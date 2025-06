งานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ยกระดับความร่วมมือด้านสื่อ ในวาระ “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน”

งานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Media Week) ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสร้างเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ผ่านความร่วมมือสื่อสร้างสรรค์” (More Silk Road Cooperation, New Chapter Communication, Innovative Media Approach) จัดโดย สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA), รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย–จีน” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายต่ง ซิน (Mr.Dong Xin) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน นายหู ฟาน (Mr.Hu Fan) รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ในพิธีเปิดยังมีการแสดงหลากหลายที่สื่อถึงวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ เริ่มด้วยการแสดงเปิด “บทเพลงแห่งเส้นทางสายไหม” (เพลงอาอีซานานียา, เถียนมี่มี่ และสุขกันเถอะเรา) ขับร้องโดย เจนนิเฟอร์คิ้ม (ไทย), เหวย ฉิงฉิง (จีน) แสดงโดย SW SHOW และ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี พร้อมด้วยการแสดงต่างๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ “เส้นสายลายคราม” แสดงโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, เพลงเมดเล่ย์จีน-อาเซียน ขับร้องโดย Joan Allan Anderson Sinapati (อินโดนีเซีย) หยาง เจี๋ย (จีน) Carmen Lee Jiawen (มาเลเซีย) Bui Huong Ngan (เวียดนาม) แสดงโดย SW SHOW, การแสดงสร้างสรรค์ ”ทะเลหมู่ดาว” ขับร้องโดย หวง อิง (จีน), ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว (ไทย) แสดงโดย SW SHOW และ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี, การพากย์ละครโทรทัศน์ “ธิดาแห่งขุนเขา” และสารคดี “แม่น้ำหลีเจียง” แสดงโดย นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, โอ๋ พิชาภพ ภัทรกูลนิยม ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงปิดในเพลง “โผนทะยาน” (Fly Over) สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมงานนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน “สัปดาห์สื่ออาเซียน–จีน ครั้งที่ 7” นับเป็นกลไกความร่วมมือด้านสื่อและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและต่อเนื่องระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดพื้นที่ให้บุคลากร ผู้ผลิตสื่อ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนิเวศสื่อจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย หรือ “Soft Power” ผ่านช่องทางสื่อ ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการส่งต่อคุณค่าแห่งวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของไทย สู่เวทีนานาชาตินายต่ง ซิน (Mr.Dong Xin) รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน กล่าวว่า งาน “สัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน” ที่ร่วมกันจัดขึ้นนับเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี การเผยแพร่ผลงานสื่อโสตทัศน์ในวงกว้างได้สร้างสะพานเชื่อมต่อการสื่อสารของประชาชนทั้งสองฝ่าย ตอกย้ำมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่ว่า "จีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน" เพื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดีของคนวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อโสตทัศน์ทั้งสองฝ่ายที่หวังกระชับความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการร่วมสร้างอนาคตอันงดงามของความร่วมมือด้านสื่อโสตทัศน์จีน-ไทยต่อไปนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า องค์กรสื่อเป็นหัวใจ และกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน และการเสริมสร้างความเป็นมิตรในภาคประชาชน อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในทุกระดับ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ และสันติภาพในภูมิภาคในระยะยาว โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมสื่อระหว่างไทย-จีน ในหลายมิติ ทั้งการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสื่อสาขาต่างๆ และการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตสื่อในทุกมิติ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่ออย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันนายหู ฟาน (Mr.Hu Fan) รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กล่าวว่า กว่างซีเป็นพรมแดนและหน้าต่างที่จีนเปิดประเทศและมีความร่วมมือกับอาเซียน ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของกว่างซีมาเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกัน สำหรับงานสัปดาห์สื่อจีน-อาเซียน ได้จัดต่อเนื่องกันมา 6 ครั้ง โดยมีความร่วมมือเกือบ 50 โครงการ ส่งเสริมการนำเสนอ 678 รายการผ่าน 450 ช่องทางของทั้งสองฝ่าย และร่วมผลิตผลงานสื่อโสตทัศน์ 30 ชิ้นรวม 50 ตอน โดยเฉพาะปีนี้ ในวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนประเทศกลุ่มอาเซียน และเป็นสักขีพยานในจีนกับประเทศกลุ่มอาเซียนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีจำนวน 105 ฉบับ ครอบคลุมในด้านการเชื่อมต่อกัน AI วัฒนธรรมและการกีฬา ชีวิตความเป็นอยู่ สื่อมีเดีย ฯลฯ เพื่อส่งพลังอันแข็งแกร่งในการสร้างประชาคมจีน-อาเซียน ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมในงานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 ตลอดปีนี้มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ การประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568, งานสัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 ภายใต้หัวข้อ “สองแผ่นดินร่วมใจ ผสานวิสัยทัศน์เดียวกัน” วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568, กิจกรรมพากย์และออกอากาศรายการอาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568 เผยแพร่ผ่านสื่อภูมิภาคจีน-อาเซียน เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างจีนกับอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์จีน-อาเซียน และร่วมเสริมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน-อาเซียน ให้ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน