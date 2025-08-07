ทบ.รับมอบอุปกรณ์ตรวจจับโดรนพกพาจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เสริมภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา

ทบ.โดย มทภ.2 รับมอบอุปกรณ์ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา และสิ่งของจำเป็นจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน สนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (7 ส.ค. 68) เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง 211 กองบัญชาการกองทัพบก พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนกองทัพบกรับมอบอุปกรณ์ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแบบพกพาจำนวน 30 ชุด และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เช่น เสื้อยืดรองใน 10,000 ตัว, กางเกงใน 15,000 ตัว, ถุงเท้าดำ 20,000 คู่ เป็นต้น มูลค่ารวม 9,434,000 บาท โดยมี อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วย ทนายนิติธร ล้ำเหลือ, คุณจตุพร พรหมพันธุ์ และคุณสมชาย แสวงการ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ
นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะมอบสิ่งของบริจาคผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อมอบให้กองทัพภาคที่ 2 ดังนี้
- วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต บริจาคชุดยาจำเป็นให้ทหาร เช่น สเปรย์กันยุง, ขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า 156 กระปุก, น้ำมันไพล, ทิงเจอร์พญายอ, ทิงเจอร์ทองพันชั่ง และยาหม่องไพล เป็นต้น
- บริษัท สายไฟฟ้าวีนายเคเบิ้ล จำกัด
บริจาคสายไฟฟ้า ขนาด 1.2 ตร.มม. 50 ม้วน และขนาด 2.5 ตร.มม. 50 ม้วน
- บ.เอช.ดี.แอพพาเรล จำกัด บริจาคสิ่งของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ เช่น กางเกงชั้นใน, ถุงเท้า, ตาข่าย, ยากันยุง, เสื้อคอกลม, ยากันเชื้อรา, พลาสเตอร์เทนโซพาส, นีโอติก้าบาล์มทาแก้ปวด และพลาสเตอร์ปิดแก้ปวด เป็นต้น
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณว่า “ในนามของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอุปกรณ์ให้ในวันนี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปช่วยเสริมศักยภาพในการลาดตระเวน ป้องกันตัวเองของทหาร และปกป้องชายแดน เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราสืบไป