ชวนเที่ยวนิทรรศการที่ปลุกตำนานผีไทยให้มีชีวิตอีกครั้ง “Showcase Your Imagination: จากตำนาน สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ”

บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ ไอคอนสยาม เปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจผ่านนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Showcase Your Imagination: จากตำนาน สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 18–27 มิถุนายน 2568 ณ บริเวณ Walkway ชั้น M ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของเยาวชนและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่จากการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ตำนานผีไทย” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unleashing the Art of Thai Ghosts: วิญญาณแห่งศิลป์ ตำนานท้องถิ่นผีไทยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำตำนานความเชื่อเรื่องผีไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย อาทิ คาแรคเตอร์ดีไซน์, Art Toy, สินค้าแฟชั่น, ของที่ระลึกจากท้องถิ่นเจ้าของตำนาน รวมถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนภายในงานวันที่ 18 มิถุนายน ได้รับเกียรติจาก นางสาว ลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวตริตราภรณ์ โพธิ์ศรี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) นายอนนต์ อัตถวิบูลย์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมอย่างคับคั่งนิทรรศการประกอบด้วยผลงานของผู้ชนะจากกิจกรรมการประกวด “Spirit of Art: Thai Ghost Creator – ศิลปะไม่ตาย ท้าทายไอเดียหลอน” ซึ่งเปิดรับผลงานจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 10 ผลงานสุดท้าย ซึ่งเป็นผลงานออกแบบคาแรคเตอร์ที่นำตำนานผีไทยอย่าง เสือสมิง แม่ย่านาง รัก-ยม ผีตาโขน ผีจะกละ ผีมด-ผีเม็ง แมงสี่หูห้าตา ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบสู่สินค้าจริงและนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ไฮไลต์สำคัญภายในงานคือกิจกรรม Business Matching ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ นักลงทุน และแบรนด์สินค้า เพื่อหาแนวทางการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ากับตลาดจริง โดยได้รับความสนใจจากบริษัท อาทิ Anilephant Studio, MITTA Studio, Jumbo Jumps, JP Toys, Siam Piwat, Chic Car Rent, Bangchak Corporation, KTC และ Friday Trip เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ทั้ง 10 ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ ยังเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปจัดแสดง ณ ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของผีไทยสู่สายตานานาชาติทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการ ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมศิลปินนักออกแบบไทยให้สามารถใช้ต้นทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็น “พลังสร้างสรรค์” ที่จับต้องได้ และส่งเสริมให้ศิลปินไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 18–27 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00–22.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ Facebook Page : Unleashing the Art of Thai Ghosts