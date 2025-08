พระยาละแวก “ฮุนเซน” เนรคุณจีน-ไทย ซบอเมริกา

“ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก”

“ข้าพเจ้าได้เดินทางมาประเทศไทยในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ข้าพเจ้ารู้สึกว่าภารกิจของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่และมีความรับผิดชอบสูง ข้าพเจ้ายินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของประเทศไทย ดำเนินการตามฉันทามติสำคัญระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง ผลักดันการสร้างประชาคมร่วมอนาคตระหว่างจีน-ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม”

พลตรี จาง หลินหง

ศึกระหว่างไทย-กัมพูชาครั้งล่าสุด มีเบื้องหลังทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชัดเจน เพราะคนส่วนใหญ่มองกันว่า จีนหนุนหลังกัมพูชา ขายอาวุธให้กัมพูชา มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคง, การค้า, การลงทุนในกัมพูชามากมาย

“ผมคิดว่าไทยอาจจะไม่ใช่ยูเครน 2 แต่กัมพูชากำลังจะกลายเป็นยูเครน 2 เพราะผมเชื่ออย่างมั่นคงเลยว่า จีนต้องเอาคืนกัมพูชาอย่างแน่นอนที่สุด เหมือนกับคำพูดของนายหวัง อี้ ที่พูดออกไป ท่านผู้ชมเชื่อผมสิครับ คนที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดในวันนี้ นอกจากคนไทยและประเทศไทยแล้ว ก็คือประเทศจีน เพราะประเทศจีนช่วยกัมพูชาทุกเรื่อง วางโครงสร้างพื้นฐานให้ สนามบินที่พนมเปญ จีนก็เป็นคนสร้างให้ กำลังจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม กำลังจะให้เงินให้ทองไปสร้างคลองฟูนันเตโช ที่จะอ้อมผ่านเวียดนามโดยไม่ต้องส่งออกผ่านท่าเรือเวียดนามออกสู่ทะเล”

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงสงครามไทย-กัมพูชาว่า เป็นฉากทัศน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการช่วงชิงอำนาจของชาติมหาอำนาจ คือ สหรัฐฯ และจีน โดยมี ประเทศไทย เป็นพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา ที่มาเลเซีย เมื่อ บ่ายวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากตัวแทนของ 2 ประเทศ คือ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ ไทย, นายฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา และ นายอันวาร์ อิบบราฮิม นายกฯ มาเลเซียที่เป็นตัวกลางแล้ว น่าสังเกตได้ว่า มีตัวแทนจาก สหรัฐฯ และ จีน เข้าร่วมด้วยทั้ง ๆ ที่เบื้องหลังของการเจรจาครั้งนี้ ก็คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ “เสนอหน้า” เรียกร้องให้ไทย-กัมพูชาเจรจากัน โดยใช้ภาษีการค้า มาข่มขู่ ทั้ง ๆ ที่สงครามระหว่างไทย-กัมพูชา ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการค้ากับสหรัฐฯ เลยแม้แต่น้อยสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงอย่างออกนอกหน้า ซึ่งหลายคนบอกว่า เพราะว่านายโดนัลด์ ทรัมป์อยากได้ “รางวัลโนเบลสันติภาพ” ซึ่งนั่นเป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะว่าสหรัฐฯ หวังจะใช้ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง และสหรัฐฯ ก็ประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้ว โดยทำให้ส่วนที่ฝ่ายจีน สงวนท่าทีมาตลอด มีเพียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่ออกมาพูดตามหลักการกว้าง ๆ ว่าและ นายหวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ที่ให้ความเห็นว่าฝ่ายสหรัฐฯ ออกตัวเต็มที่ ส่วนจีนสงวนท่าที แต่พอมีการเจรจากันจริง ๆ ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเชิญทั้งสหรัฐฯ และจีน เข้ามาร่วมด้วย นี่คือประจักษ์พยานที่แสดงเห็นว่า 2 ประเทศ สหรัฐฯ และ จีน คือ มหาอำนาจที่มีบทบาทอย่างสูงในภูมิภาคนี้ประเทศไทยมีความสำคัญต่อสหรัฐฯ มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่อยู่ใจกลางของอาเซียน, ศักยภาพทางเศรษฐกิจ, จำนวนประชากร รวมถึงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้นมหาอำนาจทุกชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ กับจีน จึงจำเป็นต้องช่วงชิงบทบาทต่อประเทศไทยให้ได้ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ซึ่งทั้งสหรัฐฯ และ จีน กำลังมีทูตคนใหม่ในเวลาเดียวกันพอดี