นักวิชาการชี้! รัฐบาลบกพร่อง "ไร้ผู้นำ-ปากพล่อย-ไร้เชิงรุก" ทำไทยเสียเปรียบข้อพิพาทกัมพูชา

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายนพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ได้โพสต์ช้อความลงบนเฟซบุ๊ก Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดสำคัญของรัฐบาลในข้อพิพาทไทย-กัมพูชา โดยได้ระบุข้อความว่า“ผมไม่ชอบพูดเรื่องทฤษฎีสมคบคิด ยกเว้นผมรู้เห็นด้วยตัวเอง บุคคลหรือเอกสารที่ผมเชื่อถือในช่วงที่ผ่านมา ความผิดพลาดสำคัญของรัฐบาลเรื่องข้อพิพาทไทย-กัมพูชา คือ1. นายกรัฐมนตรีไม่แสดงความเป็นผู้นำให้ปรากฎ วุฒิภาวะไม่มั่นคง ทำให้ประชาชนและกองทัพเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาล2. รัฐมนตรีกลาโหมพูดมากจนเกินไป พูดผิดพูดถูก พูดผิดกาละเทศะ ทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายและกองทัพระส่ำระสาย3. รัฐมนตรีต่างประเทศพูดน้อยเกินไป ไม่แสดงชั้นเชิง ไม่มีการทูตเชิงรุก ทำให้ประเทศเสียเปรียบหรือด้อยพลังในเวทีนานาชาติในยามวิกฤต ประชาชนต้องการผู้นำที่ทำให้รู้สึกม้่นใจ ไม่หวั่นไหว ไม่ไขว้เขว ไม่เสียกำลังใจ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม“We shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets and on the hills. We shall never surrender.”Winston ChurchillJune 4, 1940“