ชำแหละขบวนการงาบหัวคิวแรงงานต้างด้าว บิ๊ก ขรก.เขมรเอี่ยวยุค ภท.นั่งกระทรวง

“นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ”

-เมียนมา 2,012,856 คน

-กัมพูชา 287,557 คน

-ลาว 94,132 คน และ

-เวียดนาม 3,673 คน

ประมาณ 5,996–6,115 ล้านบาท!

“บนจ.”

นายกิตติพล หอวิจิตร

“นายกิตติพล หอวิจิตร”

1.บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 5042218261 ชื่อ Mr.SUNLY HUNG สัญชาติกัมพูชา



2.บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ หมายเลข 2307261327 ชื่อ Mr.SUNLY HUNG คนเดียวกัน



3.บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0203925131 ชื่อ Mr.OAKKAR KYAW สัญชาติพม่า



4.บัญชีธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 7410120450 ชื่อ Mr.LAY LOEUT สัญชาติกัมพูชา

Mr.MANITH RONG ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศกัมพูชา

ยอดรวม 3,285,415 บาท

ยอดรวม 3,240,240 บาท

Mr.Kem Chamreoun ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ของประเทศกัมพูชา

จำนวย 15,879,125 บาท

15,074,050 บาท

Mr.BUNHAK UN ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานกัมพูชา

รวม 5,931,420 บาท

Mr.Bunhak Un ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานกัมพูชา

ยอดเงินรวมกัน 14,178,769 บาท

เป็นเงินรวม 13,757,230.84 บาท

เป็นเงินรวม 41,539,690.20 บาท

จำนวนเงิน 1,929,900 บาท

พบว่าขัดกับรายงานที่ทางบริษัทให้ข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างสิ้นเชิง!!!

จากการสรุปสำนวน การสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอเบื้องต้นตอนนี้ยอดรวมผลประโยชน์ที่ทางเจ้าหน้าที่กัมพูชารับไปมีทั้งสิ้นจำนวน 44.8 ล้านบาท ส่วนผลประโยชน์ที่บุคคลและบริษัทในไทยได้รับกลับมา รวม 57.1 ล้านบาท

