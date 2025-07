เปิดประวัติ "เชิดชาย ใช้ไววิทย์" เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ UN ผู้สร้างผลงานเด่นในเวทีโลก ล่าสุดแถลงประณามกัมพูชาต่อ UNSC

จากกรณี นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำสหประชาชาติ กล่าวแถลงในการประชุมส่วนตัวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ภายใต้หัวข้อ “ภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎายน 2568 ที่ห้องประชุมคณะมนตรีความมั่นคง สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ, นครนิวยอร์ก ประณามกัมพูชารุกราน ละเมิดอธิปไตย-โจมตีพลเรือน ย้ำตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามกฎบัตร UN เรียกร้องหยุดใช้ความรุนแรงทันที จนได้รับคำชื่นชมกับภารกิจสำคัญครั้งนี้สำหรับประวัติของนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กประวัติส่วนตัวและการศึกษาเกิด: 1 เมษายน พ.ศ. 2512 (ปัจจุบันอายุ 56 ปี)การศึกษา มัธยมต้น/ปลาย: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท: Master of Arts (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Faculty of Social Science, Keynes College University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักรประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ มีประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศกว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ดังนี้:พ.ศ. 2537 – 2540: เจ้าหน้าที่กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพ.ศ. 2540 – 2544: เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์พ.ศ. 2544 – 2546: เจ้าหน้าที่กองเอเชียตะวันออก 2 (ฝ่ายเมียนมา) กรมเอเชียตะวันออกพ.ศ. 2547: เจ้าหน้าที่โต๊ะเวียดนาม กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออกพ.ศ. 2548 – 2552: หัวหน้าฝ่ายญี่ปุ่น กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออกพ.ศ. 2552 – 2555: ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาพ.ศ. 2555 – 2560: ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออกพ.ศ. 2560 – 2562: อัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นพ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน: อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งทูตประจำ UN)ปัจจุบัน: เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กบทบาทสำคัญนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านการทูตของไทยหลายครั้ง เช่นเป็นผู้ดูแลเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) 2022 ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสล่าสุดมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติในการชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)