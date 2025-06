ททท. จับมือ THACCA พา CELEBRITIES - KOL จากหลายมุมโลกมาถึงเมืองไทยแล้ว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยการต้อนรับคณะ CELEBRITIES และ KOL จากนานาประเทศรวม 40 ท่าน ที่เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อร่วมโครงการ "Be My Guest" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ "Rhythm of Thailand" และ “Be My Guest Fam Trip” โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ งานเลี้ยงรับรองสุดพิเศษที่ Osca & Blanco Bar and Restaurant กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางสาวมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตว์สาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นว่า "รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น Celebrities, KOL และครีเอเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลจากทั่วโลกมารวมตัวกันในค่ำคืนนี้ โครงการนี้คือหมุดหมายสำคัญภายใต้นโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริง และในครั้งนี้ทุกท่านจะได้ออกเดินทางไปในเส้นทางที่หลากหลาย เพื่อค้นพบ 'จังหวะการท่องเที่ยว' ที่แตกต่างของตัวเอง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร 'เสน่ห์ไทย' ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกท่านคือพลังสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยผ่าน '5 Must Do in Thailand' เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind Destination ที่รอให้ทั่วโลกมาเยือน"ภายในงานเลี้ยงต้อนรับ ททท. ได้สร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง สื่อถึงอัธยาศัยไมตรีของคนไทย และศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การผลิตคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ เพราะไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือการคอลแลบกัน ระหว่าง อินฟลูเอนเซอร์ไทยและนานาชาติ ที่จะร่วมเดินทางไปในเส้นทาง Soft Power 10 เส้นทางทั่วไทย รวมถึงมีการจัด Fam Trip พาเหล่า Celebrities ไปยังเส้นทางพิเศษอีก 3 เส้นทาง ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและคุณค่าของความเป็นไทยในทุกมิตินางสาวมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “โจทย์สำคัญของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยปัจจุบันไม่ใช่เพียงการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่เรามุ่งกระจายนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในเมืองน่าเที่ยว สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการและชุมชนได้เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่ที่แตกต่าง และยกระดับคุณภาพของการเดินทางให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ดังนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากทั่วโลก เราจะต้องชูภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ไทย โดยดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มานำเสนอในรูปแบบของประสบการณ์ที่แปลกใหม่และยั่งยืน พร้อมสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) สื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเสนอเรื่องราวเสน่ห์ของเมืองไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทาง พร้อมเสริมความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลก (World Destination) ที่มีทั้งคุณภาพ มีเสน่ห์ที่แตกต่าง และเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการท่องเที่ยว”ทั้งนี้อินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าจากหลากหลายประเทศที่มาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ในครั้งนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ที่จะร่วมกันเดินทางในเส้นทาง Soft Power ได้แก่ เขาใหญ่–นครนายก: เส้นทาง Soft Adventure และ Wellness ในธรรมชาติม, บุรีรัมย์: เมืองแห่งกีฬาและวัฒนธรรม พร้อมไลฟ์สไตล์เชิงชุมชน, สุราษฎร์ธานี: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผสานความยั่งยืน, กระบี่–ตรัง: ธรรมชาติบำบัด ผ่อนคลายทั้งกายใจ, เพชรบุรี: Gastronomy Tourism ตามล่าอาหารเมืองสามรส, เลย–เชียงคาน: วิถีชีวิตริมโขงและประเพณีผีตาโขน, ระยอง–จันทบุรี: Fruit Ranger ดื่มด่ำผลไม้เมืองร้อน, น่าน: เสน่ห์เมืองเก่า Nan Living Old City: Coco x Coffee x Culture, สุโขทัย: Taste of Time เมืองมรดกสร้างสรรค์แห่ง UNESCO, เชียงราย: เมืองล้านนาที่เล่าเรื่องแฟชั่น ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมุทรสงคราม – River of Serenityผู้สนใจสามารถติดตามภารกิจการเดินทางของเหล่า KOL ได้ทาง Facebook: Amazing Thailand ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคมนี้ ซึ่งคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นไม่เพียงนำเสนอภาพความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทย แต่ยังสื่อสารอารมณ์ ประสบการณ์ และความประทับใจผ่านมุมมองใหม่ ที่จะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยอย่างยั่งยืน