ททท. จับมือ Fastwork ดันไทยขึ้นแท่น Dream Destination เปิดตัวแคมเปญ “Workation Paradise Throughout Thailand Season 3”

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 3 ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ต่อยอดมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ที่มองหาความยืดหยุ่นในการทำงานควบคู่ไปกับการพักผ่อนและท่องเที่ยวโดย ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตร มอบส่วนลดกว่า 80% และสิทธิประโยชน์มากมายจากสถานประกอบการชั้นนำที่ได้รับรางวัลและมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ Thailand Tourism Awards, STAR, SHA, SHA Plus และ SHA Extra Plus กว่า 200 แห่ง ที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหมู่การท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร, Co-Working Space กิจกรรมท่องเที่ยวและสุขภาพและความงามพิเศษของปีนี้คือได้ร่วมมือกับ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด หรือ Fastwork แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทยที่ให้บริการจับคู่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับฟรีแลนซ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ ในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการฯ เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเจาะกลุ่ม Digital Nomads/ Expat/ Freelancers และRemote Workers ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่กว่า 14–16 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอิสระในการทำงาน ไม่จำกัดสถานที่ และมีแนวโน้มในการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กับการทำงานเนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มีอิสระทางด้านเวลา อีกทั้งมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กับการทำงานไม่ยึดติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในการทำงาน และสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เมื่อมีอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และเกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 210 ล้านบาท ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางข้ามภูมิภาคและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เข้ากับประสบการณ์การทำงานที่ยืดหยุ่น สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Work & Travel ระดับโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Fastwork Technologies) กล่าวว่า Workation ไม่ใช่แค่กระแส แต่คืออนาคตของการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งคนและองค์กร ซึ่ง Fastwork มุ่งสนับสนุนวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ ผ่านกิจกรรม “100 เดียว เที่ยวได้งาน” ที่ร่วมมือกับ ททท. เพื่อนำเสนอไลฟ์สไตล์ที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ และช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ Fastwork ยังเน้นย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็น Platform Enabler ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบการทำงานและการใช้ชีวิตได้ตามความสมัครใจ พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจแนวคิด Work-Life Harmony หรือการผสานระหว่างงานและชีวิตอย่างกลมกลืน ซึ่งกำลังเป็นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลสำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 3 ประกอบด้วย กิจกรรม Workation เที่ยวเป็นทีม ททท. จัดให้ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่าน Special Deals ให้ผู้ที่สนใจชวนทีมออกไป Workation ในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยโดยกดรับคูปองสิทธิพิเศษทางการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailandตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีพร้อมลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบเป็นทีมและของรางวัลสุดพิเศษ จำนวน 14 รางวัล ในวันที่ 4 กันยายน 2568 ผ่านช่องทาง Facebook Page : Amazing Thailand ลุ้นเป็นผู้โชคดีกับรางวัลที่ 1 Macbook Air พร้อมแพ็กเกจที่พักศรีพันวา 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 3 ท่าน รางวัลที่ 2 iPhone 16e พร้อมแพ็กเกจที่พักโรงแรม วี วิลล่า หัวหิน 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 3 ท่านนอกจากนี้ยังเสริมความพิเศษด้วย กิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งาน กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยร่วมมือกับ แพลตฟอร์ม Fastwork รวบรวมดีลสุดพิเศษในรูปแบบ Voucher ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่การท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ ศรีพันวา, โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน, เดอะ ซายน์ พัทยา, อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง, โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท, โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา, วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล, บาร์บีคิวพลาซ่า, โอเอซิสสปา ฯลฯ และนำมาเสนอขายบนเว็บไซต์ https://fastwork.co/ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ Voucher ด้านการท่องเที่ยวได้ในราคา 100 บาท เท่านั้น โดยจะจัดรอบกิจกรรมทั้งหมด 2 รอบ ในทุกวันที่ 25 ของเดือนกรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม 2568ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand