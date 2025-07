'ศึกศักดิ์ศรี' กับสหรัฐฯ ดร.ธีรศานต์ ชี้ภาษี 36% แค่ 'ค่าผ่านทาง' สู่โต๊ะเจรจาที่ไทยต้องเร่งหา 'ไพ่' สู้

วันนี้ ( 8 ก.ค.) ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (Tirasan Sahatsapas) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Digital Transformation ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น ภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นแจ้งกับบรรดาคู่หูทางการค้า ไล่ตั้งแต่ซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่อย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ไปจนถึงผู้เล่นรายเล็ก ซึ่งรวมถึงไทย ว่าจะโดนเพดานภาษีระดับสูง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถือเป็นปฐมบทใหม่ในสงครามการค้าที่เขาเริ่มเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยโดนกำแพงภาษีสูงถึง 36 % ซึ่งจะสร้างความเสียหาย "นับแสนล้านบาท" ให้กับประเทศไทย โดย ดร.ธีรศานต์ ได้ระบุข้อความว่า“”ไทย-อเมริกา“ ศึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษี แต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรี และสิทธิ์ในการ “เปิดโต๊ะเจรจา”“You will never be disappointed with The United States of America.”เนื้อหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้อในแต่นัยยะที่ความให้ความสำคัญอาจจะอยู่ที่คำขึ้นต้นและลงท้าย ด้วยการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวด้วยตัวสะกดเช่นนี้Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, King of thailandแต่เซ็นชื่อ DONALD J. TRUMP ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้น จม. อีกฉบับที่ส่งถึง Acting Prime Minister of Thailand ลงวันที่ 7 ก.ค. 2025 ยังเป็นชื่อท่านสุริยะ ทั้งที่ ณ เวลานั้น ได้มอบให้ท่านภูมิธรรมเป็นรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ต้องเกิดคำถามแล้วว่า Trump ให้ความสำคัญกับประเทศไทย แค่ไหนกันเชียวเพราะแค่พิธีทางการทูตเช่น การเขียนหัวจดหมายถึงประมุขของประเทศเช่นนั้น และใส่ชื่อรักษาการณ์นายก ฯ ผิด ก็สะท้อนได้ชัดอย่างไม่ต้องคิดอะไรไม่นับว่าระดับภาษาที่ใช้ใน จม. ทั้ง 2 ฉบับ เหมือนกันชนิดที่เรียกว่า copy and pasteดังนั้น ในเชิงการทูต นี่ไม่ใช่แค่ “การสื่อสาร” แต่มันกำหนดจุดยืนบนเวทีโลก นั่นคือ Statement of Power ว่า “ข้าคือผู้นำประเทศที่เจรจาจากจุดที่เหนือกว่า”และหากจะอ่านหมากนี้ในแบบนักยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่จดหมายทั่วไป แต่มันคือ “Invitation to Surrender in Style.”เจตนารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในอัตราภาษี 36% ไม่ใช่กลไกทางเศรษฐศาสตร์ หรือการจัดระบบงบดุลของสหรัฐอเมริกาแต่คือการ Downgrade ประเทศไทยผ่านวาทกรรมการต่อรองว่าให้ “เปิดตลาด”ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 สหรัฐจะเก็บภาษีสินค้าจากไทยทุกหมวดที่ส่งเข้าอเมริกาในอัตรา 36%ซึ่งแม้จะฟังดู “เยอะ” เมื่อเทียบกับประเทศในตารางเดียวกัน แต่ถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่าเขา “ตั้งให้ต่ำกว่าที่ควร” ตามคำในจดหมายว่า“Please understand that the 36% number is far less than what is needed to eliminate the Trade Deficit disparity we have with your Country.”