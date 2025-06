“อีอีคยอง” เตรียมเสิร์ฟความฟิน! จัดแฟนมีตติ้งสุดพิเศษ ในงาน LEE YI KYUNG FANMEETING IN BANGKOK เจอกัน 14 มิ.ย.นี้

ผู้จัด Grandprix Xpectrum ขอส่งต่อความฟินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมพานักแสดงหนุ่มจอมขโมยซีน “อีอีคยอง” (Lee Yi Kyung) บินลัดฟ้ามาขโมยหัวใจแฟนคลับชาวไทย หลังเคยมาสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้ทุกคนได้เอ็นดูกับความน่ารักธรรมชาติ และฟินแก้มแตกกับความแสนดี ฮีเสิร์ฟฉ่ำในงานแฟนมีตติ้งครั้งก่อน จนมีเสียงอ้อนอยากให้กลับมาเจอกันอีก งานนี้เมื่อรู้ว่ามีเอฟซีรีเควสเจ้าตัวก็รีบ Say Yes! ทันที พร้อมกลับมามอบความสุขสุดพิเศษที่มากกว่าเดิม กับงาน LEE YI KYUNG FANMEETING IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (Aksra Theatre King Power)ใครที่ตกหลุมรักอยู่แล้วหรือเพิ่งตกหลุมรัก “อีอีคยอง” จากฝีมือการแสดงหลากหลายบทบาทในซีรีส์ อาทิ ‘Marry My Husband’ , ‘My Dearest‘ , ‘Curtain Call’ , ‘ Royal Secret Agent’ ฯลฯ หรือจะตกหลุมรักตัวตนของเขาจากไลฟ์สไตล์นอกจอ เตรียมพาตัว และหัวใจมาสัมผัสตัวจริงเสียงจริง และเติมเต็มช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปกับเขาคนนี้ที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์มาให้แบบไม่ทันตั้งตัว เพราะแค่ออเดิร์ฟแรกกับเบเนฟิตก็ดีต่อใจไม่ไหวแล้ว!!งาน LEE YI KYUNG FANMEETING IN BANGKOK เปิดจำหน่ายบัตรวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.zipeventapp.com บัตรราคา 5,500 และ 3,500 บาท แฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB และ IG : @GrandprixXpectrum และ X : @Gpxpectrum