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอเปิดเผยขบวนการทุจริตต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ซึ่งแผนประทุษกรรมมีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้าราชการกระทรวงแรงงานไทย กับ กระทรวงแรงงานกัมพูชามีการกำหนดตัวบุคคลจากองค์กรเอกชน ที่เปิดบริษัทรับจัดหาแรงงานต่างด้าว ขึ้นมาเรียกเก็บหัวคิว โอนเงินทุจริตผ่านบัญชีม้า เป็นค่าตอบแทน จากความร่วมมือคอร์รัปชั่นระหว่างประเทศ สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทนั้นเรื่องนี้เป็นผลพวงมาจากนโยบายการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ในช่วงที่รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแรงงานประเด็นอื้อฉาวที่เกิดขึ้นนี้ มาจากประกาศกระทรวงแรงงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวต้องได้รับการรับรองจาก “สถานทูตและ AGENCY” ก่อนต่อใบอนุญาตเงื่อนไขดังกล่าว ได้เปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน หากแรงงานและนายจ้างไม่จ่าย “เงินพิเศษ” ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติจากระบบเพราะฉะนั้นจึงเกิดลักษณะการทุจริต คือ มีการเรียกรับเงินเพิ่มเติมจากแรงงานต่างด้าวคนละ 2,500 – 2,550 บาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางราชการกำหนดไว้ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวในไทย มีทั้งสิ้น 2,398,218 คน แบ่งเป็นสัญชาติหากประเมินยอดเงินใต้โต๊ะที่ขบวนการนี้เรียกเก็บแบบทุกหัวได้ครบทั้งระบบน่าจะอยู่ที่มีรายงานแจ้งว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้ตรวจพบปัญหาของกลุ่มแรงงานกัมพูชาบางส่วน โดยหลังจากที่กระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดวิธีการต่อใบอนุญาต ออกมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน คนปัจจุบัน ก็เร่งกำหนดวิธีการตามประกาศ ในข้อที่ 5 ซึ่งกำหนดไว้ว่าแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับประเทศ แต่ให้อำนาจอธิบดีกรมการจัดหางานกำหนดวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ขึ้นมาโดยที่แรงงานฯ ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางของตนเองกรมการจัดหางานจึงได้สร้างระบบขึ้นมารองรับ สำหรับแรงงานกัมพูชาให้ใช้วิธีการลงชื่อในลิงค์ http://cam.doe.go.th ที่ทางกรมการจัดหางานดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดด้วยการให้นายจ้าง หรือบริษัทที่รับจ้างดำเนินการแทนนายจ้าง เรียกตัวย่อตามภาษาทางราชการว่าเป็นผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามระบบ ตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวนั้นๆ ซึ่งเมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้ว จะต้องกรอกรายชื่อของแรงงานฯ หรือ Name List ชื่อนายจ้าง และส่วนอื่นๆ ตามที่ระบบกำหนดส่วนการกระทำความผิดที่ตรวจพบหลักฐานในส่วนของแรงงานกัมพูชา ทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอระบุตัวตนได้ว่า มีนายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่เปิดบริษัทดำเนินการแทนนายจ้างชาวไทยชื่อเป็นคนแจ้งข้อมูลไปยังนายจ้างและแรงงานชาวกัมพูชา ในความรับผิดชอบของตัวเอง ให้โอนเงินค่าหัวคิวรายละ 2,500-2,550 บาท แบบเสียเปล่าผ่านบัญชีม้าบัญชีม้า ก็เป็นบัญชีธนาคารของคนต่างด้าวด้วยกัน ซึ่งหากไม่จ่ายเงินส่วนนี้ ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ต่อใบอนุญาต ทำให้แรงงานต่างด้าวเกิดความกลัวว่าจะถูกจับกุม จนยอมทำตามและเมื่อมีการจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แรงงานฯ แต่ละรายจะได้รับอนุมัติเรื่องภายใน 2-3 วันจากนั้นก็สามารถปริ๊นท์เอกสาร Name List ออกจากระบบ นำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งการตรวจสุขภาพ การทำประกันสุขภาพ การทำวีซ่า ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน ก็จะได้รับการต่อใบอนุญาต เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการอย่างง่ายดายทว่าหากรายใดไม่ยอมโอนจ่ายค่าหัวคิว ระบบก็จะไม่อนุมัติ Name List ให้ ซึ่งแรงงานกัมพูชารายที่ดื้อดึงขัดขืนนั้น จะต้องรอต่อไปแบบไม่มีกำหนดสำหรับนายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าว ดำรงตำแหน่งเป็น อุปนายกสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน หรือ LDTAนอกจากนั้นยังประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เป็นผู้บริหารของ บริษัท ซี.อี.โอ.เซอร์วิส จำกัด นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เปิดบริษัทจัดหาต่างด้าวนำเข้าไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีใบอนุญาตประกอบการที่ออกให้โดยอธิบดีกรมการจัดหางานดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ นายกิตติพล หอวิจิตร ผู้นี้ จะมีศักยภาพด้านการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ในกรมการจัดหางาน รวมถึงข้าราชการในกระทรวงแรงงาน ทั้งของฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาคราวนี้มาถึงเรื่องแผนผังบัญชีม้าที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ขยายผลจนรวบรวม ทำเป็นพยานหลักฐาน นำมาประกอบสำนวนคดีเอาไว้ได้พบว่าบัญชีม้าที่ใช้ เป็นของบุคคลต่างด้าว 3 คน เข้ามาเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ ประเทศไทย ดังปรากฏตามหนังสือร้องเรียนจากผู้เสียหาย และจากคำให้การของพยานที่เรียกมาสอบสวน ตอนนี้ระบุได้ 4 บัญชี คือทั้ง 4 บัญชี จากม้า 3 ตัว หรือ เจ้าของ 3 คน มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นบัญชีม้าจริง เพราะหลักฐานเส้นทางการเงินที่ได้รับมาจากธนาคาร มีชื่อของบริษัทรับจ้างที่ดำเนินการแทนนายจ้างเป็นผู้โอนไปจริงที่สำคัญจำนวนเงินที่โอนบางรายการ เมื่อหารด้วยจำนวนเงินแต่ละรายที่ต้องจ่ายตามที่พยานให้การแล้ว จะได้ผลลัพท์ลงตัว ตามจำนวนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ขอต่อใบอนุญาตและเมื่อมีเงินเข้าบัญชีม้าเหล่านี้มาแล้ว พนักงานสอบสวนดีเอสไอยังตรวจพบว่า ได้มีการโอนต่อไปยังเจ้าหน้าที่สถานทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานของประเทศกัมพูชา ดังนี้จากบัญชีม้าที่ 