SMC จับมือขอนแก่น บริวเวอรี่ - เชียงใหม่ เบเวอเรช ร่วมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2568 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ชั้น 2 ห้อง Silk2 ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบออโตเมชั่น ในอุตสาหกรรมของไทย ได้จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัดด้าน ดร.ปัญญาพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า สำหรับความร่วมมือกับทางบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน การปรับปรุงเพื่อลดแรงดันลมอัดในโรงงาน และเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การลดใช้พลังงานต่างๆ ให้น้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตไปด้วย อีกทั้งเป็นเป้าหมายการใช้พลังงาน (Sustainability) ระยะยาวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซ Co2 เพื่อจะก้าวไปสู้เป้าหมายสูงสุด คือ ความเป็นกลางในการใช้พลังงาน (Carbon Neutral,Net Zero) ไปด้วยกันCarbon Neutral (คาร์บอนเป็นศูนย์) หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) กับการดูดซับหรือชดเชยก๊าซเหล่านี้ในปริมาณที่เท่ากัน ตัวอย่างการชดเชย อาทิ การปลูกต้นไม้ การลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน การซื้อเครดิตคาร์บอน (Carbon Credits) เป้าหมายของ Carbon Neutral องค์กรหรือเครือข่ายยังสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ต้องชดเชยปริมาณที่ปล่อยออกมาจนเท่ากับศูนย์Net Zero (การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์) หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมทั้งหมดให้อยู่ในระดับ "ศูนย์" หรือใกล้ศูนย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และชดเชยเฉพาะส่วนที่ลดไม่ได้เท่านั้น ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด เช่น CO₂, มีเทน (CH₄), ไนตรัสออกไซด์ (N₂O) เน้นการลดการปล่อยในกระบวนการผลิตหรือดำเนินธุรกิจ เป้าหมายของ Net Zero ลดการปล่อยก๊าซให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การชดเชยเป็นทางเลือกสุดท้ายคุณพงษ์สวัสดิ์ ภาโณมัย กรรมการผู้จัดการบริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า สำหรับการลง นาม MOU ในวันนี้ระหว่างขอนแก่นบริวเวอรี่ กับเชียงใหม่ เบฟเวอเรซ ร่วมกับ SMC ทางเรามองเห็นว่า ทางบริษัท SMC เป็นผู้นำของการพัฒนาและการอนุรักษ์ เน้นการประหยัดพลังงาน ทางเราได้เห็นจุดเด่น เห็นถึงโอกาสที่จะสามารถนำเทคโนโลยีความรู้จาก SMC มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา พร้อมนำความรู้ นำเทคโนโลยี ให้เราพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงาน วันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องลมเป็นเรื่องที่ทุกคนทำน้อยมาก เราก็มองว่าในอุตสาหกรรมของเรามีการใช้ลมน้อยมาก ซึ่งลมที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในการผลิตลมเราสามารถที่จะประหยัดลมได้จะเป็นการที่จะช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดต้นทุน เพระถ้าสามารถประหยัดได้ เราจะสามารถช่วยประเทศชาติในการอนุรักษ์พลังงาน ลดการทำลายป่าไม้ การทำลายสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายร่วมที่เป็นความยั่งยืนขณะที่คุณกรกฏ โปธิยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด กล่าวเสริมว่า ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ การลงนาม MOU เป็นความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี ประเทศไทย จำกัด เป็นความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ คาดหวังเพื่อส่งเสริมธุรกิจในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งผลดีในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ Co2 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ในการตรวจสอบรอยรั่วของลมในจุดต่างๆ รวมถึงได้มีการลดแรงดันลม จาก 6 บาร์ เหลือเพียง 4 บาร์ในบางจุด ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงาน ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เชื่อว่าหากเราทำทั้งองค์กร จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ และ IMPACT ที่กว้างขึ้น นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ทางเรามุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้และเป็นการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน อีกทั้งเพื่อส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และนำพาไปเพื่อเกิด Productivity แก่องค์กรร่วมกัน ขอบคุณครับสำหรับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด คือ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย และเป็นผู้นำตลาดนิวเมติกส์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปกรณ์นิวเมติกส์สำหรับลูกค้า สำนักงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดสำนักงานเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานขายย่อย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร รวมถึงอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 610,000 รายการ และมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 67 ประเทศ