เตือนภัยใกล้ตัว!! หนุ่มแปรงฟันเผลอทิ้งน้ำหนักตัวเอามือไปค้ำอ่างล้างหน้าแตก เย็บ 5 เข็ม

เพจ "Drama-addict" แชร์เรื่องราวเตือนภัยจากลูกเพจ ประสบอุบัติเหตุอ่างล้างหน้าแตกขณะกำลังแปรงฟัน โดยเผลอทิ้งน้ำหนักตัวเอามือไปค้ำอ่าง เป็นแผลจนต้องเย็บ 5 เข็ม
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เพจ "Drama-addict" ได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยจากลูกเพจรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุอ่างล้างหน้าแตกขณะกำลังแปรงฟัน จนต้องเย็บถึง 5 เข็ม โดยระบุว่า "ลูกเพจฝากเป็นอุทาหรณ์ เวลาใช้งานอ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า กำลังแปรงฟันจะบ้วนปาก อย่าเอามือไปค้ำอ่างแล้วโถมน้ำหนักตัวลงไป อาจเป็นแบบนี้ได้ เย็บไปห้าเข็มเหนาะๆ"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เป็นจำนวนมาก เช่น เคยโดนมาแล้วค่ะตอนนั้นท้องด้วยเอ็นนิ้วขาดเลยเย็บหลายเข็มใส่เฝือกอ่อนอยู่นานเลย ต้องระวังค่ะ, เคยเหมือนกันค่ะ สมัยเด็ก แปรงฟันกับน้อง น้องเท้าอ่างหยิบของอ่างแตกใส่ขาเราเย็บหลายเข็ม, เคยเดินแบบรีบๆ เฉี่ยวชนอ่างแล้วมันดันหล่นลงมาแตกเพล้ง เศษกระเด็นมายังไงไม่รู้ค่ะ ได้เลือดที่นิ้วเท้าเย็บไป 4 เข็ม