แปลว่า นี่ไม่ใช่ดีลที่ดีที่สุดแต่มันคือพาสเวิร์ด ที่จะพาเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะเจรจา พร้อมนัยยะที่ซ่อนซ้อนกันไว้ว่า“ถ้าจะคุย มาคุยตอนนี้”“ถ้าจะเสนอ เสนอตอนนี้”“ถ้ายังคิดว่าสหรัฐต้องพึ่งไทย คิดใหม่”ในเกมนี้ ประเทศไทยไม่ได้แพ้เพราะตัวเลขภาษีที่เพิ่มขึ้นแต่แพ้เพราะ “ไม่มีโต๊ะ” ให้เจรจาหรือต่อให้มีโต๊ะ ก็ไม่มีแม้แต่คนหรือเรื่องไปเจรจาลองดูเวียดนาม ประเทศคู่แข่งของไทยโดยตรงในตลาดส่งออกสหรัฐ ที่เจรจาจบแล้วภาษีอยู่แค่ 20%หรือแม้แต่ มาเลเซีย ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันยังถูกเก็บแค่ 25%นี่ไม่ใช่เพราะเขาส่งออกเยอะน้อยกว่ากันมากนักแต่มันคือเพราะ เขามี “ดีล” ที่ชัด และมีคน “กล้าเดินเข้าห้องเจรจา” พร้อมของบางอย่างบนโต๊ะขณะที่ไทย แม้จะมีความพยายามหลายรอบที่จะเจรจาอย่างเป็นกิจจะลักษณะในช่วงก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดจากสหรัฐว่า “ข้อเสนอที่ไทยยื่นไป” ได้รับการตอบรับดังนั้น จดหมายฉบับนี้คือคำว่า “ปฏิเสธ” ในรูปแบบสุภาพแต่เย็นชา และแฝงคำว่า “เจอกันใหม่ ถ้ามีอะไรที่ดีกว่าเดิมมาเสนอ”นี่ไม่ใช่การบังคับให้เปิดตลาด แต่คือการ “เปิดจุดอ่อน” ของเราให้เราเห็นทรัมป์ไม่เคยอ้อมค้อม เขาบอกตรง ๆ ว่า“ถ้าไทยขึ้นภาษีตอบโต้ เราก็จะบวกเพิ่มจาก 36% ทันที”แต่ก็เปิดเงื่อนไขว่า“หากไทยเปิดตลาดที่เคยปิดมาก่อนหน้านี้ และยกเลิกกำแพงภาษี นโยบายที่ไม่เป็นธรรม เราอาจพิจารณาปรับอัตรานี้ลง”แปลว่าหากเรายังรักษา “ตลาดปิด” บางอย่างไว้ (ทั้งที่รู้ว่าอีกฝั่งรอแค่จะเอามาใช้ในเกมเจรจา)เราจะถูก “โยกจุดอ่อน” จนไม่มีไพ่เล่นและการเจรจาครั้งถัดไป เราอาจไม่มีสิทธิ์ “ตั้งเงื่อนไข” ใดอีกเลยจุดที่แสบที่สุดไม่ใช่ตัวเลข แต่คือ “น้ำเสียงของผู้ชนะ”ข้อความที่ว่า“You will never be disappointed with The United States of America.”ไม่ใช่คำปลอบแต่มันคือคำประกาศว่า“ถ้าเล่นตามเกมเรา จะได้สิ่งที่ดีที่สุด”และถ้าอ่านจากโทนของทั้งสองหน้า (2 pages letter ทางจำนวน)นี่คือจดหมายสองหน้า(2 faced letter ทางการแสดงออก) ที่สื่อสารในเชิงข่ม แต่จบอย่างสุภาพ เพื่อไม่ให้เรามีข้ออ้างมันคือการยื่นมือออกมา แล้วให้เรามีสิทธิ์เรื่องแค่ว่าจะจับ หรือให้เขากำหมัดแล้วต่อยไทยต้องคิดใหม่ว่าเรามี “อะไร” ไปเจรจาเพราะ1. ตลาดภายในบางกลุ่มยังไม่พรัอมส่งออกตามเงื่อนไขระหว่างประเทศ2. สิทธิพิเศษด้านการลงทุนดิจิทัล ที่ยังไม่เคยเปิดให้ใคร?3. ช่องว่างของความร่วมมือทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่เชื่อมกับความต้องการของสหรัฐคำถามไม่ใช่แค่ว่า “เราจะยอมไหม”แต่คือ “เรายอมแลกอะไร เพื่อรักษาโอกาสในตลาดใหญ่ที่สุดในโลก?”เพราะวันนี้สิ่งที่สหรัฐต้องการ ไม่ใช่แค่ให้ไทยลดภาษีแต่คือ “การเคลื่อนตัวในเชิงโครงสร้าง” ที่จะสะท้อนว่าไทยไม่ใช่แค่ประเทศคู่ค้า แต่คือพันธมิตรที่รู้จักเล่นในเกมที่เปลี่ยนไปสภาวะเช่นนี้ ไทยเสมือนไร้ทางเลือกขนาดที่คายก็ไม่ได้ แต่จะให้กลืนก็ไม่เข้าเกมนี้สหรัฐไม่เพียงขยับกระดานเจรจาแต่กลับเขียนกติกาใหม่เพราะสิ่งที่ประเทศไทยได้รับ ไม่ใช่แค่ “จดหมาย” แต่มันคือ หมากกลยุทธ์ที่สะท้อนว่า ใครคุมเกม และใครต้องรีบตัดสินใจไทยจะยอมเสียภาษี 36%หรือจะยอมเปิดบางส่วนของตลาดภายในทั้งสองทาง “ต้องยอม” อะไรบางอย่างคำถามคือจะยอมในจังหวะที่เรายังต่อรองได้ หรือจะยอมเมื่อหมดสิทธิ์แม้แต่จะนั่งโต๊ะเกมนี้จบไปอีกยกแต่ยังเปิดกระดานให้เจรจาใหม่ถ้าเรากล้า “คิดใหม่ เล่นใหม่ แลกใหม่”“