“AIC จุฬาฯ สระบุรี“ โชว์นวัตกรรม-เทคโนโลยี “อุตฯโคนมไทย”

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงาน Chula Dairy Conference and Expo 2025 by AIC Chula Saraburi ภายใต้แนวคิด Feeding the Future: Smart Solutions for a Sustainable Dairy Industry คำนึงถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคนมไทยวันที่ 18-19 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานไปยังนักเรียน เยาวชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำองค์ความรู้ มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุชาดา ซางแทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ขณะนั้น) และ นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเลิศชัย สกลเสวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวะดสระบุรี รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณัตน์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินทางมาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายน 2568ในพิธีเปิดงาน รศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation: AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยว่า เป็นนโยบายระดับชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ที่กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเป้าให้ทุกจังหวัดต้องมีหนึ่งศูนย์ AIC โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศูนย์ AIC จุฬาฯ สระบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 และได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์เพาะบ่มเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart Farmer ภายในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ข้างเคียง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ปี 2566-2570ในงาน "Chula Dairy Conference and Expo 2025 by AIC Chula Saraburi " มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตรและโคนม มีการจัดกิจกรรม Chula Saraburi Dairy Conference and Expo โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาวิชาการทางโคนม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโคนม และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสู่ความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจัดทำฐานกิจกรรมเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในอุตสาหกรรมโคนมที่ยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์การดื่มนมในเด็กนักเรียนและเยาวชนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี กล่าวเสริมว่า กล่าวว่าการจัดงาน Chula Dairy Conference and Expo 2025 by AIC Chula Saraburi ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ต่าง ๆ วิทยากร นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในสถานที่จัดงานและออนไลน์ งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและบรรลุผลความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ.