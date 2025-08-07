เผย 7 สาเหตุทำแรงงานกัมพูชาจำใจกลับบ้าน พบออกไปแล้วกว่า 90%

สะพัดแรงงานกัมพูชาในไทยกว่า 80-90% ต้องจำใจเดินทางกลับบ้านเกิด เผย 7 เหตุผลหลักที่ทำให้แรงงานเหล่านี้ต้องยอมกลับ ทั้งการถูกขู่ยึดทรัพย์ ปลดสัญชาติ ครอบครัวถูกคุกคาม ไปจนถึงการไม่สามารถต่อพาสปอร์ตได้ แม้จะมีเสียงโต้แย้งว่าไม่มีข่าวในกัมพูชา แต่ข้อมูลตรงจากแรงงานยืนยันถึงความหวาดกลัวที่เกิดขึ้น
หลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขู่ยึดที่ดินหากแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยไม่เดินทางกลับประเทศภายในวันที่ 10 ส.ค.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพจ "ตาว ลดปวดกบาลงานก่อสร้าง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นประเด็นแรงงานกัมพูชาในไทยต้องรีบกลับประเทศของตนเอง โดยได้จำแนกสาเหตุทั้งหมด 7 ข้อ มีใจความว่า
สถานการณ์แรงงานชาวเขมรในแต่ละไซต์งานเป็นยังไงกันบ้างครับ?
สรุปแรงงานกัมพูชากลับไปเยอะมากๆ จากที่ตามอ่านน่าจะ 80-90%
ส่วนมากกลับแบบ “จำใจ” เพราะ
1. โดนขู่ยึดที่นา ยึดบ้าน
2. โดนขู่ปลดสัญชาติ
3. ต่อพาสปอร์ตไม่ได้ (ไม่มีสถานทูต)
4. ครอบครัว/ผู้ใหญ่โทร.ตาม
5. โดนขู่ว่าถ้าไม่กลับจะกลับไปไม่ได้อีก
6. ครอบครัวโดนขู่จะถูกทำร้าย
7. พ่อค้าแม่ค้า (คนไทย) ไม่ขายของให้
แต่เมนต์คนเขมรบางส่วนจะบอกไม่จริง ที่โน่นไม่มีข่าวแบบนี้..ก็เขาเอามาจากปากช่างเขมรในไซต์ ซึ่งเป็นลูกน้องเขา ถึงไม่มีข่าวแล้วเอ็งรู้ได้ไงว่าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้โทร.มาขู่ ไอ้หอย