1 ข้างต้น มีหลักฐานการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0298403234 ชื่อมียอดโอนไป นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 21 มีนาคม 2568 จำนวน 87 ครั้งส่วนบัญชีม้าที่ 2 พบหลักฐานการโอนเงินต่อไปยัง Mr.MANITH RONG รองผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศกัมพูชา เช่นเดียวกัน โอนเงินในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 39 ครั้งนอกจากนี้แนวทางการสืบสวน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 หลังจากได้มีประกาศกระทรวงแรงงานเปิดให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานได้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 มีหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีม้าที่ 1 และ บัญชีม้าที่ 2 ส่งเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0318469059 ชื่อรวมกัน 100 ครั้ง เป็นเงินและจากบัญชีของ Mr.Kem Chamreoun นี้ได้มีการโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยหมายเลข 7332469007 ชื่อ Mr.Bunhak Un ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพของประเทศกัมพูชา จำนวน 107 ครั้ง เป็นเงินมิหนำซ้ำ ยังมีหลักฐานเงินโอนจากบัญชีของผู้ประกอบการรับจ้างดำเนินการแทนนายจ้างฝั่งไทยโอนตรงเป็นค่าอนุมัติ Name List ไปยังบัญชีของ Mr.MANITH RONG รองผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและ เทคโนโลยีสารสนเทศประเทศกัมพูชา หลายครั้งโดยตั้งแต่เปิดให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 มีเงินจากบัญชีของ Mr.MANITH RONG ซึ่งได้รับมาจากส่วนต่างๆ โอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรง จำนวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 145,600 บาทส่วนบัญชีม้า เล่มที่ 3 ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0203925131 ชื่อ Mr.OAKKAR KYAW สัญชาติพม่า ตรวจสอบพบยอดฝากและถอนเงิน โดยลิ่วล้อแก๊งฉ้อราษฎร์ฝั่งเขมรก๊วนเดียวกัน นับจากวันที่ 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2568 ฝากเงิน 95 ครั้ง รวม 5,931,550 บาท มียอดถอนออกไป จำนวน 8 ครั้งสำหรับบัญชีม้าเล่มที่ 4 ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 7410120450 ชื่อ Mr.LAY LOEUT สัญชาติกัมพูชา พบเส้นทางการเงิน นับแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 10 มีนาคม 2568 มียอดเงินฝากเข้า ประมาณ 14 ล้านบาทเศษ และตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีรายการ โอนเงินต่อไปยังบัญชีของจำนวน 298 ครั้งคราวนี้มาดูรายงาน ผลประโยชน์จากความร่วมมือกันทุจริตที่ฝ่ายไทยได้รับมาบ้าง พนักงานสอบสวนดีเอสไอพบหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของ Mr.MANITH RONG รองผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศกัมพูชามายังบัญชีคนไทย 3 ราย ประกอบด้วย1.บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 9542012509 ชื่อบัญชี น.ส.สิธารัตน์ วิสุทธิธรรม ซึ่งคาดว่าเป็นบัญชีม้าของขบวนการผู้รับประโยชน์ฝั่งไทย เช่นเดียวกัน จำนวน 20 ครั้ง2.บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 6602303002 ชื่อบัญชี บริษัท ธุวติ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 23 ครั้ง3.บัญชีธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 2270772722 ชื่อบัญชี บริษัท ดวงตะวันเพชรฯ จำนวน 7 ครั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ของบริษัท ธุวติ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งทางดีเอสไอพบหลักฐานการโอนเงินจากรองผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและ เทคโนโลยีสารสนเทศประเทศกัมพูชา เข้ามาจำนวน 23 ครั้ง เป็นเงินรวมถึง 41,539,690.20 บาทโดยข้อมูลที่แจ้งกับกระทรวงพาณิชย์ ทราบว่า บริษัทแห่งนี้ดำเนินการขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตั้งอยู่เลขที่ 65/33 หมู่ 1 แขวงและเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เลขนิติบุคคล 0105556115205 มีกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 1 คน ชื่อ น.ส.จรูญ สิทธิทรัพย์ศรีโดยที่ตั้งของ บริษัท ธุวติ เทรดดิ้ง จำกัด แห่งนี้ ยังใช้สถานประกอบการเป็นที่เดียวกับ บริษัท เจริญค้า วัสดุภัณฑ์ จำกัด ดำเนินการขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหมือนกันจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เลขนิติบุคคล 0105557147984 มีกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 1 คน ชื่อ น.ส.จรูญ สิทธิทรัพย์ศรี คนเดียวกันอีกด้วยจากการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ ก็พบว่ามีลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น สีบานเย็นตั้งอยู่กลางชุมชนเลิศพัฒนาใต้ หรือซอยจอมทอง 13 ไม่ได้มีลักษณะเป็นห้าง ร้าน ขายอุปกรณ์ก่อสร้างแต่อย่างใดที่สำคัญบ้านดังกล่าวปิดเงียบ ทั้งประตูรั้วด้านนอก และประตูเหล็กด้านใน คล้ายไม่ได้มีความประสงค์ที่อยากจะเปิดรับลูกค้า หรือผู้ต้องการมาติดต่อขอซื้อของ และใช้บริการส่วนรายละเอียดของ บริษัท ดวงตะวันเพชรฯ ซึ่งได้รับเงินโอน จากทางกัมพูชา เข้ามา 7 ครั้ง จำนวนเงิน 1,929,900 บาท ตามข้อมูลที่แจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทราบว่า บริษัทแห่งนี้ขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เลขนิติบุคคล 0115545009824 มีกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน ชื่อ นายปานพงษ์ เจริญคุปต์ และ นายปิยะพงษ์ เจริญคุปต์ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ ควบรวมกับ บริษัท อะโกร เจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งทำธุรกิจแบบเดียวกัน จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ทำให้มีที่ตั้งเดียวกัน และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามชุดเดียวกันกับบริษัท ดวงตะวันเพชรฯ ทุกประการจากขบวนการทุจริตดังกล่าวส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายให้แรงงานต่างด้าว และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยอย่างมาก