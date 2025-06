“ทู ดีเทล ดีเวลลอปเม้นท์” รุกตลาดอสังหาฯ ลักชัวรี่ ส่ง “Detail Khao Tao, Hua Hin” เจาะทำเลคุณภาพ “เขาเต่า” อ.หัวหิน เจาะกลุ่มนักลงทุนไทย-เทศ

“ทู ดีเทล ดีเวลลอปเม้นท์” สบช่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่เติบโตต่อเนื่อง ส่งโครงการ "Detail Khao Tao, Hua Hin" ชูโลเคชัน “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เน้นจับกลุ่มกำลังซื้อระดับบน-นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ มั่นใจศักยภาพทำเลทองเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคตจากสถานการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อในประเทศที่ถดถอย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางและล่าง รวมถึงรายได้ของคนไทยที่โตไม่ทันกับราคาบ้านที่ปรับขึ้น 5-10% ประกอบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น ที่ปัจจุบันมีอัตราสูงถึง 70% และยังคงเป็นตัวแปรที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้านของคนไทยทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยในระดับลักชัวรี่ ที่มีแนวโน้มการเติบโตเมื่อเทียบกับตลาดระดับกลางและล่าง ทั้งในแง่ของดีมานด์และซัพพลาย ทำให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคระดับบนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด รวมถึงกลุ่มนักลงทุน ที่มองเห็นโอกาสของการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ "Detail Khao Tao, Hua Hin" พลูวิลล่า ระดับลักชัวรี่ หรือ บ้านพักตากอากาศ 2 ชั้น พร้อมอยู่อาศัย โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งของเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนจำกัดเพียง 11 ยูนิต เนื้อที่รวม 5.5 ไร่ ใกล้ทะเลหัวหิน และอ่างเก็บน้ำเขาเต่า มีขนาดพื้นที่ 143 - 181 ตร.ว. และมีพื้นที่ใช้สอย 459 – 484 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องแม่บ้าน ห้องครัว ที่จอดรถ 2 คัน ที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการออกแบบสไตล์โมเดิร์น ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด ในการออกแบบให้ดูโปร่งและโล่ง เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ด้วยช่องแสงจากบานหน้าต่างขนาดใหญ่ และการไหลเวียนของลมที่พัดผ่านทำให้บ้านร่มเย็นสบายน่าอยู่อาศัย มาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Fully Furnished รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัวและความเป็นส่วนตัว จึงเหมาะแก่การพักผ่อนตากอากาศอย่างแท้จริงหาดทรายเงียบสงบและวิวทิวเขาที่สวยงาม...หาดทรายเขาเต่ามีจุดเด่น ที่น้ำทะเลใสสวยงาม และบรรยากาศสงบเงียบ เหมือนเป็นหาดทรายส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบเงียบสงบและหนีความวุ่นวาย โดยมีวิวทิวทัศน์ทิวเขาล้อมรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและเส้นทางเดินเล่น...อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นจุดสำคัญที่ชาวบ้านใช้เก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้านการเกษตรกรรม แต่ก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่เราสามารถใช้เดินเล่นรอบอ่างเขาเต่า ชมทัศนียภาพที่สวยงามและธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำ และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินเล่นศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วยกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายสำหรับครอบครัว...เขาเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น การเดินป่า ปั่นจักรยาน การตกปลา รวมถึงกิจกรรมทางทะเลอย่างพายเรือคายัค หรือเล่นเซิร์ฟในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆ...นอกจากนี้ สำหรับญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รัก วัดเขาเต่าและสถานปฏิบัติธรรมรอบๆ ในบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มเย็น มาฝึกปฏิบัติธรรม ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเงียบ สร้างความสมดุลในการพักผ่อนโครงการ "Detail Khao Tao, Hua Hin" เน้นจับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อพักอาศัยเป็นที่พักตากอากาศ หรือซื้อเพื่ออยู่อาศัย และต้องการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติในช่วงวันหยุด รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนในการปล่อยเช่า เนื่องจากเป็นโครงการที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งทำเลที่ตั้ง มูลค่าที่ดิน ที่คาดว่าจะมีมูลค่าและปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือซื้อเพื่อการลงทุน เพราะใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร และแหล่งช็อปปิ้งมากมาย โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ด้วยทำเลที่มีศักยภาพในอนาคต จะทำให้โครงการ "Detail Khao Tao, Hua Hin" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคตสำหรับพื้นที่ทำเลทองแห่งนี้อย่างแท้จริงเพราะช่วงเวลาที่น่าจดจำของชีวิต คือผลลัพธ์ของการใส่ใจทุกรายละเอียด ชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การมองแค่ภาพรวมใหญ่ แต่การให้คุณค่ากับองค์ประกอบเล็กๆ จนรวมกันกลายเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย"Life in the Details" เป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงการสร้างชีวิต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความประณีต และการใช้ชีวิตที่ใส่ใจทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน lifestyle ที่สร้างสรรค์ หรือความสุขที่เกิดจากความละเอียดอ่อนของประสบการณ์ในแต่ละวันเพราะชีวิตเต็มไปด้วยรายละเอียด คือชีวิตที่คุณสร้างสรรค์ได้เองทุกวัน"Detail Khao Tao, Hua Hin" เพราะความสุขของชีวิตทุกๆ ด้านเพื่อคุณ และ(คุณ)สร้างเองได้ทุกวัน“Detail Khao Tao, Hua Hin”For more information, please contact us.Phone : 061-185-2626Line : lin.ee/n6Nl6IWWebsite : detailkhaotao.com