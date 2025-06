“อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025” ยกระดับความร่วมมือ จัดพิธีลงนาม MOU พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนด้านสื่อโสตทัศน์

การประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025 (ASEAN-China Audio-visual Industry Cooperation Conference 2025) อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Media Week) จัดโดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA), รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายต่ง ซิน (Mr. Dong Xin) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน นายหู ฟาน (Mr.Hu Fan) รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ กรุงเทพมหานครงานประชุมครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานด้านสื่ออาเซียน-จีน โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน หลากหลายโครงการ ประกอบด้วย1. การลงนาม Letter of Exchange ความร่วมมือการจัดงานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2. การลงนาม Letter of Exchange ความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสารข้ามทวีปแห่งประเทศจีน (China Intercontinental Communication Center: CICC) กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์3. ข้อตกลงการผลิตซีรีส์สั้นออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่าง Guangxi Shanhai Xingchen Culture Media Co., Ltd. กับ บริษัท MY Creation Studio จำกัด ของประเทศไทย4. การลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่าง Nanyang Bridge Media กับ Hainan Sansha TV5. กรอบความร่วมมือด้านธุรกิจ “Hi View” ระหว่าง Guangxi Yaoxiang Cultural Communication Co., Ltd. กับ Medusa International Media Co.,Ltd ของประเทศไทย6. การลงนามข้อตกลงการจัดตั้งฐานพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอาเซียน ระหว่างบริษัท Innoed Group Limited และโรงเรียนสอนภาษา ZTT Language School7. ข้อตกลงลงทุนผลิตซีรีส์ข้ามพรมแดน เรื่อง “Sawadika-Thai Destiny” ระหว่างสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี กับ Thai Cool Films International Co., Ltd.8. ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโซลูชันภาพและเสียงแบบเฉพาะทาง สำหรับตลาดภาครัฐและภาคเอกชนอินโดนีเซีย ระหว่างบริษัท Coocaa Network Technology จำกัด กลุ่มบริษัท Skyworth และสถาบัน Gantala ประเทศอินโดนีเซีย9. ข้อตกลงฝึกอบรมนวัตกรรมด้านสื่อ AI ระหว่างมหาวิทยาลัย Guangxi Normal University กับ เครือข่ายเยาวชน Seed Thailand ภายใต้มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมภายในงานยังมีการแนะนำโครงการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือด้านสื่อโสตทัศน์อาเซียน-จีน ต่างๆ เช่น แพลตฟอร์ม AI “Kling” โดย คุณหลิว เจิ้น, รองประธาน บริษัท Beijing Kuaishou Technology จำกัด, "สารคดีฝีมือคนไทย โอกาสและความร่วมมือในภูมิภาคสู่ตลาดโลก" โดย คุณชนินทร์ ชมะโชติ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย, การเปิดตัวซีรีส์เรื่อง “สามสิบเพิ่งเริ่มต้น” (The Thirsty Thirty) เวอร์ชันภาษาไทย โดย คุณลู่ อวี่, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Linmon Media International จำกัด, “การพัฒนาแพลตฟอร์มและการผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์” โดย Mr. Rolan Lee Chee Seng, Director for Chinese Content Production, Astro Malaysia Holdings, การแนะนำ “แพลตฟอร์มละครสั้นและแอปพลิเคชันทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ” โดย คุณโจว เผยจิน ประธานบริษัท Guangxi Shanhai Group, “ร่วมกันสร้างยุคใหม่แห่งสื่อภาพและเสียง ความร่วมมือและนวัตกรรมระดับนานาชาติของ Tero Entertainment” โดย Mr. Wang Zhenwei, Content Manager, Tero Entertainment, “ความร่วมมือเพื่อการผลิตสื่อท้องถิ่นไทยอย่างสร้างสรรค์” โดย คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดซน พลัส จำกัด เป็นต้นนางรัชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือพัฒนาด้านสื่อในไทย อาเซียนและจีน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลไทยได้สนับสนุนการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ ด้วยมาตรการส่งเสริมในหลายด้าน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันผลงานของคนไทยออกไปสู่เวทีระดับโลก โดยเฉพาะในจีนก็มีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่มีส่วนช่วยทำให้ภาพยนตร์ไทยได้รับความสนใจจากหลายประเทศ นอกจากนี้ อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมสื่อมากขึ้น การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นเวลาที่ทรงคุณค่าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมที่จะร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มีความก้าวหน้าต่อไปนายต่ง ซิน (Mr.Dong Xin) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน กล่าวว่า จีนและประเทศอาเซียนได้ร่วมกันผลิตรายการคุณภาพหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเน้นการบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพจีน-อาเซียน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านสื่อใหม่ ซีรีส์สั้น ฯลฯ สะท้อนจากการร่วมลงนามความร่วมมือในหลากหลายโครงการ ภายในงานประชุมครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหา ความร่วมมือด้านรายการ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือที่สดใสของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์จีน-อาเซียนทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ในด้านวิทยุโทรทัศน์มีพื้นฐานที่ดี และ “นวัตกรรม” คือกุญแจสำคัญในการผลักดันให้ความร่วมมือดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยหวังว่าจากนี้จะเห็นถึงการสานต่อและขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านกับประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ในด้านเนื้อหา ลิขสิทธิ์ เทคโนโลยี บริการ และบุคลากร โดยใช้นวัตกรรมเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น และร่วมกันสร้างแบบอย่างใหม่แห่งความร่วมมือในยุคดิจิทัลนายหู ฟาน (Mr.Hu Fan) รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กล่าวว่า กว่างซีเป็นผืนดินแห่งชีวิตชีวาและโอกาส พร้อมเปิดกว้างมากขึ้นในการสร้างความร่วมมือแบบรอบด้านกับประเทศอาเซียน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน-จีน ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยพร้อมแลกเปลี่ยน ลงทุน และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน โดยหวังว่าจะใช้โอกาสจากการประชุมครั้งนี้ ในการยกระดับความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแบ่งปันโอกาส เพื่อสร้างบทใหม่แห่งความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพและเสียงอาเซียน-จีน ที่งดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งจากอาเซียนและจีนในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านสื่อภาพยนตร์ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน สื่อต่างๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมทั่วโลก ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือในด้านนี้ จะนำมาซึ่งโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคต