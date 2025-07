SITE 2025 จัดใหญ่! NIA ผนึกกำลังพันธมิตร 350 แห่ง บ่มเพาะสตาร์ตอัพไทย สู่เวทีโลก พร้อมเปิดตัว Startup Universe 2025

วันนี้ ( 4 ก.ค.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2025 หรือ SITE 2025 อย่างเป็นทางการในวันนี้ ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวรายงานเปิดงานงาน SITE 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Global Innovation Partnership – AI & Sustainability: The Next Era of Innovation” เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาค โดยมุ่งส่งเสริมการเชื่อมต่อสตาร์ตอัปไทยกับเครือข่ายนานาชาติในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนจากประเทศพันธมิตรกว่า 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สวีเดน เช็ก ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ กาตาร์ และชิลี เข้าร่วมงาน พร้อมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 350 แห่งรองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวในพิธีเปิดว่า “รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น ‘ชาติแห่งนวัตกรรม’ อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน และ FinTech พร้อมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และบุคลากร และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ตอัปไทยในระยะยาว”ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “NIA ในฐานะ Focal Conductor มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด 4G ได้แก่ Groom, Grant, Growth และ Global เพื่อบ่มเพาะ สนับสนุน และผลักดันนวัตกรรมไทยสู่สากล โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ช่วยให้สตาร์ตอัปไทยมีเวทีในการเติบโตและแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน”ภายในงานตลอด 3 วัน (4 – 6 กรกฎาคม 2568) มีกิจกรรมไฮไลต์ที่สำคัญ ได้แก่ การสัมมนากว่า 50 หัวข้อจากวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศบน 3 เวทีหลัก ได้แก่ Main Stage, Global Stage และ Pitch Stage รวมถึงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย การแข่งขัน Startup Thailand League รอบชิงชนะเลิศ และกิจกรรม 100 Startup Pitching ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปได้แสดงศักยภาพในเทคโนโลยีมาแรง อาทิ AI, Deep Tech และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ NIA ยังเปิดตัวข้อมูลอัปเดตของ Startup Universe 2025 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกของระบบนิเวศสตาร์ตอัปไทย เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้ม กำหนดนโยบาย และสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ และอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญ คือการเปิดตัว Acceleration Program เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการแนะนำรายละเอียดในเวที Pitch Stage ปิดท้ายด้วยโซน Prime Minister Awards รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ รางวัลสตาร์ทอัพระดับประเทศ และความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับสากล ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรม ตั้งแต่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี นักลงทุน นักวิจัย ภาครัฐไปจนถึงเยาวชนและนิสิตนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในเวทีขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันหลังพิธีเปิด เวที SITE 2025 เริ่มฟอรั่มแรกด้วยการเสวนาระดับนานาชาติในหัวข้อ “Innovation Ecosystem and National Competitiveness in the Face of Global Uncertainties” โดยผู้แทนระดับสูงจาก 5 ประเทศพันธมิตร ได้แก่ ชิลี ฟินแลนด์ เช็ก สวีเดน และฮังการี ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนวัตกรรมในบริบทเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย สะท้อนพลังของแนวคิด Global Innovation Partnership อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นเป็นเวทีบรรยายจากผู้นำองค์กรระดับโลก เช่น Microsoft, Huawei, C.P. Group, NIDA, BJC และไปรษณีย์ไทย ที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI, การทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ความยั่งยืน และโอกาสการขยายตลาดสตาร์ตอัปไทยในเวทีโลก โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ เช็ก ญี่ปุ่น และฮ่องกง ร่วมแสดงแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันสตาร์ตอัปสู่การเติบโตระดับนานาชาติในวันที่ 5 กรกฎาคม จะเน้นเจาะลึกประเด็นเทคโนโลยี AI ผ่าน AI Forum ตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย 4 Session ได้แก่ การพัฒนาระบบนิเวศ AI ของไทยในระดับนโยบาย การประยุกต์ใช้ AI ในการตลาดและการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์รับมือการมาถึงของ AGI และ Quantum AI และการใช้ Agentic AI และ LLM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Google Cloud, SCB10X, BOTNOI, AIS, KBTG และสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าร่วมให้ความรู้ส่วนวันที่ 6 กรกฎาคม ปิดท้ายด้วยเวที Sustainability Forum ที่รวบรวมผู้นำจากองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ปตท., กัลฟ์, กสิกรไทย, SCBX รวมถึงนักคิด นักสื่อสาร และนักสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนนอกจากกิจกรรมเวทีแล้ว ภายในงานยังมี โซนนิทรรศการนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น โซนสตาร์ตอัปไทยและต่างประเทศที่นำเสนอเทคโนโลยีต้นแบบ โซนองค์กรนวัตกรรมภาคเอกชน โซนหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งในด้านกองทุน ทุนสนับสนุน และการพัฒนาโครงการ เช่น NIA, depa, TED Fund, BOI, DITP, TCEB เป็นต้น รวมถึงโซนการศึกษาและการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และโซนหน่วยงานต่างประเทศ ที่มาร่วมแสดงนโยบาย แพลตฟอร์มสนับสนุน และโอกาสการลงทุนในประเทศตน เช่น NEDO (ญี่ปุ่น), Invest Hong Kong, Enterprise Singapore, Business Finland, Switzerland Global Enterprise, Qatar Financial Centre และอีกหลายองค์กรจากยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ที่พร้อมเปิดประตูให้สตาร์ตอัปไทยก้าวสู่ตลาดโลกผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน SITE 2025 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนลงทะเบียนได้ที่: https://site.nia.or.th ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: NIA Thailand