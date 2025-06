ทำไม AI ถึงแย่งงานมนุษย์: ภัยคุกคามต่ออนาคตการทำงานและวิธีรับมือ

เหตุผลที่ AI คุกคามงานAI มีประสิทธิภาพเหนือกว่ามนุษย์ในงานที่ซ้ำซากและต้องใช้ข้อมูลปริมาณมาก รายงานจาก McKinsey Global Institute คาดการณ์ว่า AI อาจทำให้งานทั่วโลก 400-800 ล้านตำแหน่งหายไปภายในปี 2030 โดยเฉพาะงานในสำนักงาน เช่น การป้อนข้อมูล การแปลภาษา และงานสนับสนุนลูกค้า World Economic Forum เตือนว่า งาน 83 ล้านตำแหน่งอาจสูญหายภายในปี 2027 ขณะที่งานใหม่เกิดขึ้นเพียง 69 ล้านตำแหน่ง ในประเทศไทย องค์กรกว่า 63% เผชิญปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งลดความต้องการพนักงานในบางตำแหน่ง (Nation Thailand)ตัวอย่างงานที่ AI เข้ามาแทน* การเขียนโค้ด: AI สร้างโค้ดและพัฒนาแอปได้รวดเร็ว ลดความต้องการโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้น* งานบริการลูกค้า: แชทบอท AI ตอบคำถามลูกค้าได้ทันที แทนที่พนักงานคอลเซ็นเตอร์* งานวิเคราะห์ข้อมูล: AI ประมวลผลและสรุปรายงานได้เร็วกว่ามนุษย์ เช่น ในงานวิจัยตลาดคำพูดจากผู้นำวงการDario Amodei, CEO of Anthropic: “AI จะกำจัดงานระดับเริ่มต้นครึ่งหนึ่งในห้าปีข้างหน้า”Andy Jassy, CEO of Amazon: “AI ช่วยให้ทีมทำงานมากขึ้นด้วยคนน้อยลง”Geoffrey Hinton, ‘Godfather of AI’: “งานคอลเซ็นเตอร์อาจถูก AI แทนที่ในไม่ช้า”“AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงาน แต่โปรแกรมเมอร์ที่เรียนรู้การใช้ AI และฝึกทักษะผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Codingbasic.com จะยังคงมีที่ยืนในยุคนี้” – จันทารา ส., ผู้ก่อตั้ง Codingbasic.comวิธีรับมือสำหรับพนักงาน1.ใช้ AI Tools: ฝึกเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มผลผลิต2.พัฒนาทักษะ AI: เรียนรู้การพัฒนา AI ซึ่งมีเงินเดือนเฉลี่ย $70,888 ต่อปี3.เน้นงานเชิงกลยุทธ์: เช่น การออกแบบระบบ ซึ่ง AI ยังทำได้ยาก4.เรียนรู้ต่อเนื่อง: ติดตามความก้าวหน้าผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้และชุมชนเทคโนโลยีสรุปAI กำลังแย่งงานมนุษย์ด้วยความสามารถในงานซ้ำซากและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย งาน 83 ล้านตำแหน่งที่อาจหายไปภายในปี 2027 การปรับตัวด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่และใช้ AI เป็นเครื่องมือจึงจำเป็น คุณจะก้าวนำหน้าหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?