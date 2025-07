เปิดเวทีเสวนาความร่วมมือด้านภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์

การประชุมเสวนาความร่วมมือด้านภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 (2025 China-ASEAN (Thailand) Film Cooperation Dialogue งานประชุมนัดสำคัญที่จัดขึ้นภายในงานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Media Week) จัดโดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA), รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายหู ฟาน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายสั่ว ย่าปิน ศาสตราจารย์จาก Communication University of China (CUC) พร้อมผู้ร่วมเสวนาในวงการภาพยนตร์ทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯนายหู ฟาน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า งานสัปดาห์ภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ในปีนี้ นอกจากจัดให้มีการฉายภาพยนตร์จีนและไทยรวม 10 เรื่องแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเสวนาด้านภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมคำว่า “จีน-ไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน” ให้หยั่งรากลึกในหัวใจของผู้คน พร้อมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม และเล่าเรื่องจีน-ไทยให้โลกฟัง สู่การยกระดับความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างจีน-ไทย และเสริมพลังให้กับความร่วมมือภาพยนตร์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนในระดับนานาชาติ โดยกว่างซีพร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในด้านการผลิตภาพยนตร์ด้วย AI เทคนิคพิเศษ และการแปลบรรยายภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง China-ASEAN Information Harbor และแพลตฟอร์มฝึกอบรมโมเดล AI พหุภาษา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างพลังใหม่ให้กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืนนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO Thailand Film Office) กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่กองถ่ายต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำ ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม และมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมกับการอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือในการถ่ายทำ โดยไม่มีการจำกัดวงเงินคืนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ฯลฯ ทำให้วันนี้ไทยมีความพร้อมในการต้อนรับผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติให้เข้ามาถ่ายทำ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของชาวต่างชาติมาเป็นอันดับหนึ่ง และด้วยศักยภาพและความพร้อมที่มี มั่นใจว่าจะทำให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้รับความพึงพอใจในการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและจีนในด้านนี้จะนำมาซึ่งโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยการประชุมเสวนาครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์และสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในด้านสื่อภาพยนตร์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงให้ทุนในการผลิตสื่อภาพยนตร์ พร้อมเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตในจีนที่ต้องการประสานงานผู้ผลิตหรือเอกชนในไทย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยและจีน สู่การสร้างวัฒนธรรมอันนำมาซึ่งความเข้าใจที่ตรงกัน และยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เติบโตชึ้นภายในงานยังมีเสวนาจากผู้ที่เกียวข้องในวงการภาพยนตร์ทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์นายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล รองประธานสมาพันธ์สมา​คมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ที่มีสมาชิกกว่า 10 สมาคม ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและดูแลความสัมพันธ์กับภาครัฐมาโดยตลอด โดย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม เร็วๆ นี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดงานของจีนในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น วันนี้โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้ภาพยนตร์จีนและภาพยนตร์ไทย มีการขยายความร่วมมือกันในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น หากพิจารณาจากวัฒนธรรมร่วมของคนไทย-คนจีน ทำให้รู้ว่า คอนเทนต์ของ 2 ประทศนี้สามารถสร้างโลกและไปมาหาสู่กันได้​นายทศพล ทิพย์ทินกร ผู้เขียนบทมากความสามารถจากค่าย GDH ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” กล่าวว่า งานประชุมครั้งนี้เปรียบเหมือนเป็นสภาฯ ให้คนในวงการภาพยนตร์ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมาก กรณีภาพยนตร์ไทยเรื่อง “หลานม่า” ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีนนั้น ได้มีโอกาสไปดูการฉายในโรงภาพยนตร์ที่จีน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ คนจีนดูแล้วเข้าใจเรื่องราวและมีความซาบซึ้งกับเนื้อหา ทั้งยังแสดงความชื่นชมทีมผู้สร้างและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมาก ด้วยความที่เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและด้วยภาษาของหนัง จึงทำให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าจะต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ซึ่งจากการเปิดประชุมเสวนาในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ที่สำคัญเปิดโอกาสในการทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งเป็นโอกาสดีทำให้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้กว้างไกลขึ้น​นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “องค์บาก” และ “ต้มยำกุ้ง” กล่าวว่า ได้มีโอกาสไปร่วมงานด้านภาพยนตร์ที่จีนหลายครั้ง ได้เห็นความยิ่งใหญ่ และการทำงานที่เป็นระบบ เชื่อว่าถ้าประเทศไทยและจีนมีความร่วมมือกัน จะเกิดการค้นพบที่สำคัญคือ การสอดแทรกความงาม การพูดถึงชีวิตหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างภาพยนตร์ นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เติบโตขึ้นนายเฉิน เต๋อเซิน ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฮ่องกง ที่มีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องและยังเคยได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงครั้งที่ 29 (Hong Kong Film Awards) จากภาพยนตร์เรื่อง “5 พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น” (Bodyguards and Assassins) กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กึ่งสารคดีในประเทศไทยทุกสิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดปัญหาอะไร ซึ่งหากภาพยนตร์ที่ทั้งประเทศไทยและจีนเดินทางเข้าไปถ่ายทำประสบความสำเร็จ ก็จะส่งให้เกิดความร่วมมืออย่างการจัดประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025 ในรูปแบบนี้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยรวมสำหรับสัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 ยังมีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์จีน-ไทย จำนวน 10 เรื่อง แก่สาธารณชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2568 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยภาพยนตร์จีน จำนวน 5 เรื่อง• “HUANG WENXIU” หวงเหวินซิ่ว วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 15:00-18:00 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5• “The Climbers” ผู้พิชิตยอดเขา วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-21.35 น. โรงภาพยนตร์ที่ 4• “One and Only” สเต็ปกล้า ท้าฝัน วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-21.34 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5• “The Little Stove Guardian” ตำนานเทพเจ้าเตาไฟ วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-20.55 น. โรงภาพยนตร์ที่ 4• “Distance” ความห่างไกลระหว่างเรา วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 19.30-21.18 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5ภาพยนตร์ไทย จำนวน 5 เรื่อง• HANUMAN White Monkey หนุมาน วันที่ 29 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-21.00 น. โรงภาพยนตร์ที่ 4• A TIME TO FLY บินล่าฝัน วันที่ 29 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-21.06 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5• How To Make Millions Before Grandma Dies หลานม่า วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 19.30-21.36 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5• Not Friends | เพื่อน(ไม่)สนิท วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 19.30-21.40 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5• OMG! Oh My Girl | รักจังวะ..ผิดจังหวะ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เวลา 19.30-21.34 น. โรงภาพยนตร์ที่ 5