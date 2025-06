ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 “SEA OF LOVE” ทะเลที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี

วันนี้ (10 มิ.ย.) เมื่อเวลา 19.46 .น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 “SEA OF LOVE” ทะเลที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิ อันเกิดมาจากความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานตามลำดับ และทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 “SEA OF LOVE” ทะเลที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิ อันเกิดมาจากความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทย ซึ่งบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรา วงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ อาทิ อัญชลี จงคดีกิจ ธงไชย แมคอินไตย์ นันทิดา แก้วบัวสาย จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และ ศรัณย์ คุ้งบรรพต ร่วมด้วย นักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี และคณะนักร้องประสานเสียงจาก นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ มาขับร้องบทเพลงอันไพเราะ โดยมี นาวาเอก ชุมพล วาราชนนท์ เป็นผู้อำนวยการดนตรี และ ผู้อำนวยเพลง นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นผู้อำนวยเพลงรับเชิญ ว่าที่เรือตรี บดินทร์ ภูฆัง เป็นหัวหน้าวง และ จ่าเอก ปัจเจก หงส์สวัสดิ์ เป็นผู้บรรเลงเดี่ยวเปียโนโดยแบ่งการแสดงออกเป็นสองภาค ภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกในหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวี ที่น่าสนใจ อาทิ เพลง SUMMON THE HEROES ( ซัมมอน เดอะ ฮีโรส์ ) ของ JOHN WILLIAMS (จอน วิล เยิม) ซึ่งใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1996 การบรรเลงเดี่ยวเปียโนโดย จ่าเอก ปัจเจก หงษ์สวัสดิ์ ในเพลง PIANO CONCERTO No.2, Op.14 ท่อน 3 RONDO - TOCCATA (พิ แย โน คอน แชร์ โต นัม เบอ ทู โอ ปุช ฟอ ทีน รอน โด ทอค คา ดะ) ของ NIKOLAI KAPUSTIN (นิ โค ไล คา พุส ทิน) ที่ผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจ๊สเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว บทเพลง ยุทธนาวีเกาะช้าง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ ร.ศ.112 ประพันธ์โดย จ่าเอก ธีรภัทร์ นะมินิลการแสดงภาคหลัง แบ่งออก เป็น 2 องก์ องก์ที่ 1 MEMORIES OF THE SEA : ความทรงจำแห่งท้องทะเล รวมบทเพลงที่บรรยายเรื่องราวของทหารเรือ องก์ที่ 2 SEA OF LOVE AND PRIDE : ทะเล ที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิ แทนความรักและความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย ถ่ายทอดโดยศิลปินรับเชิญ อาทิเช่น ลาสาวแม่กลอง ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย, หนึ่งเดียวคนนี้ ขับร้องโดย อัญชลี จงคดีกิจ, ทรายกับทะเล ขับร้องโดย นันทิดา แก้วบัวสาย, ลาวคำหอม ขับร้องโดย ศรัณย์คุ้งบรรพต และรักนานนาน ขับร้องโดย จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม2 บทเพลงท้ายเป็นการขับร้องบทเพลงร่วมกันของศิลปินรับเชิญ คณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ ในบทเพลง “ตามรอยความดี” และ “สดุดีจอมราชา” ขับร้องโดย นักร้องและคณะนักร้องประสานเสียง วงดุริยางค์ราชนาวี นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อจบการแสดง องก์ที่ 1 และ องก์ที่2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ฯ เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญ ผู้อำนวยเพลง หัวหน้าวงดนตรี ผู้แทนนักร้องวงดุริยางค์ ราชนาวี และผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตามลำดับทั้งนี้กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ตั้งแต่พุทธศักราช 2504 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย โดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศ และหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการมาโดยตลอดกว่า 5 ทศวรรษ และใช้ชื่อการจัดการแสดงดนตรีว่า “กาชาดคอนเสิร์ต”สำหรับเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต นั้น สภากาชาดไทย จะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในทุกรูปแบบ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ โครงการมะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เป็นต้น โดยกองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสภากาชาดไทย