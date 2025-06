วสท. จับมือ NCC จัด International Engineering Expo 2025 ชูบทบาทวิศวกรไทย สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2025 เผย วสท. ตั้งเป้ายกระดับงานนี้ให้เป็น ‘เวทีขององค์ความรู้และนวัตกรรม’ ที่ตอบโจทย์ทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย การรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น Digital Twin, IoT Sensor และระบบวิเคราะห์โครงสร้างด้วย AI ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงในระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยพร้อมกล่าวย้ำ “International Engineering Expo 2025 พร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้กับวิศวกรไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในสถานประกอบการ ในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ วิศวกรอิสระ อาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ได้เข้าถึงมาตรฐานใหม่ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมรับมือกับความท้าทายทางวิศวกรรมในอนาคต”งานในปีนี้จัดให้มีหัวข้อ สัมมนามากกว่า 60 หัวข้อ ตลอด 3 วัน ครอบคลุมสาขาหลัก เช่น โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ความปลอดภัยอัคคีภัย และสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรมากกว่า 200 ท่าน อาทิ หัวข้อ มาตรฐานอาคารสาธารณะยุคใหม่ / ระบบโครงสร้างรับมือแผ่นดินไหว / Digital Twin & Predictive Structural Engineering / วิศวกรรมเพื่อ Net Zero และ พลังงานอัจฉริยะ เป็นต้นคุณสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (NCC) กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมจำเป็นต้องมีการอัปเดต และต่อยอดอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และโซลูชันต่าง ๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคที่ประเด็นด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วิศวกรรมไม่ใช่เพียงศาสตร์ด้านโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับสังคมงาน IENXPO 2025 จึงถูกออกแบบให้เป็นเวทีกลางที่เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และแวดวงวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมไทยให้ก้าวทันต่อโลก และพร้อมรับมือกับความท้าทายของอนาคตNCC ยังเน้นการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง โดยปีนี้มี ผู้ร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีกว่า 150 บริษัท ไฮไลท์โซลูชันส์ อาทิ ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า/ เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนอาคาร/ ข้อมูลดาวเทียม THEOS-3 / ระบบจำลอง BIM และ Digital Twin และ เสาเข็มไร้สนิมด้วยเทคโนโลยี Hot Dip Galvanized เป็นต้น พร้อมกิจกรรม Business Matching ในรูปแบบการนัดหมายเจรจาทางธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทวิศวกรรมด้านต่างๆ บริษัทผู้รับเหมาโครงการ และ นิทรรศการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย และ Net Zero คาดผู้เข้าชมงานกว่า 32,000 คน มูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท“เราตั้งใจให้งานนี้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือ” คุณสุรพลกล่าว พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง และวิศวกรจากทุกสาขา มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ ๆ ที่งาน IENXPO 2025ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว ได้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของวิศวกรรมความปลอดภัยในระบบ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ:จากหลักการสู่การปฏิบัติผ่านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร ฟีนิกซ์ จำกัด และ ดร.กิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯการเสวนาครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวทางและแผนการปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ในบริบทการยกระดับทักษะวิชาชีพวิศวกร ความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบวิเคราะห์โครงสร้างอัจฉริยะและการประเมินความเสี่ยงเชิงป้องกัน ความสำคัญของการทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับภัยพิบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2568 หรือ International Engineering Expo 2025 เวทีแห่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน จัดพร้อมกับงาน ASEAN TOOLS EXPO 2025 งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง งานเดียวที่ตอบโจทย์ทุกงานช่าง เพื่อให้วิศวกรที่เข้าชมงานและเลือกซื้อทั้งที่เป็นการสั่งซื้อในระดับองค์กร และการซื้อปลีกทั่วไป ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงาน สัมมนาฟรี พร้อมรับ PDU และ e-Certificate ได้ที่ www.ienxpo.com