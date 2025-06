การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ” ชวนสัมผัส Grand Moment ที่เติมเต็มหัวใจ พร้อมส่งต่อสิ่งดีๆ สู่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และร่วมประกวด “เส้นทางแห่งการให้” รับเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย และเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าของการแบ่งปัน ผ่านโครงการ My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ ที่จะเปลี่ยนทริปการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลายเป็น “ของขวัญ” สุดล้ำค่า สำหรับตัวคุณเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอภายในธีม Grand Moment of Giving หรือโมเมนต์แห่งการให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Grand Moment ประจำปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025ในวันที่เทรนด์การท่องเที่ยวหันมาใส่ใจคุณค่าของการเดินทางที่มากกว่าความบันเทิงหรือพักผ่อน แต่เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีจุดหมาย (Purpose-Driven Travel) โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials และ Gen Z ที่แสวงหาประสบการณ์ลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมกับชุมชน การทำกิจกรรมอาสา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สอดคล้องกับ Sustainable Travel Report 2024 ของ Booking.com ที่เผยว่า 76% ของนักเดินทางทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน และ 54% ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นหากรู้ว่าเงินที่ใช้จ่ายนั้นส่งผลดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผย “ททท.มุ่งส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายลึกซึ้งผ่านโครงการ My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ #เที่ยวเพื่อให้ โดยต้องการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆ ที่ตัวนักท่องเที่ยวจะได้รับคุณค่าจากการออกเดินทางมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถส่งต่อประโยชน์สู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ Grand Moment of Givingโครงการ My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ ได้จัดทำ 4 เส้นทางต้นแบบตามแนวคิดเที่ยวเพื่อให้ ซึ่งตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังนี้•เส้นทาง Self - Giving (ให้ตัวเอง) จังหวัดน่านพาตัวเองไปสัมผัสความสุขสไตล์ต๊ะต่อนยอน พร้อมปรนเปรอร่างกายและจิตใจด้วยการพักผ่อนที่มีระดับ•เส้นทาง Giving to Community (ให้ชุมชน) จังหวัดบุรีรัมย์สวมบทลูกหลานชาวบ้านโคกเมือง ไปท่องเที่ยวและเรียนรู้อัตลักษณ์ถิ่นเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน•เส้นทาง Giving to Society (ให้สังคม) จังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำกิจกรรมอาสาเพื่อจรรโลงสังคม เติมเต็มโลกใบเล็กของเด็กๆ ที่ Bamboo School ให้กว้างขึ้น•เส้นทาง Giving to Environment (ให้สิ่งแวดล้อม) จังหวัดตรังฟื้นฟูธรรมชาติด้วยการปลูกหญ้าทะเล สร้างแหล่งอาหารให้พะยูน และช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเลททท.ได้คัดสรรสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามแนวคิดเที่ยวเพื่อให้ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเพื่อให้ตัวเอง ให้ชุมชน ให้สังคม และให้สิ่งแวดล้อมมานำเสนอ อีกทั้งจับมือกับพันธมิตรและผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมจัดทำส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อีกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกเดินทางไปเที่ยวเพื่อให้ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เติบโต ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายอภิชัย กล่าวเสริมในโอกาสนี้ ททท.ขอชวนทุกคนร่วมสร้างสรรค์และแชร์ไอเดียเที่ยวเพื่อให้ในแบบที่คุณ “อิน” มากที่สุดผ่านกิจกรรม My Trip, Your Gift Challenge ประกวดออกแบบ #เส้นทางแห่งการให้ โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท สำหรับเกณฑ์การตัดสิน เน้นไปที่การมีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง และผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2568 เพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมสัมผัสโมเมนต์เที่ยวเพื่อให้และความพิเศษมากมายจากโครงการ My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ที่•Facebook Page: My Trip, Your Gift - ทริปของฉัน ของขวัญให้เธอ•Instagram: @mytrip.yourgift•Line OA: @mytrip.yourgift