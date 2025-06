เตือน! ทำวีซ่าสหรัฐฯ ต้องเปิด "สาธารณะ" บัญชีโซเชียล

วันนี้ (23 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพมหานครเผยแพร่ข้อความเป็นคำแนะนำสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าชั่วคราวประเภท F, M หรือ J ว่า จำเป็นต้องปรับค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดให้เป็น "สาธารณะ (Public)" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นกฎหมายของสหรัฐฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที"ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวประเภท F, M หรือ J ทุกท่านต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นแบบ “สาธารณะ” สำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนและคุณสมบัติในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ โดยข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ทันที"Effective immediately, all individuals applying for an F, M, or J nonimmigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all of their social media accounts to ‘public’ to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States under U.S. law." เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ระบุสำหรับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ ประเภท F, M และ J นั้นเป็นวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-immigrant Visa) โดยวีซ่า F และ M คือวีซ่านักเรียน ส่วน J นั้นคือวีซ่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา