ตื้นตัน! กองบินที่ 3 เผยคลิปช่วยทหารพรานติดป่า 19 นาย หลังขาดการติดต่อ 7 วัน

วันนี้ (30 ก.ค.) เพจ "กองบินที่ 3 " โพสต์คลิปวิดีโอสุดซึ้งกว่า 1 นาที เผยให้เห็นวินาที ฮ.ของกองกำลังสุรนารี ได้รับภารกิจค้นหาและกู้ภัยหน่วยทหารพรานที่ได้ทำหน้าที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนในเขตการพื้นที่ปะทะและขากดการติดต่อสื่อสารไปตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ซึ่ง ฮ.ได้ทำการบินค้นหาและช่วยเหลือจำนวน 3 เที่ยวบิน ก่อนสามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด 19 นาย ซึ่งทุกคนอยู่ในสภาพอิดโรย บาดเจ็บ มีแผลเล็กน้อย คาดว่าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทางอากาศอาจใช้เวลา 3-4 วัน ในการเดินเท้าออกจากป่าสุดท้าย ภารกิจลุล้วงไปด้วยดี กำลังพลทุกนายปลอดภัย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า "19 ชีวิตที่อิดโรย 137 ชั่วโมงแห่งฝันร้ายกลับบ้านเรา ทุกคนรออยู่ Trust me we are “RAPTOR"ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากมียอดวิวแล้วกว่า 6 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมการทำหน้าที่ของทหารทุกหมู่เหล่า ที่ยอมเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