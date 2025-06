กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้ากลยุทธ์ความยั่งยืน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายยั่งยืนของปีนี้ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ การทำให้ประกันและการเงินเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน, นโยบายการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม และ การดำเนินธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน พร้อมโชว์ผลงานด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมครอบคลุม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ปีที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ได้ลงทุนกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนทั่วโลก หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ โครงการชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับเยาวชน สามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 2.8 ล้านคน และฝึกอบรมครูผู้สอนกว่า 87,400 คน ทั่วโลก นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2016ด้านการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกรอบการลงทุน Financing the Transition (FTT) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ, สามารถลด Weighted Average Carbon Intensity (WACI) ของพอร์ตการลงทุนลง 54% จากปีฐาน 2019 และประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1–2) ลงถึง 49% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งใช้พลังงานหมุนเวียนครอบคลุม 58% ของการใช้พลังงานทั่วโลก นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม Sustainability in Action Week ครั้งแรก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,300 คน จากทั้งเอเชียและแอฟริกาขณะเดียวกัน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ได้สานต่อกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมา โดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลโลกใบนี้ และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นถัดไป พรูเด็นเชียลฯ ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างมั่นคงทางธุรกิจเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการส่งต่อและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยในระยะยาว ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนผ่านโครงการและกิจกรรมมากมายที่บริษัทฯดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการทำให้กลุ่มคนเปราะบางได้เข้าถึงประกัน การลงทุนอย่างรับผิดชอบ และการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทย”บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “Give The Future: การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมอบประกันภัยอุบัติเหตุแก่กลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานครและกลุ่มลูกจ้างโรงพยาบาลรัฐครอบคลุม 10 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศรีธัญญา, วชิรพยาบาลและ โรงพยาบาลสามพราน เป็นต้น รวม 80,000คน ทุนประกันรวม 8,000,000,000 บาท พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยผ่านโครงการชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) ซึ่งเข้าถึงนักเรียนแล้วกว่า 234,000 คน และ ครู 15,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจยังร่วมอบรมเป็นครูพี่เลี้ยงอาสาเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการจัดการเงินอย่างง่ายแก่เด็กอายุ 7-12 ปี ครอบคลุมทั้งเรื่องการหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการบริจาค โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯมากกว่า 275 คน นับตั้งแต่ปี 2022พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จลดความเข้มข้นของคาร์บอนในพอร์ตการลงทุนลงถึง 51% จากปีฐาน 2019 ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนลง 55% ภายในปี 2030 และเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 สอดคล้องพันธกิจของกลุ่มพรูเด็นเชียลทั่วโลกนายบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าความยั่งยืนต้องเริ่มจากในองค์กรก่อนจะส่งผลออกไปสู่ภายนอก เราจึงต้องการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ในปีนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรม “PRU Shark” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอชื่อองค์กรเพื่อสังคมที่ต้องการสนับสนุน โดยมีองค์กรเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง และมี 4 องค์กรที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้รับเงินสนับสนุนรวมกว่า 265,000 บาท นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง”นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ของโลกและสังคมไทย ทั้งภาวะโลกร้อน ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อาทิ บริษัทฯ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันที่ตอบโจทย์การวางแผนเกษียณ, บริการกู้ยืมตามกรมธรรม์เพื่อรองรับความจำเป็นในยามฉุกเฉิน, การออมระยะยาว หรือ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้มากกว่า 73 กองทุน ตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์