มาเลเซียและไทยกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ผ่านภารกิจคณะผู้แทนส่งเสริมการค้า เตรียมความพร้อมสู่ Visit Malaysia Year 2026

กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย (Ministry of Tourism, Arts and Culture - MOTAC) ร่วมมือกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย (Tourism Malaysia) ได้ดำเนินภารกิจคณะผู้แทนส่งเสริมการค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2568 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยภารกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมาเลเซีย-ไทย พร้อมทั้งวางรากฐานความสัมพันธ์ที่มั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าสู่ Visit Malaysia Year 2026ภารกิจครั้งนี้นำโดย ฯพณฯ ดาโต๊ะ ศรี เตี๋ยง กิง สิง (YB Dato’ Sri Tiong King Sing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงาน ประกอบด้วยบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โรงแรม ตัวแทนโครงการ Malaysia My Second Home (MM2H) รวมถึงสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งชาติ (National Association of Private Educational Institutions - NAPEI)รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวว่า “ประเทศไทยและมาเลเซียมิใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้าน แต่คือหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาร่วมกัน ภารกิจในครั้งนี้คือการเชิญชวนให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันก้าวเดินในฐานะพันธมิตร ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และเสริมสร้างการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของมาเลเซีย โดยในปี 2567 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่มาเลเซียรวมทั้งสิ้น 28.19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และสร้างรายได้รวม 54.38 พันล้านริงกิต สำหรับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่มาเลเซียจำนวน 2.27 ล้านคน แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยกลับมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.3 คิดเป็นมูลค่า 3.99 พันล้านริงกิต สะท้อนถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นการจัดแคมเปญ Visit Malaysia Year 2026 ภายใต้แนวคิด “Surreal Experiences” มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอประเทศมาเลเซียในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหมาย ลุ่มลึกทางวัฒนธรรม และเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงครอบครัว โดยประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มพำนักระยะยาว เนื่องจากมีความสะดวกด้านการคมนาคมและความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการ Malaysia My Second Home (MM2H) ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ครอบครัวและผู้เกษียณอายุชาวไทยที่แสวงหาทางเลือกการพำนักระยะยาวในมาเลเซียที่มีความสะดวกสบายและคุ้มค่าภารกิจในครั้งนี้ยังเน้นการผลักดันการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางบก การส่งเสริมแพกเกจท่องเที่ยวแบบสองประเทศ (Twin-Destination) ตลอดจนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการชายแดน เสริมสร้างความร่วมมือทางการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2568 มาเลเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 13.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอยู่ที่ 833,610 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบปีต่อปี สะท้อนถึงสถานะของประเทศไทยในฐานะตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่อง