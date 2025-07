ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ไทย-จีน! “มหกรรมโคมไฟอวี้หยวน” ครั้งแรกในไทย เนรมิตไอคอนสยามสู่ดินแดนมหัศจรรย์ริมเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. บริษัทเซี่ยงไฮ้ อวี้หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป (Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co., Ltd.) ผู้จัดเทศกาลโคมไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ออกเดินทางสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร อินเตอร์สเต็ปส์ (Intersteps) และ ไอคอนสยาม จัดงาน “มหกรรมแสดงศิลปะโคมไฟอวี้หยวน ชุดจิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทรและเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน - Spirit of Mountains and Seas Yuyuan Lantern Festival and 2025 China-Thailand Culture Month" ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม หนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ ตลอด 50 วันมหกรรมการแสดงศิลปะโคมไฟ Yuyuan Lantern Festival 2025 จะจัดแสดงในธีม “จิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทร” (Spirit of Mountains and Seas) ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากคัมภีร์โบราณ “ซานไห่จิง” หรือ “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” ผ่านศิลปะโคมไฟร่วมสมัย ผสานเทคนิคแสง เงา และอินเตอร์แอ็กทีฟ โดยการนำเสนอในรูปแบบ “Immersive Art” ศิลปะแบบเสมือนจริง ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของศิลปะวัฒนธรรมจีนที่ผสานระหว่างความงดงามแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ตลอดระยะเวลา 50 วัน โคมไฟจะส่องสว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะท้อนแสงแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของแนวคิด “จีน-ไทยคือครอบครัวเดียวกัน”สำหรับการออกแบบพื้นที่จัดงานการแสดงศิลปะโคมไฟในครั้งนี้ จะใช้ “เกาะ” เป็นแนวคิดหลัก โดยการจำลองให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดูราวกับเกาะลอยน้ำประดับแสงสีหลากหลายตระการตา โคมไฟแต่ละกลุ่มจะเปรียบเสมือนเกาะลึกลับที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณบน “เกาะแห่งเจ้าพระยา” เหล่านี้ จะมีสิ่งมีชีวิตจากคัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเลอาศัยอยู่ ซึ่งบางตนกำลังกระโจน บางตนแอบซ่อน รอคอยให้ผู้เข้าชมได้ออกสำรวจและค้นพบทีละจุดในบรรยากาศที่แสนมหัศจรรย์ และในส่วนของการออกแบบชุดโคมไฟนั้นได้มีการผสมผสานดอกไม้ชื่อดังจากจีน-ไทยอย่างลงตัว เช่น ดอกโบตั๋น, ดอกราชพฤกษ์ เพื่อถ่ายทอดความหมายอันงดงามของมิตรภาพระหว่างจีนกับไทยที่เบ่งบานดั่งมวลดอกไม้ ส่องประกายงดงามเคียงข้างกัน ผ่านงานฝีมือโคมไฟที่วิจิตรประณีตงดงาม และยังผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมไทย-จีน ได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ตลาดสินค้าท้องถิ่น สัปดาห์วัฒนธรรมในธีมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการศิลปะและแสงสี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และธุรกิจของทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการแสดงนิทรรศการ “สำรวจตำนานคัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” ซึ่งจะถ่ายทอดโลกแห่งเทพเจ้าจีนจากคัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเลให้มีชีวิตขึ้นมา ผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม และเทคโนโลยีแสงสีดิจิทัลแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ทำให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมและเข้าใจความงดงามอันน่าอัศจรรย์ของตำนานจีนโบราณนี้ได้อย่างสมจริง และอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือ “สัปดาห์วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่” ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของงาน โดยจะเน้นการสะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวตะวันออกเป็นหลัก รวบรวมด้านวัฒนธรรมและแบรนด์จีนสมัยใหม่ชั้นนำมานำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัย เช่น สัญลักษณ์มงคลจีน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมงานฝีมือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อเชื่อมโยงความงามของศิลปะดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง กับผลิตภัณฑ์ “ภูมิปัญญาจีน” ที่พร้อมจะก้าวออกสู่ตลาดโลก และแบรนด์จีนแนว “China-Chic” ที่จะได้เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้นหู จวิ้นเจี๋ย รองประธาน บริษัทเซี่ยงไฮ้ อวี้หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์จีน-ไทย เราขอแสดงความเคารพและอวยพรอย่างจริงใจในการเตรียมมหกรรมโคมไฟอวี้หยวนในไทยอย่างประณีต เราเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันคือสะพานสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้สึก มหกรรมโคมไฟในไทยครั้งนี้จะมุ่งนำเสนอรายละเอียดทุกจุดด้วยความพิถีพิถัน ใช้แสงและเงาสร้างฉากแห่งวิถีชีวิตสุนทรียะแบบตะวันออกที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีน-ไทย เพิ่มสีสันให้แสงแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ”พบกับ! มหกรรมแสดงศิลปะโคมไฟอวี้หยวน ชุดจิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทรและเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน - Spirit of Mountains and Seas Yuyuan Lantern Festival and 2025 China-Thailand Culture Month" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม รวมระยะเวลา 50 วันมหกรรมโคมไฟอวี้หยวน ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีน นับตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา บริษัทเซี่ยงไฮ้ อวี้หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป (Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co., Ltd.) ผู้จัดเทศกาลโคมไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในฐานะผู้จัดงานหลักได้จัดงานเทศกาลโคมไฟต่อเนื่องมาแล้วถึง 30 ครั้ง ทำให้มหกรรมโคมไฟอวี้หยวนได้รับความนิยมกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ในเซี่ยงไฮ้ แต่ยังก้าวสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 2023 มหกรรมโคมไฟอวี้หยวนได้ใช้ธีม “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาดึงดูดผู้เข้าชมราว 4 ล้านคนต่อปี กลายเป็นงานเทศกาลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงตรุษจีนของเซี่ยงไฮ้ และในช่วงปลายปี 2023 มหกรรมโคมไฟอวี้หยวนได้ก้าวออกสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรก ด้วยการจัดแสดงในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างเดือนธันวาคม 2023-กุมภาพันธ์ 2024 ภายใต้ธีม “จิตวิญญาณแห่งภูผามหาสมุทร” ที่อิงจาก “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” สื่อความหมายถึง “แม้มีภูเขาและทะเลคั่นกลาง แต่เรายังใกล้กัน” ถ่ายทอดเรื่องราวของจีนด้วยโคมไฟซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิม แสดงถึงความเมตตา ความอบอุ่น ความเป็นมิตร และความจริงใจของชาวจีน โดยเทศกาลโคมไฟในปารีสดึงดูดผู้เข้าชมท้องถิ่นเกือบ 200, 000 คนการเดินทางมาถึงประเทศไทยในครั้งนี้ มหกรรมโคมไฟอวี้หยวนจะยังคงเล่าเรื่อง “จิตวิญญาณแห่งภูผามหาสมุทร” โดยนำเทคนิคการประดิษฐ์โคมไฟดั้งเดิมและเทคโนโลยีแสงและเงาสมัยใหม่ ถ่ายทอดสัตว์ในตำนานและพืชพันธุ์อันน่าตื่นตาตื่นใจจาก “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย สร้างสรรค์บรรยากาศงานโคมไฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านเรื่องราวของภูผาท้องทะเลเพื่อเชื่อมโยงแม้เราจะอยู่ไกล แต่รู้สึกราวว่าอยู่ใกล้กัน