คือสหรัฐฯ จะแต่งตั้งมาเป็นเอกอัครราชทูตคนใหม่ เพื่อแทนที่ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ที่ต้องพ้นตำแหน่งไป หลังจากพรรคเดโมแครตพ่ายแพ้การเลือกตั้ง ให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ส่วนฝ่ายจีน ได้แต่งตั้งมาเป็นเอกอัครราชทูตคนใหม่ แทน นายหาน จื้อเฉียง ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และเกษียณอายุไปแล้วนายฌอน โอนีล ว่าที่ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยคนใหม่ เป็นมือทำงานในยุทธศาสตร์ “อินโดแปซิฟิก” เคยเป็นกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เข้าใจดีทั้ง ภาษาไทย จีน พม่า เบงกาลี และญี่ปุ่น รวมถึงมีความใกล้ชิดกับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองทัพเรือของไทยด้วยถ้าว่ากันตามคุณสมบัติแล้ว นายฌอน โอนีล คือ ทูตประจำประเทศไทยที่ เหมาะกับงาน หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Put the right man in the right job มาก เพราะรู้เรื่องเมืองไทยเป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยแต่ในความเหมาะกับงาน นี่เอง ก็ทำให้คิดได้เช่นกันว่า สหรัฐฯ ต้องการวางตัวให้ นายฌอน โอนีล มาทำภารกิจที่สำคัญมากในประเทศไทย ทั้งเรื่องของฐานทัพที่จังหวัดพังงา และสถานกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่ เพื่อต่อจิ๊กซอว์ในยุทธศาสตร์ “อินโดแปซิฟิก” ตามที่ผมได้เล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ล่าสุด นายฌอน โอนีล ให้สัมภาษณ์เรื่องสงครามระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าว่าที่ทูตสหรัฐฯ คนนี้จู่ ๆ ก็มาพูดพร่ำ ทำเป็นบงการประเทศไทยเราว่า อย่าไปทำสงครามกับกัมพูชา เพราะว่าไม่ก่อประโยชน์ใดๆต่อคนไทย และไม่ได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นกับพันธมิตรกับสหรัฐฯ ผมขอถามว่า-ในเมื่อกัมพูชารุกรานไทยก่อน แล้วไทยไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเอง หรือโจมตีตอบโต้หรืออย่างไร ?-หลังข้อตกลงหยุดยิงในวันจันทร์ที่ผ่านมา กัมพูชายังคงละเมิดอยู่อย่างต่อเนื่อง-แล้วทำไมนายโอนีลไม่ไปปรามกัมพูชา แต่กลับมาตำหนิหรือสั่งสอนไทย ?นอกจากนี้ นายโอนีลยังจะสั่งไม่ให้ไทยรับรองการเลือกตั้งของพม่า ที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ โดยบอกว่าเขาบอกว่า จุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คือ ไม่สนับสนุนให้เมียนมาจัดการเลือกตั้ง “ลวงโลก” ของรัฐบาลทหารมาดูฝั่งจีนกันบ้างนายจาง เจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้ารับตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมเอกอัครราชทูตจาง กล่าวว่า จีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร มีประวัติศาสตร์และมิตรภาพอันยาวนาน ทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่ว่าได้อย่างดีปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยและ “50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย” จีนกำลังผลักดันการสร้างประเทศที่เข้มแข็งและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน ด้วยการพัฒนาจีนให้ทันสมัยตามแบบฉบับของจีน และประเทศไทยที่กำลังเร่งปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนายจาง เจี้ยนเว่ย อายุ 57 ปี ตำแหน่งล่าสุด คือ เอกอัครราชทูตจีน ประจำคูเวต แต่ภูมิหลังที่แท้จริงก็คือ เขาคือผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับ เติบโตขึ้นมาจาก กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ “จงเหลียนปู้ (中联部)” ภาษาอังกฤษคือ International Liaison Department of the Communist Party of China ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดย นายจางเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี และอธิบดีกรมที่ 3 คือ ดูแล ภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยตรงกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ ถือว่ามีสถานะใหญ่และเหนือกว่า กระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เพราะด้วยระบบของประเทศจีนแล้ว คือ “พรรคนำรัฐ”ดังนั้น การส่งคนจากกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ มาเป็นทูตที่เมืองไทย จึงเป็นการกระชับอำนาจโดยตรงจากทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และน่าจะเป็นการรองรับการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ซึ่งในตอนนี้ นายหวังอี้ มารับตำแหน่งชั่วคราว หลังจากนายฉิน กัง รัฐมนตรีต่างประเทศจีนถูกปลดไปเมื่อปีที่แล้วโดยว่ากันว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ คือ นายหลิว เจี้ยนเชา นายใหญ่ของกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ ต้นสังกัดของทูตจาง นั่นเองคำถามที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือทำไมจีนถึงส่งผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคตะวันออกกลางมาเป็นทูตที่ประเทศไทย ?วิเคราะห์ว่า เพราะจีนมองว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เหมือนกับภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงต้องส่งผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการความขัดแย้ง มาเป็นทูตที่ประเทศไทยทั้งนี้ นายหลู่ เจี้ยน อดีตทูตจีนประจำไทย ก่อนทูตหาน จื้อเฉียง ก็มาจากกรมเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ ที่ดูแลงานด้านตะวันออกกลาง และ อุปทูต หยาง ซิน ที่เคยประจำการที่ไทย ตอนนี้ก็ย้ายไปดูแลงานด้านตะวันออกกลางเช่นกันที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ นอกจากจะมีเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่แล้ว ทูตทหารของจีนประจำประเทศไทยก็เป็นคนใหม่เช่นกัน คือซึ่งเดิมเป็นผู้ช่วยทูตทหารที่บราซิลพลตรีจาง หลินหง เพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่กี่วัน ก็เกิดศึกระหว่างไทย-กัมพูชา โดยทูตทหารจีนได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกฝั่ง พลเอกทรงวิทย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนและไทย และแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางทหารกับจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคพลเอกพนา ผู้บัญชาการทหารบก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และได้แสดงจุดยืนและข้อเสนอเชิงนโยบายของไทยเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาทัง้นี้ พลตรี จาง หลินหง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กล่าวว่า ในฐานะเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของไทยและกัมพูชา จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลดความเป็นปรปักษ์ จัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาทวิภาคีและการปรึกษาหารือฉันมิตร หลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายเกินขอบเขต และฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณชายแดนโดยเร็วที่สุดการวางตัวทูตสหรัฐฯ และทูตจีน ประจำประเทศไทย แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ทั้ง 2 ชาติมหาอำนาจเลือกคนที่จะมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อช่วงชิงความเป็นพันธมิตรกับประเทศไทย เพราะทั้งสองประเทศรู้ดีว่า รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยยึดนโยบาย “ไผ่ลู่ลม” เป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่ว่ากองทัพไทยนั้นใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2, ใช้การจัดกำลังพลแบบสหรัฐฯ, ใช้อาวุธของสหรัฐฯ, บรรดาแม่ทัพก็ได้รับการฝึกอบรมจากสหรัฐฯ, มีการซ้อมรบร่วม “คอบบราโกลด์” เป็นประจำทุกปีแต่ ณ ตอนนี้ ความจริงก็ได้เผยให้เห็นแล้วว่า นายฮุนเซนพร้อมจะทรยศหักหลังทุกคน เพื่อผลประโยชน์ และอำนาจของตัวเอง เหมือนกับที่ทรยศเขมรแดง ไปเข้ากับเวียดนามจนได้เป็นผู้นำกัมพูชา, หลังจากนั้นก็ทรยศเวียดนาม ไปสวามิภักดิ์จีน, ล่าสุด ก็ทรยศจีนไปเข้ากับสหรัฐฯในขณะที่สงครามระหว่างกัมพูชากับไทยที่ฮุนเซนเปิดฉากก่อนกำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม คณะผู้แทนกองทัพกัมพูชาได้ไปเยือนกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐฯ ที่ ฮาวาย ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม เพื่อประชุมหารือด้านกลาโหมทวิภาคี ทั้งการรื้อฟื้นการซ้อมรบ กับสหรัฐฯและเข้าร่วมกับยุทธศาสตร์เพื่อปิดล้อมจีนอีกด้วย !!!นอกจากนี้ กัมพูชายังว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์อเมริกัน มีเป้าหมายเพื่อสถานทูตกัมพูชาในสหรัฐฯ ได้ทำสัญญา 15 เดือนกับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐวอชิงตัน ซึ่งเคยทำงานในทีมถ่ายโอนอำนาจของทรัมป์ ด้วยค่าบริการรายเดือนโดยบริษัทของเบนตันชื่อ National Consulting Services จะช่วยเหลือกัมพูชาขยายความสัมพันธ์กับสมาชิกสภาคองเกรส, เตรียมการเดินทางของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ไปยังกัมพูชาในอนาคต, และทำงานเพื่อตอบโต้ ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์หรือสถานะการค้าของกัมพูชาสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชายังได้ร่วมงานกับทีมล็อบบี้ยิสต์มากกว่า 10 คนจาก บริษัท Akin Gump Strauss Hauer & Feld มาตั้งแต่ปี 2565 ตามเอกสารที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯโดย เอกสารระบุว่า บริษัทดังกล่าวได้ช่วยประสานงานภารกิจการค้าของรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เดินทางไปซานฟรานซิสโกเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา,และจัดการประชุมกับสำนักงานของวุฒิสมาชิกอเล็กซ์ พาดิลยา จากพรรคเดโมแครต เมื่อเดือนพฤษภาคม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาเดินทางมายังสหรัฐฯ เพื่อเจรจาการค้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า จำนวนล็อบบี้ยิสต์ที่ทำงานให้รัฐบาลกัมพูชาในวอชิงตัน มีมากกว่าการเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยอย่างเห็นได้ชัด โดยไทยมีเพียงสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในนิวยอร์กและลอสแอนเจลิส ในขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพิ่งขึ้นทะเบียนล็อบบี้ยิสต์ 2 รายเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามเอกสารที่เปิดเผยวันพุธที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง ภายหลังจากที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ บีบให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาไปเจรจาหยุดยิงกันที่ประเทศมาเลเซียก็เริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้โดนัลด์ ทรัมป์ กับสหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพในกัมพูชาแล้ว เป็นอินฟลูฯ ผู้หญิงเขมรอ้างว่าเกิดที่สีหนุวิลล์ โดยใช้ชื่อเพจว่า The Khanitha Show มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคน, ยูทูปอีกประมาณ 6 แสน เธอได้โพสต์ข้อความ และจดหมายยาว บอกว่าซึ่งมีคนเข้าไปคลิกไลค์ และแชร์โพสต์ไปหลายแสนคน คอมเมนต์อีกเป็นหมื่นๆเธอบอกว่า ประเทศไทยมีเจตนาอันใหญ่หลวงที่จะยึดครองกัมพูชา ดังนั้นกัมพูชาจึงต้องการฐานทัพของสหรัฐฯ เพื่อยืนหยัดต่อสู้เราต้องใช้โอกาสนี้ในการร้องขอให้สหรัฐอเมริกาสร้างฐานทัพในประเทศกัมพูชา ใกล้กับจังหวัดเสียมราฐ นี่คือหนทางเดียวที่จะช่วยปกป้องประเทศกัมพูชาของเราไปได้อีกหลายร้อยปีในอนาคตนอกจากนี้เจ้าของเพจ The Kanitha Show ที่มีชื่อจริงว่า สก กานิถา (Sok Kanitha) อายุ 36 ปี ยังพยายามเชิดชูนายโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยนะครับว่า นายทรัมป์สมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในฐานะที่ช่วยยุติสงครามระหว่างกัมพูชากับไทยได้ในครั้งนี้อีกด้วย !?!เมื่อปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้ว แสดงให้เห็นชัดเจนว่า กัมพูชาเตรียมการมานานแล้ว ที่จะเปิดศึกกับประเทศไทย ทั้งเพื่อแย่งชิงดินแดน และเพื่อสถาปนาความมั่นคงทางอำนาจให้กับตระกูลฮุนกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซน แสดงสันดานที่เนรคุณ ทรยศหักหลักทุกคนทุกฝ่าย ซึ่งฮุนเซนจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมจากทั้งฝ่ายไทยและจีนอย่างแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้ทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ ประเทศไทย กำลังถลำลึกเข้าไปในยุทธภูมิของการช่วงชิงอิทธิพลของชาติมหาอำนาจ คือ จีนและสหรัฐฯ ซึ่งถ้าหากเราวางตัวกำหนดท่าทีไม่รอบคอบ หรือ ละเอียดถี่ถ้วนพอ ก็มีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่จะทำให้ ประเทศไทย และทั้งภูมิภาคอาเซียนนี้กลายเป็นเหมือน ตะวันออกกลาง หรือ ยูเครน ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน !นายสนธิ กล่าว