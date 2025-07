TRSC ทุ่ม 30 ล้านบาท รีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 28 ปี สู่ TRSC International Eye and Vision Center

TRSC ประกาศรีแบรนด์ครั้งสำคัญในรอบ 28 ปี สู่ "TRSC International Eye and Vision Center" พลิกบทบาทจากศูนย์เลสิคสู่การเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพตาแบบครบวงจรในทุกช่วงวัย พร้อมเปิดตัวกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัย 40 ปีขึ้นไป รับเทรนด์ Aging Society อย่างเต็มตัว ตั้งเป้าดันรายได้และจำนวนผู้รับบริการเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวภายใน 3–5 ปีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRSC กล่าวว่า "การรีแบรนด์ครั้งนี้ เราต้องการยกระดับ TRSC จากศูนย์เลสิค ไปสู่ศูนย์สุขภาพตา จึงเป็นที่มาของ TRSC International Eye and Vision Center ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ด้วยบริการที่หลากหลายและเฉพาะทางมากขึ้น ทั้งเลสิคสายตายาวตามวัย (Presbyopia LASIK), ผ่าตัดต้อกระจกพร้อมแก้ไขค่าสายตา ไปจนถึงโปรแกรมตรวจสุขภาพตาเชิงลึกสำหรับผู้สูงวัยและทุกช่วงวัย"ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุ 40-60 ปี ราว 20 ล้านคน หรือเกือบ 30% ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งกลุ่มนี้มีความต้องการบริการรักษาสายตาอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งสายตายาวตามวัย สายตาผู้สูงอายุ ต้อกระจก สายตาสั้น ยาว เอียง และภาวะจอประสาทตาเสื่อม และเบาหวานเข้าจอประสาทตา"TRSC ไม่ได้แค่แก้ไขสายตา หรือรักษาแค่โรค แต่เราเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ การรีแบรนด์จะช่วยขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะคนไข้เดิมที่ทำเลสิคตั้งแต่อายุน้อย (20-40 ปี) ซึ่งกลับมาอีกครั้งในวัย 40-75 ปี และยังแนะนำสมาชิกในครอบครัวต่อกันมาเรื่อย ๆ เราเชื่อว่าใน 3-5 ปี เราจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้เป็นเท่าตัว"นพ.อิศร CEO กล่าวต่ออีกว่า TRSC มองเห็นโอกาสในกลุ่มคนวัย 40 ปีขึ้นไปที่เริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเสื่อมของเลนส์-กล้ามเนื้อตาตามวัย หรือต้อกระจก หรือสุขภาพตาอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาแบบ Personalization และเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่องมือจาก Zeiss และ Alcon เพื่อให้บริการแม่นยำ ปลอดภัย และตรงจุดไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น TRSC ยังขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และขยายไปยัง กลุ่มประเทศในยุโรป อเมริกา จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผ่านช่องทางออนไลน์และรีวิวจากผู้ป่วยจริง ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอยู่ที่ราว 20% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการขยายบริการคือการเปิดสาขาใหม่ TRSC Family Eye and Vision Clinic ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ซึ่งออกแบบให้คนไข้เข้าถึงง่ายโดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหรือลางาน ให้บริการตรวจสายตา วางแผนการรักษา และผ่าตัดเบื้องต้น ด้วยมาตรฐานเดียวกับศูนย์ใหญ่-พระราม4ด้านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และประสบการณ์คนไข้ TRSC กล่าวว่า TRSC ได้มุ่งพัฒนาการสื่อสารและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยมีทีม Teleconsultation คอยดูแลให้ข้อมูล ตอบคำถาม นัดหมาย และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างครบวงจรในด้านการดูแลผู้ป่วย TRSC ใช้ระบบ CRM ผ่าน LINE Application ภายใต้ชื่อ “TRSC 20/20 Club คลับของคนสุขภาพตาดี” เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น คงไว้ซึ่งความใส่ใจเฉพาะบุคคล (Personalized Care) พร้อมที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับคนไข้ เพื่อการดูแลคนไข้ตลอดเส้นทางการรักษา ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังผ่าตัด ที่เป็นเอกลักษณ์ของ TRSC เสมอมาTRSC ให้ความสำคัญกับ ESG โดยเฉพาะในมิติสังคมและสุขภาวะของผู้รับบริการอย่างจริงจัง เราร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกแวดวงการแพทย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางสุขภาพที่ยั่งยืน เช่น การออกบูธตรวจสุขภาพตาฟรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในงาน “แสงแห่งพลังจากหัวใจนักสู้” เพื่อผู้ป่วยโรคหายาก NF1 (เนื้องอกตามแนวเส้นประสาท)“นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ CSR “ชัดแล้วแชร์” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อโอกาสในการมองเห็นที่ชัดเจนให้กับผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการตอกย้ำพันธกิจของ TRSC ในการใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และที่สำคัญ เราดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนในการส่งมอบ “TRSC Happiness Service” บริการที่เน้นผลลัพธ์ด้านการรักษาและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ” นายปรม ชันซื่อ กล่าวสรุปทางด้านผู้อำนวยการแพทย์ TRSC กล่าวว่า TRSC ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยนำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) มาใช้ โดยนำข้อมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 28 ปีก่อน ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิจัย และพัฒนารูปแบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานวิจัยทางการแพทย์-เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานของ TRSC ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล“TRSC ยังสนับสนุนให้ทีมจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อาทิ การประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเป็นผู้บรรยาย Key Speaker แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับจักษุแพทย์ชั้นนำจากทั่วโลก แนวทางเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TRSC ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เป็นไปตามแผน แม่นยำ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างแท้จริง” นพ.เอกเทศ ชันซื่อ กล่าวสรุปในตอนท้ายผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพดวงตาทุกมิติ สามารถติดต่อได้ที่TRSC INTERNATIONAL EYE AND VISION CENTER โทร 02 632 4500Line : @TRSCfamily www.trsclasik.com หรือ facebook.com/lasikthai