ชวนคู่รัก LGBTQ+ เฟ้นหาสถานที่บอกรักหรือขอแต่งงานใน 55 เมืองน่าเที่ยว

ททท. ชวนท่องเที่ยวไทยช่วงหน้าฝน กับโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ผลักดันเมืองน่าเที่ยวให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักเดินทาง พร้อมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดย Love Out Loud เป็น 1 ในแคมเปญที่เฟ้นหาสถานที่ “เพอร์เฟกต์ที่สุด” สำหรับการบอกรักและขอแต่งงาน เพื่อให้ทุกโมเมนต์สำคัญของคู่รัก LGBTQ+ เต็มไปด้วยความโรแมนติก และประทับใจไม่รู้ลืม เพราะ”งานแต่งที่ใช่ ควรมีได้ทุกคู่ รวบรวมดีลสุดพิเศษจากพันธมิตร มาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในบรรยากาศหน้าฝนนี้!โดยมอบดีลสุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้น อาทิ• ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ แลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 20% สำหรับบัตรพินนาเคิล บัตรอินฟินิท บัตรผู้นำแพลตทินัม บัตรเครดิตท่องเที่ยว รับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น ๆ• แพลตฟอร์มจองทริปท่องเที่ยว Gother มอบส่วนลดสูงสุด 800 บาท เมื่อจองเที่ยวบิน โรงแรม กิจกรรม หรือรถเช่าภายในประเทศ เพียงใช้โค้ด LOVE500 รับส่วนลด 500 บาท และใช้โค้ด LOVE300 รับส่วนลด 300 บาท• สายการบิน Thai Lion Air มอบส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับจองเที่ยวบิน เชียงราย อุบลราชธานี นครพนม นครศรีธรรมราช พิษณุโลก อุดร ตรัง ใช้โค้ด LIONTRAVEL• จองแพ็คเกจท่องเที่ยว จังหวัดตรัง หรือ แม่ฮ่องสอน กับ Silver Voyage รับส่วนลด 25%• Pirada Gems มอบส่วนลด 30% สำหรับคอลเลกชัน แหวนสวยแทนใจ รับเพิ่ม Cash Voucher มูลค่า 2,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปติดตามรายละเอียดโครงการและโปรโมชันส่วนลดพิเศษของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ เว็บไซต์ : www.เมืองน่าเที่ยว2568.com , Facebook : เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration , Tiktok : @yearofcelebration