญาอะไรไว้ ชี้ถ้าไม่ทำจะโดนรีดภาษี
วันนี้ (8 ส.ค.) เฟซบุ๊กของสำนักข่าว CNN ซึ่งมีผู้ติดตาม 41 ล้านราย ได้รายงานว่า นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า เขาได้เสนอชื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พร้อมยกย่อง “ความเป็นรัฐบุรุษที่ไม่ธรรมดา” ของเขาในการหยุดยั้งความขัดแย้งบริเวณพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ปรากฎว่ามีผู้อ่านซึ่งเป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก แสดงความคิดเห็น ระบุว่า
"He thinks that by nominating him, he'll give Cambodia special trearment. It's either that or he wants something from Trump." (เขาคิดว่าการเสนอชื่อเขาจะทำให้กัมพูชาได้รับการดูแลเป็นพิเศษ คงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็เขาต้องการอะไรบางอย่างจากทรัมป์)
"The nomination surely holds a ton of weight. Did Putin nominate Trump for the prize yet?" (การเสนอชื่อครั้งนี้มีน้ำหนักมากแน่ๆ ปูตินเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลนี้หรือยัง?)
"I nominate the Cambodian PM as Mar-a-Lago Masseur" (ฉันเสนอชื่อนายกฯ กัมพูชาเป็นหมอนวดที่มาร์อาลาโก ... หมายถึงกรณีที่มีรายงานข่าวที่ว่า พนักงานวัยรุ่นของรีสอร์ท Mar-a-Lago ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกว่าจ้างให้นวด เจฟฟรีย์ เอปสเตน นักการเงินผู้มั่งคั่ง ซึ่งมักจะมีกิจกรรมทางเพศ)
"How come his nominations generally come from dictators?" (ทำไมการเสนอชื่อของเขาส่วนใหญ่มักมาจากเผด็จการ?)
"When tariffs become bribery. I'm guessing next there will be tRump camisole factory there next." (เมื่อภาษีศุลกากรกลายเป็นสินบน ฉันเดาว่าต่อไปคงมีโรงงานผลิตเสื้อกล้ามของทรัมป์อยู่ที่นั่น)
"Donald must have sat on his face" (โดนัลด์คงนั่งหน้าหงาย)
"I wonder what the clown promised him" (ฉันสงสัยว่าตัวตลกคนนี้ไปสัญญาอะไรกับเขา)
"Wonder how much he was paid" (สงสัยว่าเขาได้รับเงินเท่าไหร่)
"I'm surprised Trump didn't nominate himself." (ฉันแปลกใจที่ทรัมป์ไม่เสนอชื่อตัวเอง)
"Ahahahahaha maybe Nobel Pedo Prize." (ฮ่าๆๆๆ อาจจะเป็นรางวัลโนเบล Pedo ก็ได้)
"What’s he paying you" (เขาจ่ายคุณเท่าไหร่)
"U don't nominate him for Nobel prize,,you be hit with 69% tariffs" (คุณไม่เสนอชื่อเขาเข้าชิงรางวัลโนเบล คุณจะโดนภาษี 69%)
"Then, they will be free of tariffs" (แล้วพวกเขาจะได้ปลอดภาษี)
"It's a Holiday in Cambodia, where you'll do what you're told! Holiday in Cambodia, where the slums have so much soul!" (นี่คือวันหยุดในกัมพูชา ที่คุณจะได้ทำตามที่เขาบอก! วันหยุดในกัมพูชา ที่ซึ่งสลัมมีจิตวิญญาณมากมาย!)
"Kind of like winning that golf club championship right?" (เหมือนกับการชนะการแข่งขันกอล์ฟใช่ไหม?)
"I bet people in Oslo are having a big laugh" (ฉันเดิมพันว่าคนในออสโลคงกำลังหัวเราะกันใหญ่ ... หมายถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ)