“สภาเภสัชกรรม” จัดเวทีเสวนาในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2568 ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผ่านเภสัชกร ประสานความร่วมมือกับบริษัท “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย)” ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพร่างกายและสมองให้กับประชาชน

นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า “สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) องค์การเภสัชกรรม และสมาชิกเภสัชกรทุกภาคส่วน จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเภสัชกรกับหน่วยงานต่างๆสำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2568 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2568 ภายใต้คำขวัญ “Pharmacist Anywhere: เภสัชกรใกล้คุณ” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยด้านยาและสุขภาพ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสภาเภสัชกรรมมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพใกล้ตัวประชาชน พร้อมขยายองค์ความรู้และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง”“โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงานสัปดาห์เภสัชกรรมปีนี้ คือเวทีเสวนาที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ในการเชิญเภสัชกรผู้มีประสบการณ์มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ ‘Therapeutic Potential and Market Opportunities of Carnosine for Pharmacist’ และ ‘โภชนาการที่เหมาะสม ในการดูแลสุขภาพสมองยุคดิจิทัล’ สภาเภสัชกรรมขอขอบคุณความร่วมมือจากทาง ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบความรู้และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดูแลสุขภาพให้แก่หมู่เภสัชกรด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2568 ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้มีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสภาเภสัชกรรมในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมที่มีคุณภาพร่วมกัน”ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดช่องทางการแพทย์ (ประเทศไทยและอินโดไชน่า) บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ยึดมั่นในค่านิยม ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) และ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ด้วยการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ตลอดจนดำเนินงานตามหลักปรัชญา Seikatsusha ซึ่งให้ความสำคัญกับการเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการด้านสุขภาพของทุกเพศและทุกเจเนอเรชันอาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากการดูแลอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะสมอง ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการควบคุมทุกระบบในร่างกาย เป็นอวัยวะที่ไม่สามารถทดแทนได้ การบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์จะช่วยให้สมองทำงานได้ดี เสริมสร้างการเรียนรู้ ความคิด และประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยเราได้สนับสนุนเวทีเสวนาแก่เภสัชกรในหัวข้อ ‘Therapeutic Potential and Market Opportunities of Carnosine for Pharmacist’ ซึ่งบรรยายโดย เภสัชกรภีรนนท์ ระวังนาม เจ้าของเพจร้านยานอกกะลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสารคาร์โนซีน นอกจากนี้ เรายังร่วมส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดเวทีเสวนาโดยเชิญเจ้าของร้านขายยา ‘ศรีด่านเภสัช’ มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ ‘โภชนาการที่เหมาะสม ในการดูแลสุขภาพสมองยุคดิจิทัล’ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพสมองด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ร่างกายนำพลังงานและสารอาหารไปใช้ในการดูแลระบบประสาทและระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรายังได้ร่วมออกบูทนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมภายในงานสัปดาห์เภสัชกรรมด้วย การร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบทบาทของเภสัชกร ในฐานะที่ปรึกษาด้านสุขภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกรและประชาชน”ภก.จิรพงษ์ แม้นจริง เจ้าของร้านขายยา “ศรีด่านเภสัช” หนึ่งในวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมเสวนาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่า “สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงาน เราอยู่กับมือถือและคอมพิวเตอร์มากขึ้น อยู่ในโซเชียลเพื่อสร้างตัวตนตามแพลตฟอร์มต่างๆ หรือด้วยภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว การเลี้ยงลูก รวมถึงการทำงานเกินกว่าเวลางานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย ส่งผลให้เรามีเวลาดูแลสุขภาพน้อยลง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความใส่ใจในคุณภาพของอาหารที่รับประทาน การนอนที่เพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะผลเสียต่อระบบประสาทและการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ร่างกายของเราทุกคนต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา แต่ระยะเวลาของการเสื่อมที่ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรับประทานอาหารที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการดูแลสุขภาพ เพราะร่างกายจะนำพลังงานและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการดูแลระบบประสาทและระบบอื่นๆ ของร่างกาย สมองที่ทำงานได้ดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ ความคิด และประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน”สำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรมปี 2568 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยกิจกรรมส่วนกลาง จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานมีการออกบูทกิจกรรม อาทิ บูทโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า บูทตรวจสุขภาพและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บูทให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร Telehealth Thailand และบูทตรวจสุขภาพและยาที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เช่น การประกวดตั้งชื่อมาสคอต "Pharmacist Anywhere" การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรม Speech Competition World No Tobacco Day โดยนักเรียนและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และการประกวดคลิปวิดีโอ Proud to be a Pharmacist | My Pharmacist: เภสัชกรที่ฉันรู้จัก ตลอดจนกิจกรรมเวทีเสวนาที่ได้รับเกียรติจากเภสัชกร นักวิชาการ นักโภชนาการ รวมถึงศิลปินชื่อดัง ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เภสัชกรและประชาชนทั่วไป