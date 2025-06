นักกฎหมายย้ำไม่มีใครบังคับไทยขึ้นศาลโลกได้ ตัดสินไปก็ไม่ผูกพัน พร้อมแนะวิธีทำให้ MOU43-44 สิ้นผล

วันนี้ (14 มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ในนามประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ว่า บทความวิชาการสำคัญที่ต้องช่วยกันเผยแพร่ในข้อพิพาทดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของบันทึกความเข้าใจเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตด้านทางบก พ.ศ. 2543 หรือที่เรียกว่า MOU 2543 นั้นบทความหนึ่งที่มาจากอาจารย์ขวัญชัย รัตนไชย นักกฎหมายอาวุโสผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้เขียนบทความเรื่อง ไทยจำเป็นต้องขึ้นศาลโลกหรือไม่? เอาไว้อย่างน่าสนใจยิ่งสมควรที่ประชาชนและสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จะได้ศึกษาและเผยแพร่ความรู้นี้ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่อง ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ MOU 2543 และ MOU 2544 ต่อไปด้วยความปรารถนาดีอ. ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตในนามประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน14 มิถุนายน 2568โดยรายละเอียดบทความของอาจารย์ขวัญชัย รัตนไชย มีดังนี้“ไทยจำเป็นต้องขึ้นศาลโลกหรือไม่ ?กรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องจะให้ศาลโลกตัดสินสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจน่าจะเป็นเรื่องว่า “ ศาลโลก ” คืออะไร ? องค์กรนี้มีชื่อเรียกว่า “ International Court of Justice ” เรียกย่อว่า “ ICJ ” แปลตรงตัวก็คือ “ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ” หมายความว่า เป็นองค์กรสำหรับระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจปกครองโลกหรือตัดสินข้อพิพาททั่วโลกตามที่มีคนพยายามเรียกชื่อให้เข้าใจเช่นนั้นองค์กรนี้มีที่มาจากสหประชาติ ( United Nations หรือ UN ดู Chapter 14 Article 92 ถึง Article 96 ) มีลักษณะเดียวกับองค์การอนามัยโลก ( WHO ) องค์กรอาหารและยาโลก ( FAO ) และองค์กรอื่นๆของ UNกฎบัตรที่กำหนดหลักเกณฑ์ความมีอยู่เป็นอยู่ของ ICJ เรียกว่า “ Statute of The International Court of Justice ” และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UN ซึ่งถือว่า รัฐทุกรัฐ ( ไม่ว่าใหญ่ว่าเล็ก ) มีฐานะเท่าเทียมกัน ดังนั้น ICJ จึงเป็นองค์กรที่ต้องอาศัยความยินยอม หรือ Consent ของรัฐแต่ละรัฐโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจึงจะสามารถมีอำนาจระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกได้ นั่นคือ ICJ จะไม่มีสิทธิระงับข้อพิพาทของรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้ขอบเขตอำนาจของ ICJ ก็เช่นเดียวกับศาลทั่วไป คือต้องมีเขตอำนาจ ( Jurisdiction ) คำว่าเขตอำนาจนี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเขตแดนแต่มีข้อจำกัดถึงคู่ความและประเภทคดี เช่น ของไทยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา , ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะไม่รับพิจารณาคดีของผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลทหารจะไม่รับพิจารณาคดีของพลเรือน ฯลฯ ดังนั้น อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของ ICJ ก็มีขอบเขตจำกัดเช่นเดียวกัน ( ดู Chapter II competence of The Court )คำตอบที่ว่า ราชอาณาจักรไทยจะโดนบังคับให้ต้องสู้คดีกรณีพิพาทชายแดนกับกัมพูชาใน ICJ หรือไม่ ? คือคำตอบที่ว่า ถ้ากัมพูชาเสนอคดีไป ICJ ฝ่ายเดียวแล้วมีคำตัดสินออกมา ( จะด้วยวิธีใดก็ตาม ) คำตัดสินนั้นจะมีผลผูกพันประเทศไทยหรือไม่ ? คำตอบคือเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะไทยไม่ได้เป็นสมาชิก ICJ ไทยไม่ได้ยอมรับ Compulsory Jurisdictionของ ICJ สิ่งที่ ICJ ตัดสินออกมาอย่างมากก็เป็นเพียงแค่คำแนะนำ ( Advisory Opinion ) ซึ่งไทยจะฟังก็ได้ ไม่ฟังก็ได้ปัญหามีว่า ถ้ารัฐบาลไทยจะขึ้น ICJ กับกัมพูชาให้ได้ การกระทำของรัฐบาลไทยจะผูกพันราชอาณาจักรไทยหรือไม่ น่าจะต้องดูกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสนธิสัญญา ( Vienna Convention On The Law of Treaties ) ซึ่งมีหลักว่า การเข้าผูกพันระหว่างรัฐต่อรัฐหรือรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ ( เช่น ICJ ) ต้องทำเป็นสนธิสัญญา และสนธิสัญญานั้นฝ่ายบริหารไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องได้รับ “สัตยาบัน” จากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ( ดู Article 14 Consent to be bound by a treaty Expressed By ratification ,acceptance or Approval )ดังนั้น ถ้ารัฐสภาไทยไม่ให้สัตยาบัน การเข้าร่วมกระบวนการ ICJ กับกัมพูชาของรัฐบาลไทยไม่มีผลผูกพันราชอาณาจักรไทยและคนไทยเมื่อมาถึงตรงนี้ ผู้เขียนขอออกนอกเรื่องไปที่ MOU 2543 , MOU 2544 สักเล็กน้อย เอกสาร 2 ฉบับดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ฝ่ายบริหารของไทยไปทำขึ้นกับรัฐบาลประเทศอื่น โดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ให้สัตยาบัน ตามความเห็นของผู้เขียนไม่มีความจำเป็นต้องไปยกเลิกกับประเทศที่ไม่ใช้การทูตนำการทหาร เพียงแต่นำ MOU 2543 , MOU 2544 เข้าขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย ชุดไหนก็ได้ถ้ารัฐสภาไทยไม่ให้สัตยาบัน MOU 2 ฉบับนั้นก็โมฆะสิ้นผลทันทีผู้เขียนขอออกนอกเรื่อง ICJ ไปสู่การกระทำผิดอาญาข้ามชาติสักเล็กน้อย หลักของการกระทำผิดอาญานั้น นอกจากเรื่องของเจตนาประสงค์ต่อผล เจตนาย่อมเล็งเห็นผลและเจตนาไม่ไยดีต่อผลที่เกิดขึ้นแล้ว ยังต้องมีเรื่องของมูลเหตุชักจูงใจ (Incentive ) ประกอบด้วย เช่น นักการเมืองประเทศ ก. เหตุใดจึงมีเจตนายอมยกแผ่นดินประเทศ ก. ให้ประเทศ ข. ต้องดูที่มูลเหตุชักจูงใจประกอบ กล่าวคือ ถ้าการทุจริตในประเทศ ข. ทำได้ง่ายกว่าในประเทศ ก. เมื่อแผ่นดินประเทศ ก. ตกเป็นของประเทศ ข. นักการเมืองประเทศ ข. ทุจริตทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของประเทศ ก. แล้วแบ่งผลประโยชน์ให้นักการเมืองประเทศ ก. ดังนี้ เรียกว่านักการเมืองประเทศ ก. มีมูลเหตุชักจูงใจในการประกอบอาชญากรรมข้ามชาติ ขายชาติ ขายแผ่นดินเพื่อประโยชน์ตนเองและครอบครัวขอกลับมาที่เรื่อง ICJ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ต้องการให้มีประเทศใดหรือองค์กรใดมาปกครองตน อธิปไตยของชาติเป็นสิ่งที่ต้องรักและหวงแหนปัญหาว่า ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างประเทศจะทำอย่างไร UN Charter หรือ กฎบัตรสหประชาชาติมีหลักการว่าให้ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ( Peaceful Settlement ) แต่หากเกิดการรุกรานทางทหาร ( Use of Force ) ขึ้น ชาติที่ถูกรุกรานมีสิทธิใช้กำลังปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนได้โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่า Individual Self Defenceขวัญชัย รัตนไชย14 มิถุนายน 2568