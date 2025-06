เปิดโลกอนาคต! “ATSA Expo 2025: Wings of Ambition” 5 ก.ค.นี้ ที่ CentralWorld

วันที่ 5 กรกฎาคม 2568 | CentralWorld Pulse Hall | กรุงเทพฯ เตรียมพบกับ ATSA Expo 2025: Wings of Ambition มหกรรมการศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพระดับโลก จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA – Association of Thai Students in the United States of America) และ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (Samaggi Samagom) ร่วมกับ สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA - Thai-Chinese Students Assoicaiton) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2025 ณ CentralWorld Pulse Hall ใจกลางกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 20.30 น.งานนี้เป็นการรวมพลังของนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, จีน, และ ไทย เพื่อสร้างเวทีที่เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการทำงานระดับโลกสำหรับเยาวชนไทยทั่วประเทศไฮไลต์กิจกรรมภายในงาน:- พบกับบูธมหาวิทยาลัยชั้นนำจากอเมริกา อังกฤษ จีน แคนาดา และอีกมากมาย- ร่วมฟังสนทนาในหัวข้อ โอกาสในสาย STEM, ทุนการศึกษา, การเข้าสู่โลกธุรกิจ และสังคมศาสตร์กับผลกระทบจริงในโลกปัจจุบัน- ร่วมงาน Career Fair กับบริษัทชั้นนำ พร้อมโอกาสฝึกงานและทำงาน- พัฒนาทักษะในเวิร์กช็อปแบบ Interactive และกิจกรรม โต้วาที ในหัวข้อ เรียนต่ออเมริกาหรืออังกฤษดีกว่า?วันจัดงาน: เสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568สถานที่: CentralWorld Pulse Hall, ชั้น 7เวลา: 10:00 – 20:30 น.ลงทะเบียนฟรีได้ที่: https://www.athaisa.org/atsa-expo-sign-upติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมพิเศษได้ทาง Instagram: @athai.sa