เจแปนแอร์ไลน์ แท็กทีมนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เก้า - นพเก้า” เตรียมเนรมิตขบวนไพรด์พาเหรดสุดอลังในธีม “Journey on the Rainbow Sky” ร่วมงาน “LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025”

เตรียมร่วมเฉลิมฉลองส่งท้าย Pride Month กับขบวนไพรด์พาเหรดสุดอลังการ ภายใต้ธีม “Journey on the Rainbow Sky” ในงาน LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025 โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (JAL) ร่วมกับ เอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเนรมิตถนนพระราม 1 ให้กลายเป็นถนนสายรุ้งแห่งความเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนรถขบวนพิเศษของ JAL โดยสายการบินต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม พร้อมมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจาก สนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึง เอ็มสเฟียร์ รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2568 เริ่มขบวนเวลา 16.00 น. เป็นต้นไปนอกจากร่วมขบวนพาเหรดในงาน “LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025” แล้ว สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ยังขอมอบอีกหนึ่งความพิเศษเพื่อร่วมฉลอง Pride Month ผ่านแคมเปญ Double the Love, Double the Deals! ร่วมกับ Traveloka ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการเดินทางสู่ญี่ปุ่น เมื่อจองบัตรโดยสารตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เพื่อให้ทุกคู่รักได้ออกเดินทางฉลองความรักในแบบของตนเอง พร้อมสัมผัสความประทับใจตลอดทริปสามารถจองและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://social.jal.co.jp/HMd จองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2568 และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2569