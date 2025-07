"The Barista & The Beast" ธีมใหม่ศึก CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 ดึงบาริสตากว่า 20 ประเทศประชันศิลปะสัตว์บนถ้วยกาแฟ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ซีพี-เมจิ เปิดเวทียิ่งใหญ่ CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 ต้อนรับกองทัพบาริสตากว่า 124 ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลก ประชันฝีมือตลอด 3 วันเต็มเพื่อเฟ้นหาแชมป์ประจำปีที่ 9 ผู้เข้าแข่งขันเผย “เป็นเวทีระดับโลกที่ต้องมาแข่งให้ได้สักครั้ง”นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และความยั่งยืน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้จัดงาน CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 เปิดเผยไฮไลต์ของสังเวียนแข่งขันศิลปะกาแฟที่บาริสตาทั่วโลกรอคอย พร้อมประกาศความสำเร็จของการสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยในปีนี้มีบาริสตาทั้งชาวไทยและต่างชาติสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 350 คน จาก 20 ประเทศ กิจกรรมจัดขึ้นตลอด 3 วัน ในงาน Thailand Coffee Fest 2025 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี"ปีนี้เป็นอีกปีที่เราทำงานอย่างหนักในการคัดเลือกผู้สมัครที่มาจาก 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเก๊า, มาเลเซีย, เมียนมา, รัสเซีย, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, โอมาน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, ยูเครน, ลาว และประเทศไทย ผู้สมัครหลายคนเป็นแชมป์กาแฟของประเทศ หรือมีตำแหน่งในการแข่งขันระดับโลก แสดงให้เห็นว่าเวทีนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะเพิ่มพูนทักษะและยกระดับวิชาชีพบาริสตาได้" รองผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี-เมจิ กล่าวสำหรับการแข่งขันในปีนี้คือธีม The Barista & The Beast ซึ่งเป็นการสร้างลวดลายสัตว์ต่างๆ จากโฟมนมบนถ้วยกาแฟ “The Barista & The Beast เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นเทรนด์ของบาริสตาที่มักจะเลือกเทลาเต้อาร์ตเป็นรูปสัตว์บนเวทีการแข่งขันกาแฟระดับนานาชาติ สัตว์แต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ถือเป็นความท้าทายของบาริสตาในการออกแบบลายลาเต้อาร์ตที่สามารถนำเสนอคาแรกเตอร์ของสัตว์แต่ละชนิดให้ชัดเจน มีพลัง มีชีวิตขึ้นมา“CP-Meiji Speed Coffee Art Championship เป็นการแข่งขันที่อยู่คู่กับบาริสตาไทยมากว่า 9 ปี และเป็นความมุ่งมั่นของซีพี-เมจิที่ต้องการสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบาริสตา และผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ ให้มีการพัฒนาทักษะทางอาชีพ มีความมั่นคง และเติบโตในสายงานที่พวกเขารักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราผลิตบาริสตามืออาชีพผ่านโครงการนี้แล้วมากกว่า 500 คน หลายคนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา เป็นคุณครูที่สร้างสรรค์ ต่อยอดวงการกาแฟให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’” นางสาวชาลินีกล่าวการแข่งขัน CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงกาแฟระดับโลก มีรางวัลทั้งสิ้น 4 อันดับ รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท นอกจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสองจำนวน 64 คนจะได้สิทธิ์เข้าร่วม CP-Meiji Barista Camp แคมป์อบรมแบบเข้มข้นและใกล้ชิดกับกูรูด้านกาแฟของโลก ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตนมพาสเจอไรซ์ภายใต้แบรนด์ "เมจิ" ดำเนินธุรกิจกว่า 36 ปี ด้วยเจตนารมณ์ในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจนมและเครื่องดื่มในภาพรวม บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ “CP-Meiji for Barista” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างชุมชนบาริสตาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอบรม สนับสนุนอุปกรณ์ เวิร์กชอป และเวทีการแข่งขัน โดยเฉพาะ CP-Meiji Speed Coffee Art Championship ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 และขยายสู่ระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