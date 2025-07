“ดีพร้อม” ผนึกกำลัง “สุขสยาม” เปิดพื้นที่ใจกลางกรุงธนบุรี จัดงาน “DIPROM X SOOKSIAM” อวดโฉมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดจริง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ร่วมกับ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เปิดพื้นที่มาร์เกตเพลซใจกลางกรุงธนบุรีแม็กเน็ตระดับประเทศ จัดงาน “DIPROM X SOOKSIAM” เสริมพลังผู้ประกอบการไทย นำอัตลักษณ์ไทยเข้าถึงใจทุกคน พร้อมโชว์ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างแบรนด์กว่า 50 ต้นแบบ เพื่อทดสอบตลาดและเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจริงได้ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Data Analytic & Plug-in Media ระหว่าง 14-16 กรกฎาคมนี้ ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น Gนางสาวสุวิมล จินตวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องสร้างสรรค์ผสมผสานสิ่งใหม่ๆ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของข้อมูลดิจิทัล การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ มาผสานเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มของตลาด หรือคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมาช่วยในการออกแบบ จะช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างความน่าสนใจและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้ตระหนักและมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ของนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ 4 ให้ ได้แก่ ให้ทักษะใหม่ ให้เครื่องมือทันสมัย ให้โอกาสโตไกล และให้ธุรกิจที่ดีคู่ชุมชน ผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Data Analytic & Plug-in Media เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจริงได้นางสาวสุวิมลกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Data Analytic & Plug-in Medi จะเน้นการเพิ่มศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Data Analytic ให้มีความโดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเชิงลึกที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้จริงในตลาด ด้วยแนวคิด ‘Data-Driven Design & Market-Oriented Branding’ ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบให้สวย แต่คือการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบตลาดในสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ในงาน DIPROM X SOOKSIAM “เสริมพลังผู้ประกอบการไทย นำอัตลักษณ์ไทยเข้าถึงใจทุกคน” ระหว่าง 14-16 กรกฎาคมนี้ ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G โดยดีพร้อม ได้ร่วมมือกับ SOOKSIAM เปิดพื้นที่มาร์เกตเพลซใจกลางกรุงธนบุรีแม็กเน็ตระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้สามารถทดสอบตลาด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้บริโภค เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้จริงในการขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อเสริมพลังให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสร้างการรับรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM), เมือง SOOKSIAM และ KOL และ 2) กิจกรรม Analytic & Plug-in Media Show Case เป็นการจัดแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนากว่า 50 ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนกลางและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ศูนย์ของดีพร้อมทั่วประเทศ และมีการจัดจำหน่ายจริงภายในลานเมือง 2 และประตูสุวรรณศาลา เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ในรูปแบบ Pop Up Store เพื่อสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ THAILAND WE CAN DO ซึ่งจัดร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของเมืองสุขสยาม โดยมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่มาร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรม DIY (Do It Yourself) ลงมือทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้วยตนเอง เช่น การปั้น การระบายสี หรือการตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวนวันละ 25 ผลิตภัณฑ์ (จำกัด 1 ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า 1 ท่าน) เพื่อกระตุ้นการทดลองสินค้าและสร้างประสบการณ์ตรงที่น่าจดจำ พร้อมเชื่อมโยงและสร้างการรับรู้ถึงศาสตร์และวิถีของไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วย Data Analytics ผสานแนวคิด Soft Power ของไทย ขณะเดียวกัน ดีพร้อมยังเปิดโอกาสให้กัผู้ประกอบการชุมชนกว่า 40 รายจากทั่วประเทศ ในกลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างโดดเด่นมานำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการรับรู้และร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนอีกด้วย"ทั้งนี้ กิจกรรม DIPROM X SOOKSIAM ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงาน แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจชุมชนให้ก้าวสู่ยุคใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของดีพร้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ" นางสาวสุวิมลกล่าวทิ้งท้าย#####################สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโทร. 0-2430-6882 ต่อ 2180 เว็บไซต์: www.diprom.go.th