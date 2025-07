ททท. ชวนสายเที่ยว-สายคอนเทนต์ ร่วมสนุกกับชาเลนจ์ TikTok “ฟีลดีพิกัดเดิม” เล่าโมเมนต์เก่าให้กลายเป็นไวรัลใหม่! และรับของรางวัลสุดเก๋มูลค่ารวม 100,000 บาทจากโครงการ Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่...ใครคิดถึงความทรงจำวันวาน หรือกลิ่นอายบรรยากาศยุค 80s–90s ยกมือขึ้น!!!ตอนนี้กำลังฮิตเลย! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการใหม่ “Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่” เพื่อสร้าง Grand Moment ที่มีความหมายและน่าจดจำ ในปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 พร้อมปล่อยชาเลนจ์สนุก ๆ ชวนทุกคน ทุกเจนเนอเรชันร่วมย้อนวันวาน และครีเอทคอนเทนต์ผ่านช่องทาง TikTok เล่าถึง “ฟีลดีพิกัดเดิม” ไม่ว่าจะเป็น...•สถานที่ในความทรงจำกับแก๊งเพื่อน คนรัก หรือครอบครัว•ที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ไปแล้วคิดถึงอดีตและอีกมากมายที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้...โดยไม่จำกัดรูปแบบ! ร้อง เล่น เต้น เที่ยว ได้ตามสไตล์ของคุณ แต่อย่าลืม...ใช้แผ่นเสียง “ReFeel Memory” พร้อมติด 5 แฮชแท็กนี้ให้ครบ #ฟีลดีพิกัดเดิม #ReFeelMemory #วันวานยังหวานอยู่ #AmazingThailand #GrandMoment แล้วโพสต์ผ่านช่องทาง TikTok ของคุณได้เลยตั้งแต่ วันนี้ - 15 สิงหาคม 2568โดยทางโครงการฯ ได้รีมิกซ์เพลงฮิตในตำนาน “วันวานยังหวานอยู่” ซึ่งประพันธ์โดยคุณสันติ เศวตวิมล ให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมท่าเต้นสุดคิวท์ซึ่งออกแบบโดยทีม The Character Academy ให้ทุกคนได้ร่วมเต้นและแชร์คลิปโมเมนต์พิเศษบนโซเชียลมีเดียทุก ๆ แพลตฟอร์มสำหรับคอนเทนต์ TikTok “ฟีลดีพิกัดเดิม” ที่จ๊าบ จึ้ง หรือจี๊ดใจกรรมการ มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีรับของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท อาทิ กล้อง Instax Mini 41, ลำโพง Marshall Willen 2, โทรศัพท์ Oppo A5 Pro, กระเป๋าเดินทาง Legend Walker 18 นิ้ว จาก JP Travel Store, บัตร Adult Adventure Pass Siam Amazing Park, Voucher ร้านอาหาร SEE FAH, Voucher ห้องพัก Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, Voucher ห้องพัก Amari Bangsaen และ Voucher ห้องพัก The Regent Cha Am Beach Resortนอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ตัวท็อปจัดดีลและโปรโมชั่น เพื่อให้ทุกคนออกเดินทางไป ReFeel Memory กันแบบคุ้มสุด ๆ อาทิ-บัตรเครดิต KTC มอบส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับห้องพักและห้องอาหาร ณ โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ พร้อมแลกคะแนนตามใจ รับเครดิตเงินคืน 13% (ทุกยอด ทุกรายการ ไม่จำกัดขั้นต่ำ)-Siam Amazing Park มอบส่วนลดซื้อบัตรผ่านประตู สวนน้ำและสวนสนุก ในราคาพิเศษเพียง 400 บาท จากราคาเต็ม 1,000 บาท-SEE FAH มอบส่วนลดทันที 50 บาท เมื่ออิ่มอร่อยครบ 500 บาท ทุกสาขา-Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin มอบส่วนลด 25% เมื่อจองห้องพัก-Traveloka ส่วนลดพิเศษเมื่อจองโรงแรมในรายชื่อแคมเปญ Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และ Let’s ReFeel Memory ด้วยกันได้ทาง-Facebook: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่-TikTok: @refeelmemory