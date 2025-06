สายปิ้งย่างเตรียมตัว! ททท.ชวนตะลุยกินทั่ว 55 เมืองน่าเที่ยว กับแคมเปญ ‘เที่ยวนี้มีหมูกระทะ’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปลุกพลังท่องเที่ยวไทยช่วงหน้าฝนด้วยโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” แคมเปญใหญ่ช่วงกลางปี 2025 ภายใต้การเฉลิมฉลอง Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year ที่ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรทั่วประเทศ ร่วมกันผลักดันเมืองน่าเที่ยวให้กลายเป็นจุดหมายใหม่สุดปังของนักเดินทางยุคใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดล้ำที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะแคมเปญไฮไลต์ “เที่ยวนี้มีหมูกระทะ” ที่ ยกสุดยอดร้านหมูกระทะระดับตำนานจาก 55 จังหวัดทั่วไทยขึ้นแท่นแลนด์มาร์กใหม่ของสายกินและสายแชร์ พาแฟนหมูกระทะลัดเลาะลิ้มรสความฟินในบรรยากาศหน้าฝนที่ห้ามพลาด!นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แคมเปญ “เที่ยวนี้มีหมูกระทะ” เป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ที่ ททท.พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ (Sub-Culture) โดยเฉพาะกลุ่มสายกินและสายปิ้งย่าง ซึ่งเมนูหมูกระทะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกช่วงวัยทั่วประเทศหมูกระทะไม่เพียงเป็นเมนูยอดนิยม หากแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมการกินร่วมกันในแบบไทยๆ ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นมื้อสังสรรค์ในครอบครัว หรือการรวมกลุ่มของเพื่อนฝูง การล้อมวงปิ้งย่าง พูดคุย แลกเปลี่ยนรอยยิ้ม และสร้างความทรงจำร่วมกัน คือเสน่ห์ที่ทำให้หมูกระทะกลายเป็น “มื้อแห่งความสุข” ของคนไทยในทุกพื้นที่แคมเปญ “เที่ยวนี้มีหมูกระทะ” จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางไปยัง 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อสัมผัสประสบการณ์หมูกระทะในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพเยี่ยม น้ำจิ้มสูตรเฉพาะ รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงบรรยากาศร้านที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปสวยแชร์ลงโซเชียล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ “เที่ยว-กิน-แชร์” ของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้ ททท.คาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนให้คึกคัก พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวในฐานะจุดหมายปลายทางใหม่ที่น่าค้นหาอย่างยั่งยืน และนักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม Top Spender ผ่าน Line Officail : @TATMooKrata เพื่อสะสมยอดใช้จ่ายจากร้านหมูกระทะ สายการบิน รถทัวร์ รถเช่าและโรงแรม ที่พักใน 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว เพื่อลุ้นเป็นผู้มียอดสะสมสูงสุด 45 อันดับแรก รับของรางวัลจากทางแคมเปญ รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาทสามารถร่วมสนุกสะสมยอดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2568 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 1 กันยายน 2568 บน Facebook : เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration โดยแคมเปญ “เที่ยวนี้มีหมูกระทะ” ได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคเอกชน มอบสิทธิพิเศษหลากหลาย เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวสายปิ้งย่างให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าและสนุกยิ่งขึ้น เช่น1.ร้าน Bar B Q Plazaร่วมมอบโปรโมชัน “ชุดประหยัดหมูกระทะ” ลดสูงสุด 28% เหลือเพียง 199 บาท (จากราคาปกติ 275 บาท) สำหรับผู้แสดงบัตรประชาชนที่แสดงว่าสาขาที่ใช้บริการไม่ซ้ำกับที่อยู่ในบัตรประชาชน ใช้ได้เฉพาะ 22 สาขาในเมืองน่าเที่ยวที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 25682. สายการบิน Thai Vietjetมอบส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับเส้นทางสู่เมืองน่าเที่ยว ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี และอุดรธานี เพียงใส่รหัสส่วนลด VIETJET2025 จองผ่านเว็บไซต์ th.vietjetair.comระยะเวลาจองและเดินทาง: 15 พฤษภาคม-30 กันยายน 25683. บริการรถเช่า AVISมอบข้อเสนอราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียงวันละ 690 บาท สำหรับการเช่าในเมืองน่าเที่ยว เพียงกรอกรหัส YOC2025 จองผ่านเว็บไซต์ https://www.avisthailand.com/เมืองน่าเที่ยวระยะเวลาจองและเดินทาง: 15 พฤษภาคม-30 กันยายน 25684. นครชัยแอร์มอบส่วนลด 50 บาท สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางไปยังเมืองน่าเที่ยว เพียงใส่รหัส NCA50 จองผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.comระยะเวลาจองและเดินทาง: 16 สิงหาคม-15 กันยายน 25685. โรงแรม Blu Monkeyมอบ Promo Code ส่วนลดพิเศษ 20% ท้ายตั๋วนครชัยแอร์ สำหรับการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ www.blumonkeybrownhouse.com ระยะเวลาจองและเข้าพัก: 16 กรกฎาคม-15 กันยายน 2568ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและโปรโมชันส่วนลดพิเศษของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ : www.เมืองน่าเที่ยว2568.com , Facebook : เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration , Tiktok : @yearofcelebration#เมืองน่าเที่ยว #เมืองน่าเที่ยวYearofcelebration #เที่ยวนี้มีหมูกระทะ