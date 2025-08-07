สุดอัปยศ “บิ๊กเล็ก” เด็กลุงที่ส่งมาพยุงดีลลังกาวี กอด MOU43 เอื้อเขมร ไม่เรียกว่าขายชาติจะเรียกว่าอะไร? จี้ยกเลิกด่วน

“พ่อเลี้ยงเจ” ยูทูบเบอร์สายการเมืองนอกกระแส ผนึกกำลัง อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ฟาดแรงกลางคลิป “หมานำราชสีห์ ลังกาวีกอด MOU” ตอกย้ำ MOU ปี 2543 คือชนวนความขัดแย้ง 25 ปี ที่ทำให้ไทยเสียเปรียบทั้งแผ่นดิน-ทะเล ซัดตรรกะ “ใช้ MOU ประท้วง” เป็นแค่เศษกระดาษไร้น้ำหนัก เรียกร้องรัฐไทยยกเลิก MOU ทุกฉบับ หยุดความเหลวแหลกของผู้มีอำนาจที่ยังพยายามรักษาข้อตกลงผิดพลาดไว้ราวกับเป็นสมบัติชาติ ทั้งที่แท้จริงคือใบเบิกทาง "ขายชาติ"
วันนี้ (7 ส.ค.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ยูทูบเบอร์สายวิเคราะห์การเมืองนอกกระแส ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในหัวข้อ “หมานำราชสีห์ ลังกาวีกอด MOU” โดยมี อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน มาร่วมรายการ
จากเวทีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนฝ่ายไทยและกัมพูชา ประเด็นเรื่องการเจรจา MOU (บันทึกความเข้าใจ) กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ พลเอก ณัฐพล นาคพานิชย์ ซึ่งระบุว่าเป็นตัวแทนจากฝ่ายไทย ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจา แต่กลับยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิก MOU ปี 2543 เนื่องจากยังมีประโยชน์ในการพูดคุย
ท่าทีดังกล่าวถูกตั้งคำถามจาก อ.ปานเทพ อย่างรุนแรง โดยชี้ว่า MOU ดังกล่าวเป็นต้นตอของความขัดแย้งตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักคือ MOU ฉบับนี้อ้างอิงแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่ฝ่ายไทยใช้ ทำให้กัมพูชาใช้เงื่อนไขนี้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่เป็นดินแดนของไทย
อ.ปานเทพ ยังกล่าวต่อไปว่า การที่ไทยต้องเสียเปรียบในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 ก็เป็นผลมาจากแผนที่ฉบับนี้เช่นกัน และการที่กัมพูชาใช้ MOU ปี 2543 เป็นเครื่องมือในการรุกคืบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกว่า 600 ครั้ง และการใช้กำลังพลเรือนเป็นเกราะป้องกัน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสากลอย่างชัดเจน
การที่ พลเอก ณัฐพล ยืนยันว่า MOU ฉบับนี้มีประโยชน์ เพราะฝ่ายไทยสามารถใช้เป็นเหตุผลในการประท้วงได้นั้น พ่อเลี้ยงเจ มองว่าเป็นตรรกะที่เหลวไหลที่สุด เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา การประท้วงด้วย "กระดาษ A4" ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย มีแต่ทำให้ทหารและพลเรือนไทยต้องเสียชีวิต และกัมพูชาเองก็ยังคงรุกคืบเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้ง พ่อเลี้ยงเจ และ อ.ปานเทพ จึงเห็นตรงกันว่า ควร ยกเลิก MOU ทั้งฉบับปี 2543 และ 2544 (เรื่องไหล่ทวีป) และจัดทำ MOU ฉบับใหม่ที่อ้างอิงหลักการสากล โดยใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงการแบ่งเส้นไหล่ทวีปในอ่าวไทยให้เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากล
ประเด็นที่น่าสนใจคือ มีการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ของ ลุงตู่ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ ทักษิณ ชินวัตร ที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกันในเรื่องนี้ โดยทั้งคู่ต่างมองว่าควรมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันและแบ่งผลประโยชน์กันคนละครึ่ง ซึ่ง พ่อเลี้ยงเจ มองว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการ "ขายชาติ" และจะทำให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์มหาศาล ทั้งในเรื่องของทรัพยากรพลังงานและอธิปไตยเหนือดินแดน
ในท้ายที่สุด พ่อเลี้ยงเจ ได้สรุปอย่างเผ็ดร้อนว่า การที่กลุ่มคนบางกลุ่มพยายามรักษา MOU ที่ผิดพลาดนี้ไว้ ไม่ต่างอะไรกับการ "ขายชาติ" และยืนยันว่าสิ่งที่ควรทำคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยกติกาที่เป็นไปตามหลักสากลอย่างแท้จริง